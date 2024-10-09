Медведев в 10-й раз одолел Циципаса. В 1/4 финала Шанхая его ждёт новая битва с Синнером

Сегодня, 9 октября, на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) начались матчи второго круга. Свой стартовый поединок на престижном азиатском «тысячнике» проводила и первая ракетка России Дарья Касаткина. В соперницах у неё была американка Бернарда Пера, занимающая 95-е в рейтинге.

Девушки лишь однажды встречались друг с другом. В 1/8 финала Чарльстона-2023 Дарья в двух сетах закрыла представительницу США со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

В первой половине нового очного противостояния девушки уверенно брали свои подачи, даже не позволяя друг другу зацепиться на приёме. Но в важном седьмом гейме Касаткина оформила важный брейк, впервые в матче вырвавшись в лидеры — 4:3. Правда, Дарья тут же отдала свою подачу — 4:4. При этом 11-я ракетка мира не отступала от своего плана на игру и продолжала поддавливать соперницу. Как результат — отечественная спортсменка сделала второй брейк в стартовом сете, что позволило ей подавать на партию — 5:4. Полуфиналистке «Ролан Гаррос» 2022 года удалось спокойно завершить сет в свою пользу — 6:4 в пользу Касаткиной за 38 минут.

Однако следующую партию прима отечественного тенниса просто провалила. У Дарьи ничего не получалось на корте. Отметим, что две свои подачи наша спортсменка проиграла под ноль, лишь единожды взяв свою. Таким образом, второй сет остался за Перой — 6:1 за 28 минут.

Впрочем, Касаткина, известная своим бойцовским характером, смогла перезагрузиться после разгромного поражения в предыдущей партии. Она быстро повела со счётом 3:0 и захватила преимущество. В итоге 11-я ракетка мира не оставила никаких шансов американке, отдав в решающем сете ей лишь один гейм. Дарья сумела одержать победу над Бернардой Перой со счётом 6:4, 1:6, 6:1 за 1 час 40 минут. Далее россиянка сразится полькой Магдой Линетт.

А вот на «Мастерсе» в Шанхае сегодня проходили матчи 1/8 финала. Одним из центральных противостояний игрового дня на престижных китайских соревнованиях было сражение между пятой ракеткой мира чемпионом US Open 2021 года в одиночном разряде Даниилом Медведевым и двукратным финалистом мэйджоров Стефаносом Циципасом.

Первая партия прошла в очень равной борьбе. У Даниила было суммарно шесть шансов на брейк, но он ими не воспользовался. Циципас, в свою очередь, не имел ни одной возможности сделать брейк в этой партии. Отметим, что грек постоянно выходил к сетке, однако зачастую Медведев обводил оппонента эффектными свечами и обводящими ударами. Таким образом, судьба сета определялась на тай-брейке, который остался за Медведевым — 7:6 (7:3). Статистика партии: 12/18 у Стефаноса, 20/13 у Даниила по ударам навылет / невынужденным ошибкам.

В перерыве между сетами Даниил вызвал врача. Россиянин показывал всем, что испытывал какие-то проблемы с плечом. Именно это физическое недомогание и сбило Даниила в начале партии. Он впервые в матче проиграл свою подачу. Циципас же провёл стартовый отрезок сета более уверенно и повёл 2:0. Один из ключевых моментов встречи случился в четвёртом гейме. При счёте 15:30 экс третья ракетка мира получил второе предупреждение от арбитра Фергуса Мёрфи, так как долго готовился к подаче. Стефанос стал спорить с судьёй на вышке, но ничего доказать ему так и не сумел. Греку пришлось подавать вторым мячом, и в итоге он допустил двойную — 2:2. Затем Стефанос опять пошёл спорить с Мёрфи. Циципас даже отказывался продолжать игру, пока не придёт супервайзер. Ещё одному представителю ATP-тура пришлось появиться на корте по требованию Стефаноса. Циципас заявил, что Фергюс предвзято относится к нему, и пытался доказать, что у него не было затяжки времени на подаче. Споры ничем не завершились, и 12-я ракетка мира вернулся на корт продолжить встречу. Этот момент явно надломил Стефаноса. Даниил перехватил инициативу, стал агрессивно принимать и довёл партию до победы, подав на матч под ноль. 7:6 (7:3), 6:3 — именно с таким счётом Медведев одолел Циципаса. Это уже 10-я победа россиянина над одним из главных противников в туре. Статистика поединка: 18/34 у Стефаноса, 29/19 у Даниила по ударам навылет / невынужденным ошибкам. В 1/4 финала Шанхая первая ракетка России встретится с Янником Синнером.

Турниры в Шанхае и в Ухане завершатся 13 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».