В играх Медведева и Циципаса летели искры, теперь намекают на броманс. Как будет в Шанхае?

Как мы любим теннис за красивую игру и за то, как складываются отношения между спортсменами за пределами корта. Всегда интереснее смотреть поединок с историей – и именно такой интригующий матч нам предстоит увидеть в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае. Ведь в нём схлестнутся Даниил Медведев и Стефанос Циципас, теннисисты с любопытными взаимоотношениями.
Стефанос и Даниил не играли друг с другом по юниорам и взрослые отношения стали строить уже на уровне ATP. Случилось это в первом же их очном матче, и, увы, дело пошло не слишком радужно.
Первый круг «Мастерса» в Майами, март 2018-го. Россиянину – 22 года, греку – 19, и оба уже играют в первой сотне рейтинга. На старте американского супертурнира они проводят сложный трёхсетовик и после рукопожатия вступают в словесную перепалку.
Циципас после поражения со счётом 6:2, 4:6, 2:6 стал цеплять Медведева, оскорбительно назвав его «ср***м (чёртовым) русским». Даниил ввязался в конфликт, стал предъявлять претензии греку, и успокоить его смог только спустившийся с вышки судья. Чуть позже Стефанос рассказал, что именно после этого инцидента в Майами у него появились первые хейтеры.
С той перепалки прошли шесть лет, ещё 12 встреч теннисистов и пара историй их взлёта в топ мужского тенниса. Но вот окончательно поставить точку в конфликте россиянин и грек смогли только пару недель назад.
Всё случилось на Кубке Лэйвера в конце сентября. Медведев и Циципас сыграли вместе в команде Европы, поборолись за титул и провели несколько дней рядом друг с другом. Это явно пошло на пользу игрокам: по социальным сетям разлетелась запись с камеры из столовой игроков, на которой Даниил и Стефанос обедают вдвоём, а затем что-то обсуждают и смеются. Грек из этих кадров даже сделал мем.
Медведев после турнира прокомментировал этот снимок из подтрибунного помещения.
«О моменте с Циципасом… Я привык не выносить личное на публику. Поэтому, о чём говорили, неважно. Вообще не знал, что там есть камера. Хотя – с камерой или без камеры – мы бы поговорили всё равно. А разговор был отличный, очень хороший. У нас с ним нет какой-то вражды. Мы не лучшие друзья, но очень уважаем друг друга как спортсмены и как люди. Считаю, что у нас нормальные отношения», — сказал Медведев в интервью BetBoom Tennis.
Теннисисты здорово провели три дня в Берлине, принесли пятый титул сборной Европы и благодаря командному духу и располагающей атмосфере наконец пришли к примирению.
Сборная Европы после победы на Кубке Лэйвера — 2024
Фото: Maja Hitij/Getty Images
Медведев перед очередной, 14-й встречей с Циципасом назвал его «очень сильным теннисистом» и «серьёзным соперником для четвёртого круга». Стефанос тоже ярко высказался о россиянине и, конечно, не обошёл стороной историю их взаимоотношений.
«Я уважаю его гораздо больше, чем раньше. В прошлом у нас было несколько бурных моментов на корте, но думаю, что со временем всё разрешилось само собой. Мы разговаривали об этом и пришли к общему пониманию, почему это происходило», — сказал грек на пресс-конференции в Шанхае.
Теннисный мир с любопытством ожидает встречи Даниила и Стефаноса. Заслуженный тренер России Виктор Янчук попытался предсказать, как пройдёт поединок россиянина с греком.
«Медведев должен поставить Циципаса на место, а оно уже не в лидерах, а где-то на втором плане. Стефанос упустил инициативу, хотя иногда показывает неплохую форму. Думаю, его не хватит, чтобы на равных конкурировать с сильнейшими и выигрывать большие турниры. Его пик прошёл, он должен довольствоваться местом в десятке.
А Медведев сейчас на хорошем уровне — просто переиграет Циципаса. У грека нет такой ударной скорости, а в долгих и напряжённых ситуациях его будет подводить уязвимый удар слева одной рукой. Медведев по характеру устойчивее, сейчас прибавил в остроте контратак. Думаю, двух сетов хватит», — сказал Янчук в беседе с «Чемпионатом».
Богатая история встреч Медведева и Циципаса на сегодняшний день выглядит так.
|Турнир
|Победитель
|Счёт
|Майами-2018, «Мастерс», первый круг
|Даниил Медведев
|2:6, 6:4, 6:2
|US Open – 2018, второй круг
|Даниил Медведев
|6:4, 6:3, 4:6, 6:3
|Базель-2018, ATP-500, четвертьфинал
|Даниил Медведев
|6:4, 3:6, 6:3
|Монте-Карло – 2019, «Мастерс», третий круг
|Даниил Медведев
|6:2, 1:6, 6:4
|Шанхай-2019, «Мастерс», полуфинал
|Даниил Медведев
|7:6 (7:5), 7:5
|Итоговый-2019, групповой этап
|Стефанос Циципас
|7:6 (7:5), 6:4
|Australian Open – 2021, полуфинал
|Даниил Медведев
|6:4, 6:2, 7:5
|«Ролан Гаррос» – 2021, четвертьфинал
|Стефанос Циципас
|6:3, 7:6 (7:3), 7:5
|Australian Open – 2022, полуфинал
|Даниил Медведев
|7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1
|Цинциннати-2022, «Мастерс», полуфинал
|Стефанос Циципас
|7:6 (8:6), 3:6, 6:3
|Итоговый-2022, групповой этап
|Стефанос Циципас
|6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1)
|Рим-2023, «Мастерс», полуфинал
|Даниил Медведев
|7:5, 7:5
|Вена-2023, ATP-500, полуфинал
|Даниил Медведев
|6:4, 7:6 (8:6)
Пока Медведев в непростом противостоянии с Циципасом ведёт: 9-4. Как сложится их новый матч – сюрприз и интрига.
Даниил и Стефанос проведут матч четвёртого круга Шанхая первым запуском в среду, 9 октября. Начало – в 8:00 мск.