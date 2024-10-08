Даниил и Стефанос позабыли обиды. Теперь они тепло высказываются друг о друге и настраиваются на борьбу за четвертьфинал «Мастерса».

В играх Медведева и Циципаса летели искры, теперь намекают на броманс. Как будет в Шанхае?

Как мы любим теннис за красивую игру и за то, как складываются отношения между спортсменами за пределами корта. Всегда интереснее смотреть поединок с историей – и именно такой интригующий матч нам предстоит увидеть в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае. Ведь в нём схлестнутся Даниил Медведев и Стефанос Циципас, теннисисты с любопытными взаимоотношениями.

Стефанос и Даниил не играли друг с другом по юниорам и взрослые отношения стали строить уже на уровне ATP. Случилось это в первом же их очном матче, и, увы, дело пошло не слишком радужно.

Первый круг «Мастерса» в Майами, март 2018-го. Россиянину – 22 года, греку – 19, и оба уже играют в первой сотне рейтинга. На старте американского супертурнира они проводят сложный трёхсетовик и после рукопожатия вступают в словесную перепалку.

Циципас после поражения со счётом 6:2, 4:6, 2:6 стал цеплять Медведева, оскорбительно назвав его «ср***м (чёртовым) русским». Даниил ввязался в конфликт, стал предъявлять претензии греку, и успокоить его смог только спустившийся с вышки судья. Чуть позже Стефанос рассказал, что именно после этого инцидента в Майами у него появились первые хейтеры.

С той перепалки прошли шесть лет, ещё 12 встреч теннисистов и пара историй их взлёта в топ мужского тенниса. Но вот окончательно поставить точку в конфликте россиянин и грек смогли только пару недель назад.

Всё случилось на Кубке Лэйвера в конце сентября. Медведев и Циципас сыграли вместе в команде Европы, поборолись за титул и провели несколько дней рядом друг с другом. Это явно пошло на пользу игрокам: по социальным сетям разлетелась запись с камеры из столовой игроков, на которой Даниил и Стефанос обедают вдвоём, а затем что-то обсуждают и смеются. Грек из этих кадров даже сделал мем.

Медведев после турнира прокомментировал этот снимок из подтрибунного помещения.

«О моменте с Циципасом… Я привык не выносить личное на публику. Поэтому, о чём говорили, неважно. Вообще не знал, что там есть камера. Хотя – с камерой или без камеры – мы бы поговорили всё равно. А разговор был отличный, очень хороший. У нас с ним нет какой-то вражды. Мы не лучшие друзья, но очень уважаем друг друга как спортсмены и как люди. Считаю, что у нас нормальные отношения», — сказал Медведев в интервью BetBoom Tennis.

Теннисисты здорово провели три дня в Берлине, принесли пятый титул сборной Европы и благодаря командному духу и располагающей атмосфере наконец пришли к примирению.

Сборная Европы после победы на Кубке Лэйвера — 2024 Фото: Maja Hitij/Getty Images

Медведев перед очередной, 14-й встречей с Циципасом назвал его «очень сильным теннисистом» и «серьёзным соперником для четвёртого круга». Стефанос тоже ярко высказался о россиянине и, конечно, не обошёл стороной историю их взаимоотношений.

«Я уважаю его гораздо больше, чем раньше. В прошлом у нас было несколько бурных моментов на корте, но думаю, что со временем всё разрешилось само собой. Мы разговаривали об этом и пришли к общему пониманию, почему это происходило», — сказал грек на пресс-конференции в Шанхае.

Теннисный мир с любопытством ожидает встречи Даниила и Стефаноса. Заслуженный тренер России Виктор Янчук попытался предсказать, как пройдёт поединок россиянина с греком.

«Медведев должен поставить Циципаса на место, а оно уже не в лидерах, а где-то на втором плане. Стефанос упустил инициативу, хотя иногда показывает неплохую форму. Думаю, его не хватит, чтобы на равных конкурировать с сильнейшими и выигрывать большие турниры. Его пик прошёл, он должен довольствоваться местом в десятке.

А Медведев сейчас на хорошем уровне — просто переиграет Циципаса. У грека нет такой ударной скорости, а в долгих и напряжённых ситуациях его будет подводить уязвимый удар слева одной рукой. Медведев по характеру устойчивее, сейчас прибавил в остроте контратак. Думаю, двух сетов хватит», — сказал Янчук в беседе с «Чемпионатом».

Богатая история встреч Медведева и Циципаса на сегодняшний день выглядит так.

Пока Медведев в непростом противостоянии с Циципасом ведёт: 9-4. Как сложится их новый матч – сюрприз и интрига.

Даниил и Стефанос проведут матч четвёртого круга Шанхая первым запуском в среду, 9 октября. Начало – в 8:00 мск.