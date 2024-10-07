Сафиуллин — в третьем круге «Мастерса» в Шанхае. Матч удалось доиграть лишь на третий день

Сегодня, 7 октября, на турнире серии «Мастерс» в Шанхае завершились матчи второго круга. Эти поединки должны были состояться ещё вчера, но из-за дождя в расписание пришлось на ходу вносить изменения. В воскресенье удалось сыграть лишь четыре встречи — на корте с крышей. А сегодня два матча с участием российских теннисистов перенесли на маленькие крытые корты — с той целью, чтобы игры наверняка состоялись.

61-я ракетка мира Роман Сафиуллин доигрывал матч с Александром Бубликом, посеянным под 23-м номером. Эта встреча началась ещё в субботу, 5 октября, а вчера теннисисты на корт не выходили. В первом круге Сафиуллин победил Бейбита Жукаева (7:6 (7:0), 6:4), а теперь вот провёл матч с другим представителем Казахстана.

Россиянин подходил к турниру в лучшей форме, нежели Бублик. На «пятисотнике» в Пекине Роман обыграл Стэна Вавринку, а в 1/8 финала в трёх сетах уступил Яннику Синнеру, при том что выиграл первую партию. Александр же из последних восьми матчей перед этим «Мастерсом» проиграл семь. Этот неудачный отрезок начался у него ещё на Уимблдоне.

Александр Бублик на «Мастерсе» в Шанхае в 2024 году Фото: Shi Tang/Getty Images

В начале матча Сафиуллин смотрелся лучше Бублика. У представителя Казахстана не всегда проходила первая подача, а россиянин, который во втором гейме спокойно взял свою подачу, в третьем гейме добрался до брейк-пойнтов и со второй попытки сделал брейк. В это время в Шанхае пошёл дождь, и теннисисты вернулись на корт уже на третий день. И играли они вот в каких условиях:

Роман Сафиуллин играет с Александром Бубликом на «Мастерсе» в Шанхае в 2024 году Фото: Кадр из трансляции

Перед Сафиуллиным стояла задача сохранить этот брейк. И он с ней справился, пусть и не без проблем. Однако россиянин отыграл все три брейк-пойнта. Бублик больше не подпускал Романа к ним, но добиться своего на приёме ему так и не удалось. А в 10-м гейме Сафиуллин под ноль подал на сет — 6:4 за 41 минуту чистого времени.

Вторую партию Роман забрал ещё более уверенно. У Бублика вообще не было брейк-пойнтов. После 2:2 Сафиуллин выиграл четыре гейма подряд, хотя на приёме пришлось изрядно посражаться. Роман дважды дожимал Александра после нескольких «ровно», а в восьмом гейме подал на матч, причём под ноль, как и в первом сете, — 6:4, 6:2 за 1 час 16 минут чистого времени.

В третьем круге Сафиуллин сыграет либо с американцем Фрэнсисом Тиафо (13), либо с китайцем И Чжоу (WC).

После этого Карен Хачанов, 24-й сеяный, вышел на тот же крытый корт с американцем Маркосом Гироном, занимающим 47-е место в мировом рейтинге. Хачанов перед текущим «Мастерсом» выступил на турнире ATP-500 в Пекине, где дошёл до четвертьфинала, в котором проиграл Карлосу Алькарасу. Гирон перед Шанхаем пребывал на серии из пяти поражений, которую сумел прервать в первом круге «Мастерса», обыграв австралийского квалифаера Ли Ту — 6:1, 7:6 (7:4).

Первым на брейк-пойнты вышел Хачанов. В затяжном четвёртом гейме россиянин дважды был близок к тому, чтобы взять чужую подачу, но не воспользовался этими шансами. После этого брейк-пойнты были только у Гирона. В пятом гейме Карен не дал ему сделать брейк, а вот в седьмом проиграл подачу и уже не смог отыграться. В 10-м гейме Гирон под ноль закрыл сет — 6:4 за 46 минут.

Во второй партии всё решил провальный отрезок в исполнении Хачанова, когда он под ноль проиграл два гейма подряд, после чего Гирон повёл 3:1. В шестом гейме у Карена был брейк-пойнт, но он упустил его, а другого шанса американец ему не дал. Более того, в девятом гейме он ещё раз выиграл на приёме, а вместе с ним забрал и весь матч, использовав второй матчбол, — 6:4, 6:3 за 1 час 21 минуту.

Ну а Даниил Медведев, проводивший свой матч под крышей, ещё вчера вышел уже в 1/8 финала. Россиянин был недоволен мячами, спорил с судьёй, но всё равно одержал волевую победу над Маттео Арнальди.

«Мастерс» в Шанхае закончится 13 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».