«Будет кошмар». Сёстры Мирра и Эрика Андреевы договорились поделить призовые в 1-м дерби

Российское дерби — это всегда хорошо. Тот факт, что на турнире встречаются представительницы одной страны, помимо прочего, означает следующее: в России много сильных теннисисток — настолько, что всем им тесно в сетке, вот они и натыкаются друг на друга. Во втором круге «тысячника» в Ухане будет сразу два дерби с участием наших соотечественниц. Анна Калинская померяется силами с Екатериной Александровой — но это, так сказать, «обычное» дерби. А вот грядущая встреча сестёр Мирры и Эрики Андреевых войдёт в историю российского тенниса.

В последние 10 лет на турнирах уровня WTA было лишь два сестринских дерби. Четыре года назад в Лексингтоне Серена и Винус Уильямс провели 31-ю, последнюю очную встречу. Младшая сестра выиграла тот матч со счётом 3:6, 6:3, 6:4 и закончила карьеру с превосходством 19-12 в играх со старшей. Чешки Каролина и Кристина Плишковы 10 раз играли друг с другом, взяв по пять матчей. Однако в основной сетке WTA состоялся лишь один поединок. И его, как ни странно, выиграла менее известная и титулованная Кристина, одержавшая победу 6:2, 3:6, 7:6 (9:7) в Бирмингеме в 2019 году. 9 октября в этот перечень войдут и сёстры Андреевы.

На взрослом уровне Мирра впервые блеснула на «тысячнике» в Мадриде в апреле прошлого года. Получив уайлд-кард, 16-летняя на тот момент теннисистка пробралась во вторую неделю турнира. И на одной из пресс-конференций ей задали вопрос об Эрике. В детстве сёстры регулярно практиковались вместе, но в последние несколько лет не проводили даже тренировочных сетов. Мирра тогда сравнивала свой стиль со стилем Онс Жабер, в то время как Эрика, по её мнению, напоминает Игу Швёнтек.

«Будет интересно, если мы сыграем друг с другом. Я и впрямь не знаю, кто победит. Возможно, она, потому что у неё больше опыта. Но мы очень хорошо знаем игру друг друга. Если я решу выполнить дропшот, она побежит к мячу на 20 секунд раньше, потому что заранее будет знать, что я хочу сделать», — говорила тогда Мирра, чьи слова приводит пресс-служба WTA.

Эрика старше Мирры на три года. Понятно, что младшая сестра начала играть позже. «Эрика начала в пять или в шесть лет, а то и раньше. Я, будучи её младшей сестрой, всегда присутствовала на корте, вероятно, с двух лет. Я бегала за мячами. Но сама начала играть довольно поздно. Может, лет в шесть», — говорила Мирра в том же апреле 2023-го.

Поэтому не стоит удивляться, что за всё время Мирра не выиграла у Эрики ни одного сета. В детстве разница в три года — огромная пропасть. Какая уж там может быть борьба между 12- и девятилетней девочками? «Мы много тренировались, когда были младше. И, конечно, она всегда обыгрывала меня, что-то вроде 6:1 или 6:2. Может, 6:3, если я играла хорошо, а у неё был неудачный день», — говорила Мирра во время прошлогоднего US Open.

Эрика также понимает, что результаты тех тренировочных сетов сейчас уже не имеют никакого значения. «Честно говоря, Мирра была такая маленькая. Мы очень давно не играли друг с другом. Кроме того, когда вы такие маленькие, возраст значит больше», — говорила она во время US Open.

Но всё это было давно. Сейчас баланс сил изменился. Мирра входит в топ-20 рейтинга WTA, а Эрика пока не поднималась в классификации выше 67-й строчки.

После выхода во второй круг Уханя Мирра объяснила, почему они с Эрикой не играют друг с другом на тренировках. «Мы давным-давно договорились, что не будем играть сеты и матчи друг с другом на тренировках. Но не потому, что нервничаем, а потому, что переживаем друг за дружку. К примеру, если я вижу, что она часто ошибается, или вижу, что она чему-то не рада, волнуется, то сама начинаю переживать за неё и не могу играть нормально. Когда она видит, что со мной что-то не то, то не может нормально играть и тренироваться. Мы можем вместе проводить тренировки, бить по мячу, бегать, ещё что-то. Но не играть. Это не пошло бы на пользу никому из нас», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Мирра и Эрика Андреевы на «тысячнике» в Мадриде в 2023 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А ещё Мирра подробно разобрала различия в игровых стилях. «Мне кажется, Эрика более агрессивна. В то же время она умна и хорошо видит корт. Она видит, где находится соперница, и играет в открытое пространство.

Мне нужно чуть больше времени. Я часто меняю ритм. Я во время розыгрыша решаю, что делать. К примеру, идёт свеча. Я жду отскока и потом отвечаю на удар. Мяч летит медленно? Значит, отвечаю на удар с вращением. Я быстро могу менять решения. Иногда это хорошо, иногда – плохо. У неё же есть один чёткий план на матч. И она его придерживается до самого конца, какой бы ни был счёт, какова бы ни была ситуация. Я же, скорее, смотрю, что происходит, а потом уже решаю, что делать.

Игра с ней будет похожа на кошмар. Это будет довольно странный матч. Она будет знать, что я планирую делать на корте, а я знаю, что будет делать она. Думаю, это будет весело для зрителей, но по-настоящему напряжённо для нас обеих».

Как бы ни сложилось сестринское дерби, в финансовом смысле матч закончится вничью. Мирра и Эрика договорились поделить призовые за второй круг. «Мы решили поделить призовые за второй круг. Та, кто выиграет, пройдёт дальше, но деньги мы поделим», — добавила младшая сестра.

Матч Мирра Андреева (16) — Эрика Андреева (LL) состоится в среду, 9 октября, и начнётся не ранее 12:30 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».