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Фрэнсис Тиафо обматерил судью после матча с Романом Сафиуллиным на Мастерсе в Шанхае, ему светит жёсткое наказание

Дикий скандал в матче Сафиуллина. Американец обругал судью, его могут дисквалифицировать
Михаил Георгиев
Фрэнсис Тиафо обматерил судью после матча
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Фрэнсису Тиафо придётся понести ответственность за свою выходку в Шанхае.

Россиянин Роман Сафиуллин обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (5:7, 7:5, 7:6) в третьем круге «Мастерса» в Шанхае. После матча Тиафо пожал руку Сафиуллину. Казалось, что Фрэнсис также поприветствует судью на вышке Джимми Пиноарготе, но вместо этого американец жёстко обругал рефери из Эквадора.

«Иди к чёрту, мужик. Иди к чёрту. Серьёзно, иди к чёрту. Ты облажался с обслуживанием матча, делай свою чёртову работу. Три чёртовых часа на корте я бегаю и борюсь за свою жизнь», — прокричал Тиафо.

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Причина ярости Фрэнсиса? Тиафо был очень расстроен решением Пиноарготе при счёте 5:5 на тай-брейке третьего сета. Американец получил предупреждение за затяжку времени, в связи с чем судья отобрал у него первую подачу. Тиафо проиграл это очко и впоследствии – матч. Спорным моментом является то, что Фрэнсис получил предупреждение, когда подбрасывал мяч и якобы вот-вот должен был подать. До этого Пиноарготе также дважды предупреждал Тиафо за затяжку времени, но в тех случаях на кону не стоял результат встречи.

Срыв Фрэнсиса Тиафо после матча с Романом Сафиуллиным

Срыв Фрэнсиса Тиафо после матча с Романом Сафиуллиным

Фото: Кадр из трансляции

Остаётся ждать реакции ATP на этот инцидент. Тиафо наверняка получит серьёзное наказание. Как минимум крупный штраф, а, возможно, и дисквалификацию с турнира – то есть лишение призовых и рейтинговых очков за выход в третий круг «Мастерса» в Шанхае. Об отстранении на более длительный период вряд ли стоит вести речь, разве что об условном.

«Социальные сети ATP полностью проигнорировали победу Сафиуллина над Тиафо. И вот почему. Ужасное поведение Фрэнсиса, которому следует ожидать большого штрафа», — написал известный теннисный журналист Жозе Моргаду под видео с выходкой Тиафо.

Англоязычные комментаторы Sky Sports испытали неловкость и принесли извинения за поведение Тиафо вместо самого теннисиста. Они также прогнозируют крупный штраф для игрока.

«Приносим извинения за язык Фрэнсиса Тиафо. Вот это срыв в конце матча», — сказал Джонатан Оверенд.

«Боже мой. Он совсем обезумел, ему грозит солидный штраф. Можно чувствовать себя обиженным из-за того, что произошло, но нельзя ни с кем так разговаривать», — добавил Колин Флеминг.

Фрэнсис Тиафо выдал нечто невиданное в ATP-туре со времён Ника Кирьоса. Многие игроки недовольны работой судей. Часто они высказывают свои претензии в не совсем корректной форме. В том же Шанхае недавно сорвался Даниил Медведев, однако по сравнению с Тиафо его поведение можно назвать образцово корректным.

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Фрэнсис никогда не отличался джентльменскими манерами на корте, но всё-таки столь серьёзный проступок за ним замечен впервые. Возможно, это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении его дела чиновниками ATP. Но наказание для американца должно последовать, причём достаточно суровое.

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