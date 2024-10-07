Калинской не помешали переносы из-за дождя в Ухане. А Потапова сотворила камбэк

Эрика Андреева в двух сетах одолела украинку из топ-35. Во втором круге она может встретиться с младшей сестрой.

В Ухане в понедельник, 7 октября, стартовал последний в сезоне женский «тысячник». Свои матчи первого круга в этот игровой день провели Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Эрика Андреева и Анна Калинская.

Первой на корт вышла Анастасия Потапова (38). Ей предстояло сыграть с непростой соперницей, американкой Кэти Волынец (56). Однажды девушки уже боролись друг с другом – на турнире серии WTA-250 в Остине в прошлом году. Тогда победа осталась за американской теннисисткой (5:7, 6:2, 7:5).

В Ухане Потаповой предстояло взять реванш и сравнять счёт личных встреч, но с первых же розыгрышей она столкнулась с неприятностями. Во-первых, не шла подача. Во-вторых, было много суеты, а из-за неё – обилие невынужденных ошибок и нереализованных шансов удержать брейк. Девушки в целом поначалу совершали много неточностей, и их оказывалось больше, чем активно выигранных розыгрышей.

Крайне нестабильную игру показывали теннисистки на протяжении всей первой партии. Волынец до последнего не могла взять свою подачу, и удалось ей это только в критический момент, при счёте 4:5. Кэти нащупала подачу и стала играть на удержание, отражая мощные удары Анастасии. Потапова же давила, много бегала и теряла силы. Повысить уровень тенниса россиянке в этом сете не удалось, поэтому он остался за американкой (7:5).

Анастасия Потапова Фото: Wang He/Getty Images

В начале второго сета Потапова собралась, разыгралась, дважды взяла свою подачу и сделала брейк. Только Анастасия повела 3:0, как в игру вмешался дождь. Лишь спустя четыре часа сквозь плотные тучи пробилось солнце, и теннисистки вернулись на корт. Россиянку такая затяжная пауза не выбила из колеи: вторую партию она всё же оставила за собой (6:3).

С трудом Потапова добывала победу в решающем сете, приходилось бороться за каждое очко. Вновь, как и в первой партии, у теннисисток возникли трудности на своих подачах, хоть обе мощно играли на приёме.

Прекрасный был шанс у Анастасии скорее завершить матч в свою пользу при счёте 5:4, 30:30. Но, увы, пришлось ещё раз пробовать победить при 6:5. Благо теперь всё получилось.

Очень много сил оставила сегодня на корте Потапова. Со счётом 5:7, 6:3, 7:5 она вырвала победу у Волынец и вышла в следующий круг на вторую сеяную турнира Джессику Пегулу.

Следом побороться за первую победу в Ухане предстояло Диане Шнайдер (16). Ей в соперницы досталась Лейла Фернандес (28). Однажды канадская теннисистка переигрывала россиянку – в Цинциннати в этом году (6:1, 6:4).

Здорово Диана начала сегодняшнюю встречу: выиграла первую же подачу соперницы, свою сразу взяла под ноль, но продолжить в таком темпе не смогла. Вдруг всё стало валиться у россиянки из рук, пошли ошибки, а Лейла, напротив, смогла больше попадать в корт.

Пять геймов подряд отдала Шнайдер, после чего немного повеселела, сократила количество ошибок и даже отыграла сетболы Фернандес. Лейла после упущенных возможностей, наоборот, погрустнела и позволила перевести игру в тай-брейк. На нём ещё один сетбол заработала канадка, но и его не удалось реализовать. Со счётом 7:6 (9:7) в первом сете победила россиянка и наконец улыбнулась в сторону своего бокса.

Наладить стабильную игру Шнайдер не смогла даже после камбэка в первой партии. В четвёртом гейме второго сета Диана на своей подаче отыгралась с 0:40, но всё же уступила и передала преимущество в руки Фернандес. Лейла не расклеилась после упущенной партии, а напротив, завелась, начала действовать разнообразнее и точнее россиянки, благодаря чему забрала второй сет (6:3).

Перед решающей партией Шнайдер сходила в подтрибунное помещение, перевела дух, следом сделала ранний брейк, но тут же отдала три гейма подряд, два из которых – на своей подаче. Сложилось впечатление, будто не осталось у Дианы сил ни физических, ни моральных. Фернандес успешнее проводила комбинации, легче передвигалась по корту и здорово подстраивалась под скорость мяча, которую задавала её соперница.

За 2 часа 40 минут Лейла одержала победу (6:7, 6:3, 6:3) и вышла во второй круг на победительницу встречи Каролина Мухова/Моюка Учижима. Шнайдер же уступила на самом старте соревнований впервые с июньского турнира в Хертогенбосхе.

На соседнем открытом корте свой стартовый матч в Ухане, задержанный на несколько часов из-за дождя, проводила Эрика Андреева (70). Она, попав в основную сетку как лаки-лузер, сразу вышла на Даяну Ястремскую (36). Дважды встречались теннисистки, и оба матча забирала украинка. И если первый поединок Даяна выиграла без особых проблем (6:3, 6:4), то во втором ей пришлось цепляться за победу в непростом трёхсетовике (7:6, 3:6, 6:2).

Были у Эрики на старте матча классные розыгрыши, даже несмотря на то, что она упустила первую же свою подачу. Россиянка классно выдерживала темп соперницы, искала возможности для контратак и нащупывала свою игру. Партия и могла бы развернуться в пользу Андреевой, если бы не ещё один упущенный гейм на своей подаче при счёте 2:4.

Но вот вдруг проблемы возникли у Ястремской: гейм при 5:2 она проиграла под ноль, так как действовала слишком осторожно, била мягко, а чуть обостряя, отправляла мяч в аут. То же случилось с Даяной и при 5:4 – только на этот раз она не реализовала два сетбола. Стоит отдать должное Андреевой за её стойкость и надёжное удержание мяча. В итоге Эрика смогла отыграться с 2:5 до 7:5 и забрать стартовый сет.

Эрика Андреева Фото: VCG/Getty Images

Вторую партию россиянка начала по тому же сценарию, что и первый – с проигранной подачи. На протяжении всего сета она играла в роли догоняющего, но смогла сделать два брейка: первый в середине партии и второй, самый важный, – при счёте 5:4.

Удалось Андреевой повысить уровень игры и качество подачи по ходу матча. Это помогло ей выдержать напряжение и всё же одержать победу. Со счётом 7:5, 6:4 Эрика переигрывает Ястремскую и выходит во второй круг на победителя матча Ван Сиюй/Мирра Андреева. Ждём матч сестёр?

Последней из россиянок в этот игровой день поборолась Анна Калинская (13). Россиянка сразилась с квалифаером Анной Бондарь (92). Теннисистки встретились в третий раз, до этого счёт в битве двух Анн был равным (1-1).

Калинской сразу удалось влиться в игру и навязать свой ритм сопернице. Бондарь это сбивало, и действия россиянки оказывались неудобными для неё на протяжении всей стартовой партии. Только первую свою подачу смогла взять венгерка, после чего Анна оформила ей скрытую «баранку» и взяла сет со счётом 6:1.

Анна Калинская Фото: VCG/Getty Images

Здорово российская теннисистка действовала сегодня на задней линии. Минимум срывов и максимум плотных, глубоких ударов позволяли Анне лидировать и прессинговать соперницу. Во втором сете немного упустила Калинская контроль, отдала одну свою подачу, но затем вернула концентрацию и брейканула в самый важный момент – в восьмом гейме.

Россиянка вышла подавать на матч при счёте 5:3. Сделала она это не без проблем: погоняла её ещё по углам Бондарь. Но уверенность, смелые выходы вперёд и надёжная игра на задней помогли Калинской завершить встречу со второй попытки.

Всего 1 час 13 минут понадобились россиянке, чтобы одержать победу со счётом 6:1, 6:3. Во втором круге Анна будет ожидать победительницу встречи Софья Кенин/Екатерина Александрова.

«Тысячник» в Ухане продлится до воскресенья, 13 октября. За всеми событиями из Китая не забывайте следить на «Чемпионате».