Сказка чемпионки ТБШ закончилась. У Радукану забрали спорткар и платят всё меньше денег

До обнищания Эмме ещё далеко, но спонсоры пытаются подрезать финансирование теннисистке там, где это возможно.

В 2021 году на US Open сенсационно победила 18-летняя британка Эмма Радукану. Она стала первым квалифаером в истории тенниса, выигравшим турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

Дальнейшая история Эммы напоминала сказку. Миловидную юную девушку буквально засыпали огромными спонсорскими контрактами. Проблема в том, что Радукану не смогла поддерживать стабильно высокий уровень на корте. Значительная часть сделок Эммы с брендами действует по сей день и приносит ей немалый доход, но некоторые компании пытаются урезать траты на британку там, где это возможно.

Недавно появилась информация, что Радукану лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021. Спортсменке пришлось вернуть спорткар стоимостью £ 125 тыс. из-за слабых результатов в последнее время.

«У Эммы больше нет Porsche. Они забрали его обратно. Раньше он занимал почётное место в её доме», — приводит слова представителя команды Радукану Daily Mail.

На днях Эмму заметили за рулём старой подержанной машины Dacia Sandero, которую она приобрела всего за £ 5 тыс. четыре года назад.

Конечно, о каком-то обнищании Радукану пока говорить не приходится. Источники Daily Mail сообщают, что Эмма осталась разочарована решением Porsche, однако она всё ещё остаётся послом бренда и получает выплаты по контракту. Предоставление автомобиля было своего рода жестом доброй воли компании, но сейчас его решили забрать из-за падения результатов теннисистки.

Эмма Радукану лишилась автомобиля, но всё ещё остаётся лицом Porsche Фото: Robert Prange/Getty Images

Использование Dacia Sandero тоже вполне объяснимо – это машина румынского бренда, входящего в корпорацию Renault. Отец теннисистки Ион Радукану – румын, а его первой машиной была именно Dacia Sandero. Уже после титула US Open и всех крупных контрактов Эмма подчёркивала, что этот автомобиль является для неё особенным и она никогда от него не откажется.

Общее финансовое состояние Радукану пока особо не пошатнулось. В июле портал Sportico, специализирующийся на финансовой стороне спорта, подсчитал заработки теннисистов за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Эмма всё ещё входит в топ-10 представителей своего вида спорта по доходам. Причём спонсорские контракты принесли ей $ 16 млн, а призовыми на корте она заработала всего лишь $ 265 тыс. Хотя идёт тенденция на спад. В предыдущие годы Радукану получала от спонсоров $ 20-25 млн. Не все заключали с ней долгосрочные контракты: постепенно отваливаются те, кто подписывал сделки на короткий период.

Радукану является лицом Nike, Vodafone, HSBC, British Airways, Tiffany, Evian, Dior и других крупных брендов. Большинство контрактов с ней были заключены на срок 5-10 лет. То есть в ближайшие годы Эмма продолжит оставаться в топ-10 самых богатых теннисистов мира.

Конечно, многие компании пожалели, что выдали британке щедрые спонсорские соглашения сразу после победы на US Open. Но на тот момент их логика казалась правильной. Ожидалось, что Эмма станет если не будущим лицом женского тенниса, то как минимум будет выступать на топовом уровне. Британке всё ещё 21 год, так что перерождение карьеры теоретически возможно. Однако куда более вероятно выступление Эммы на уровне середняка (в лучшем случае).

Эмма Радукану в последнее время не блистает на корте Фото: Sarah Stier/Getty Images

Прямо сейчас Радукану является 57-й ракеткой мира. Это не такой уж плохой результат, если учитывать постоянные травмы британки. Не так давно она вообще не входила в топ-100. Удалось подняться во многом за счёт неплохого выступления во время травяной части сезона – четвёртый круг Уимблдона, четвертьфинал Истбурна, полуфинал Ноттингема.

Вряд ли Радукану взлетит сильно выше текущей позиции, что расстраивает спонсоров. Тот же Porsche забрал у неё автомобиль, но всё ещё связан финансовыми обязательствами. Точные условия сделки с этим брендом не разглашались, но они определённо должны платить ей семизначную сумму каждые 12 месяцев в течение 5-10 лет.

Конечно, Радукану нельзя назвать совсем уж бесполезной для спонсоров. У неё всё ещё 2,6 млн подписчиков в соцсети – больше, чем у лучших теннисисток современности Иги Швёнтек (1,8 млн), Арины Соболенко (2,3 млн) и других звёзд WTA-тура. Просто для рекламных контрактов на общую сумму $ 15-20 млн за год этого маловато и нужно показывать что-то стоящее на корте, с чем у Эммы есть проблемы.

Сказка постепенно заканчивается, спонсоры постепенно платят ей меньше денег. Но Радукану всё равно обеспечила себе финансовую стабильность до конца жизни. Всё благодаря той самой победе на US Open, где она взяла свой первый и пока единственный титул на уровне WTA.