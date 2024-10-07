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Елена Рыбакина отходит от скандала с тренером Стефано Вуковым – гуляет с подругами и отдыхает на природе в Алма-Ате

«Он плевал на неё». Рыбакина забыла скандал с тренером и гуляет с подругами-теннисистками
Михаил Георгиев
Как живёт Рыбакина после скандала с тренером
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Елена пытается оставить в прошлом неприятное расставание со Стефано Вуковым. Есть хорошие шансы увидеть её на Итоговом турнире WTA?

На этой неделе Елена Рыбакина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA и теперь является пятой ракеткой мира. Представительницу Казахстана обошла американка Кори Гауфф, выигравшая «тысячник» в Пекине.

При этом Рыбакина остаётся на третьем месте в Чемпионской гонке WTA, минимально опережая Гауфф (4981 очко против 4968). Ранее сообщалось, что Елена не собирается участвовать в азиатских турнирах до конца октября, но теоретически может сыграть на Итоговом в Эр-Рияде (2-9 ноября). Практически нет сомнений, что Елена останется в топ-8 чемпионской гонки и получит право на поездку в Саудовскую Аравию. Вопрос лишь в физическом и ментальном состоянии Рыбакиной. Похоже, в этом направлении есть существенные улучшения.

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Официально Рыбакина не выходит на корт из-за травмы спины, но у теннисистки есть и другие проблемы. Речь о скандальной ситуации с её бывшим тренером Стефано Вуковым. Елена неожиданно рассталась с ним перед US Open, хотя под его руководством проработала более пяти лет и выиграла все свои титулы (включая Уимблдон-2022). В Нью-Йорке Елена провела всего один матч, после чего снялась с турнира. А затем появилась информация, что WTA дисквалифицировала Вукова.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков

Елена Рыбакина и Стефано Вуков

Фото: Tim Clayton/Getty Images

В «деле Рыбакиной» всё ещё остаётся много неопределённости, хотя в последнее время появилась хоть какая-то конкретика. Российская журналистка Софья Тартакова пару недель назад сообщила, что Елена сейчас находится в стрессовом состоянии, поскольку Вуков оказывал на неё жёсткое психологическое давление и постоянно оскорблял. Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и тренер Ренне Стаббс на днях тоже поделилась своими наблюдениями.

«У меня были чувства и мысли насчёт тренера Рыбакиной. Думаю, он нехороший элемент. Когда я играю матч, то не хочу видеть, что мой тренер жестикулирует и выглядит таким взбешённым. И были некоторые тренеры в последнее время, о которых я думала: «Почему теннисисты позволяют этим тренерам выглядеть так?» Потому что вам нужно положительное влияние вокруг вас. За пределами корта в каком-то смысле он может быть для неё лучшим парнем в мире, я не знаю. Но когда дело доходит до того, чтобы быть её тренером, я видела слишком много вещей, когда он кричал на неё в спортзале, другие игроки говорили мне всякое. Когда она выигрывала матчи, он плевал на неё. Это видели другие люди. Есть ещё 25 человек, которые видели то же самое, что и я», — заявила Стаббс в своём подкасте.

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Сама Елена никак не комментировала ситуацию с Вуковым, что вполне понятно. Для Рыбакиной это очень болезненная тема, которую она хочет как можно скорее оставить в прошлом. Похоже, Елена движется в правильном направлении. Она выбрала хороший способ преодоления стрессовой ситуации – отдых с подругами на природе.

Сначала российская теннисистка Амина Аншба в соцсетях опубликовала фотографию с соотечественницей Софьей Лансере и Рыбакиной. Очевидно, Елена не была против этой публикации.

Амина Аншба, Софья Лансере и Елена Рыбакина

Амина Аншба, Софья Лансере и Елена Рыбакина

Фото: Из личного архива Амины Аншбы

Аншба занимает 441-е место в рейтинге WTA, Лансере является 314-й ракеткой мира. Девушки в данный момент не участвуют в турнирах, поэтому решили поддержать Рыбакину в трудный момент. Отдых в компании подруг очень важен для Елены.

А вскоре уже сама Рыбакина довольно неожиданно разместила первый более чем за месяц пост в соцсетях. Причём он носил исключительно положительный оттенок. Елена показала, как наслаждается отдыхом на природе в Алма-Ате.

«Несколько дней в Алма-Ате», — написала Рыбакина.

Елена Рыбакина отдыхает на природе в Алма-Ате

Елена Рыбакина отдыхает на природе в Алма-Ате

Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

Очевидно, состояние Рыбакиной улучшается, иначе она не веселилась бы в компании подруг и не делилась снимками в соцсетях. Хочется верить, что Елена окончательно оправится от всех проблем и сыграет на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.

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