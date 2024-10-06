«Фальстарт». Итальянские СМИ поспешили выдать Калинскую замуж за Синнера, как минимум пока

Анна опровергла информацию о помолвке с Янником. Но кто знает, что нас ждёт в будущем?

5 октября большой резонанс произвела новость, что Янник Синнер и Калинская скоро поженятся.

Итальянские СМИ массово писали, что Янник якобы сделал Анне предложение на вечеринке после победы на US Open, а российская теннисистка ответила согласием.

Шумиха длилась недолго. На следующий день Калинская опровергла информацию о помолке и грядущей свадьбе с Синнером.

«Для прояснения ситуации с фейковыми новостями: это неправда. Спасибо всем за поздравления. Фальстарт», — написала Анна в соцсетях

Анна Калинская опровергла информацию о свадьбе с Янником Синнером Фото: Страница Анны Калинской в соцсети

Чтобы всем было понятно, о чём речь, Калинская прикрепила к посту песню Beyoncé под названием Single Ladies (Put a ring on it), основную часть которой можно перевести как «Незамужние девушки».

Очевидно, Анна начала получать много поздравлений после вчерашних публикаций в СМИ и решила прояснить для всех, что никакой свадьбы с Синнером у неё пока не намечается. Это не значит, что её не будет когда-то в будущем. «Фальстарт» — очень интересное слово, которым описала сложившуюся ситуацию Калинская. В лёгкой атлетике этот термин означает поспешный, слишком ранний старт до подачи команды или сигнала.

В случае бракосочетания Анны с Янником все тоже излишне поторопились. Итальянец и россиянка встречаются примерно полгода. Их отношения крепнут с течением времени, но свадьба – слишком серьёзное решение, которое долго и тщательно обдумывают.

Калинская и Синнер пока остаются просто парой влюблённых теннисистов, состоящих в отношениях. Анне сейчас 25 лет, Яннику – 23 года. В таком возрасте приоритет нужно отдавать карьере, стремиться показывать лучший результат на корте. Даже самая титулованная и прочная теннисная пара всех времён Андре Агасси и Штеффи Граф связала себя узами брака, когда обоим уже было за 30 лет.

У Синнера и Калинской всё ещё впереди. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова шутя (возможно, не без доли серьёзности) отмечает, что теперь Яннику деваться некуда и он просто обязан сделать Анне предложение в будущем.

Главное, чтобы фейковые новости о помолвке не мешали им на корте. Янника информация о «скором бракосочетании» с Калинской застала прямо перед матчем третьего круга «Мастерса» в Шанхае с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (6:7, 6:4, 6:2). Итальянец неожиданно непросто прошёл этого соперника – потратил три сета и 2 часа 41 минуту времени. В придачу к этому над Синнером ещё довлеет апелляция ВАДА по допинговому делу – агентство требует дисквалифицировать его на один-два года.

Калинская убрала одну проблему для себя и Янника – опровергла слухи о свадьбе. Теперь они в более спокойной обстановке могут готовиться к своим следующим матчам.