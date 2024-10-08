Мирра Андреева в Ухане вышла на Эрику. Сёстры впервые сыграют друг с другом

Во вторник, 8 октября, на «Мастерсе» в Шанхае проходили оставшиеся матчи третьего круга. Российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, встречался с американцем Фрэнсисом Тиафо, имевшим 13-й номер в посеве. Во втором раунде теннисисты одержали уверенные победы. Сафиуллин одолел Александра Бублика (6:4, 6:2), а Тиафо прошёл китайца Чжоу И (6:2, 6:4). Из-за непрекращающихся дождей матч Романа и Бублика, доигранный даже не на второй, а на третий день, перенесли на маленький крытый корт.

Ранее Сафиуллин и Тиафо не пересекались на корте, и сегодня россиянин в тяжелейшей встрече одержал волевую победу. В первой партии оба теннисиста сосредоточились на подаче, и, за исключением брейк-пойнта в третьем гейме, с которого ушёл Сафиуллин, острых моментов не было. В концовке сета, когда счёт был 5:5, Тиафо прибавил и, отдав лишь одно очко на приёме в 11-м гейме, в 12-м под ноль закрыл партию — 7:5 за 43 минуты.

Второй сет также начался по сценарию Тиафо — 2:0. Однако Сафиуллин в четвёртом гейме вернул брейк — 2:2. Важнейший девятый гейм, в котором россиянин подавал при 4:4, остался за Романом — Фрэнсис не использовал три брейк-пойнта. В конце партии Сафиуллин прибавил и закончил сет брейком, исполнив красивый обводящий против вышедшего к сетке соперника, — 7:5 за 1 час 8 минут.

В начале решающего сета Сафиуллин, казалось, заработал ключевое преимущество, после того как в третьем гейме ушёл с двойного брейк-пойнта, а в четвёртом после череды «ровно» добился брейка — 3:1. Увы, подавая на матч при 5:3, россиянин не избежал неточностей и взял всего один розыгрыш, после чего Тиафо отподавал и сравнял счёт — 5:5.

В 12-м гейме, когда Фрэнсис подавал при 5:6, приключился небольшой скандал. Тиафо, имея 0:30, получил второе предупреждение за затяжку времени, что автоматически лишило его первой подачи. Американец не согласился с этим и спорил с судьёй на вышке, но тот остался непреклонен. Гейм этот Тиафо всё же взял, не подпустив Сафиуллина к матчболам, и пришлось играть тай-брейк. В нём случился свой скандал: Тиафо при 5:5 получил ещё одно предупреждение за затяжку времени, за что его вновь лишили первой подачи. Проиграв два очка, а вместе с ними и матч, Фрэнсис матом выругался в адрес судьи на вышке — не исключены санкции.

Что касается Сафиуллина, выигравшего этот матч длиной в 3 часа 6 минут со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5), то он в третьем раунде сыграет с самим Новаком Джоковичем.

В среду, 9 октября, начнутся встречи четвёртого круга. Даниил Медведев, который не без скандала пробился в 1/8 финала, сразится со своим давним соперником Стефаносом Циципасом.

На женском турнире категории WTA-1000 в Ухане проходили заключительные игры первого круга. Екатерина Александрова, занимающая 33-е место в мировой классификации, вышла на корт с чемпионкой Australian Open 2020 года Софьей Кенин, ныне не входящей в топ-150.

В первом сете у Александровой было большое преимущество. Кенин взяла свою подачу в первом гейме, однако после этого россиянка навесила ей скрытую «баранку». У американки регулярно возникали проблемы в геймах на подаче соперницы, да и в своих геймах Софья не лучшим образом действовала на подаче, показав процент попадания первой 43% и допустив аж шесть двойных ошибок. Последний гейм она отдала с 40:0, и Екатерина, реализовав третий сетбол на приёме, выиграла партию — 6:1 за 31 минуту.

Второй сет проходил по иному сценарию. Обе теннисистки неплохо держали подачу, не давая сопернице выйти на брейк-пойнты. За одним исключением: в пятом гейме у Александровой случился провал, и Кенин хватило единственного брейк-пойнта, чтобы забрать всю партию — 6:4 за 39 минут. О том, насколько лучше стала подавать Софья, наглядно свидетельствует статистика. Американка собрала три эйса при отсутствии двойных ошибок, подавала с процентом первой 65% и выиграла на первой подаче 14 очков из 15, то есть 93%.

В решающей партии теннисистки шли без брейков, упустив по два брейк-пойнта. Судьба встречи решилась в 10-м гейме. Александрова сумела зацепиться на приёме и использовала первый же матчбол — 6:1, 4:6, 6:4 за 2 часа 5 минут. За всю игру Екатерина 11 раз подала навылет, в том числе шесть в третьем сете.

Во втором круге Александрова сыграет с Анной Калинской — нас ожидает российское дерби.

Людмила Самсонова (11) противостояла польке Магде Линетт, 45-й ракетке мира. Во всех трёх предыдущих матчах победу праздновала Самсонова, не отдав ни сета. В этом году россиянка обыгрывала Линетт на «Ролан Гаррос» и в Цинциннати. Сегодня Магда одержала уверенную победу над Людмилой.

Начало, правда, было неплохим: Самсонова в первом же гейме сделала брейк. Но этот её локальный успех так и остался единственным за весь матч. Россиянка так и не смогла наладить подачу (в первом сете процент попадания первой составил всего-навсего 35%), часто допускала невынужденные ошибки, пробивая в сетку, чем Линетт и пользовалась. Полька сразу же отыграла брейк, а потом ещё дважды брала подачу соперницы и закрыла первую партию — 6:2 за 43 минуты.

Во втором сете Самсонова ни разу не смогла выйти на брейк-пойнт. Линетт, сделав брейк в третьем гейме, в восьмом ещё раз выиграла приём, использовав первый же матчбол, — 6:2, 6:2 за 1 час 26 минут.

66-я ракетка мира Камилла Рахимова провела матч с японкой Моюкой Учижимой, располагающейся двумя строчками выше. Учижима попала в основную сетку через квалификацию, а Рахимова — как лаки-лузер. О том, что ей предстоит играть, Камилла узнала за три часа до начала встречи.

Несмотря на это, россиянка не испытала особых сложностей во встрече с Учижимой. Рахимова выиграла первые пять геймов, причём в пятом гейме ей удалось уйти с брейк-пойнта. В седьмом гейме Камилла под ноль подала на сет — 6:1 за 30 минут.

Во второй партии Рахимова ещё лучше действовала в своих геймах, так что у японки даже брейк-пойнтов не было. Россиянка дважды делала брейк, а в восьмом гейме подала на матч — 6:1, 6:2 за 1 час 8 минут.

Во втором круге Рахимова сразится с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес, остановившей в первом раунде Диану Шнайдер.

63-й номер рейтинга WTA Вероника Кудерметова (россиянка опустилась сразу на 24 строчки в классификации) вышла на корт с чешкой Мари Боузковой, идущей на 42-й строчке. По личным встречам у них было равенство: 3-3. Однако единственный предыдущий очный матч в 2024-м выиграла Боузкова, не пустившая Кудерметову во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня Вероника в сложном матче оказалась сильнее.

В первой половине стартовой партии Кудерметова дважды оказывалась в положении отстающей, но оба раза проводила обратный брейк. В восьмом гейме россиянка спаслась с трёх брейк-пойнтов и не позволила сопернице в третий раз вырваться вперёд — 4:4. Концовку сета Вероника провела значительно лучше и, проиграв одно очко за два гейма, взяла партию — 6:4 за 1 час.

Второй сет Кудерметова начала с брейка под ноль, но в четвёртом гейме упустила преимущество — 2:2. В дальнейшем ход игры диктовала Боузкова: в восьмом гейме она не использовала три брейк-пойнта, а в 12-м — сетбол на приёме. Несмотря на такое развитие событий, на тай-брейке Вероника оказалась сильнее и не позволила сопернице перевести матч в третью партию. Россиянка вела с двумя мини-брейками, чешка её догнала, но после 4:4 Кудерметова взяла три очка подряд — 6:4, 7:6 (7:4) за 2 часа 25 минут.

Во втором круге Кудерметова сыграет с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей (9).

17-летняя Мирра Андреева (16) играла с китаянкой Ван Сиюй (WC), располагающейся в конце первой сотни. Год назад Андреева в трёх сетах одолела Ван в первом круге Уимблдона. В этот раз Мирра повторила свой успех.

В первом сете теннисистки собранно играли в своих геймах, и брейк-пойнты были только в одном гейме. Андреева в шестом гейме дважды могла забрать подачу соперницы, но не реализовала свои шансы. Закономерным итогом стал тай-брейк, на котором россиянка уступала 3:5, но после этого не проиграла ни одного очка. Ван при 5:5 допустила двойную, а в следующем розыгрыше сорвала удар — 7:6 (7:5) в пользу Мирры за 1 час 1 минуту.

Мирра Андреева на турнире WTA-1000 в Ухане в 2024 году Фото: Wang He/Getty Images

В начале второй партии Андреева, как и прежде, действовала увереннее в своих геймах, чем китаянка — в своих. Но ни одного брейк-пойнта из четырёх она не реализовала, а в шестом гейме и сама впервые подпустила соперницу к брейк-пойнтам. В нескольких эпизодах россиянка нервничала, била ракеткой по корту, выговаривала что-то себе, но справилась с эмоциями и не дала китаянке оторваться — 3:3.

А в седьмом гейме Мирра сделала решающий брейк, под ноль выиграв приём. В девятом гейме она ещё раз забрала подачу соперницы, использовав второй матчбол, — 7:6 (7:5), 6:3 за 1 час 46 минут.

Во втором круге Мирра впервые в карьере сыграет со своей старшей сестрой Эрикой Андреевой — таким образом, на турнире будет и такое вот дерби.

Турниры в Шанхае и в Ухане завершатся 13 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».