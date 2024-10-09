Медведев — Длиннорукая Обезьяна, Джокович — Курица. Смешные китайские прозвища теннисистов

В Китае существует добрая традиция давать прозвища теннисистам, приезжающим на турниры. Во время «Мастерса» в Шанхае в Tennis TV подготовили забавный видеоролик, в котором собрали реакцию игроков на свои прозвища. Одни теннисисты с юмором восприняли творчество китайских болельщиков, другие остались в недоумении.

В видео игрокам давали карточки, на которых записаны их прозвища и объяснение, почему китайские любители тенниса выбрали именно такой вариант. Новак Джокович открыл карточку — и был изрядно удивлён, что его китайское прозвище — Курица.

Джокович — многолетний приверженец диеты, исключающей глютен и молочные продукты и ограничивающей сахар. Новак употребляет в пищу овощи, фасоль, белое мясо, рыбу, фрукты… Но почему именно Курица? «Это моё прозвище? Моё прозвище означает Курица?» — вопрошает Новак в видео.

Как выяснилось, еда и диета тут ни при чём. В Китае выражение «горячая курица» означает что-то вроде свежей сенсации. Серб ещё в начале карьеры получил такое прозвище, и с этим, конечно, нельзя не согласиться. Когда-то Новак действительно был свежей сенсацией. «Хорошо, в этом есть смысл», — согласился Джокович с объяснением.

Новак Джокович на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Даниила Медведева позабавило, что китайские болельщики выбрали ему прозвище Длиннорукая Обезьяна. Оно отражает его стиль игры и возможность достать почти любой мяч. «Это довольно забавно. Да, мне нравится», — сказал Медведев.

Однако ещё больше Даниила рассмешило прозвище его доброго друга Андрея Рублёва. Китайцы нарекли Рублёва Золотой Обезьяной, имея в виду его волосы. «Из-за моих светлых волос и милой внешности, как у золотой обезьяны», — прочитал Андрей.

«Золотая обезьяна? Мне нравится! Так я теперь и буду его называть!» — так отреагировал Медведев, узнав прозвище товарища.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв на ATP Cup — 2021 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Ещё более неожиданное прозвище получил Григор Димитров. Моя Леди — каково, а?! Но многочисленные романы ловеласа Григора не имеют к этому отношения. «Из-за моего стиля и элегантной игры», — прочитал Димитров объяснение, после чего не выдержал и расхохотался.

Каспер Рууд с его внешностью прилежного ученика именно такое прозвище и получил — Любимчик Директора. А всё дело в том, что норвежец тренировался в академии Рафаэля Надаля. «Не уверен, что буду часто называть себя так. Но это, думаю, неплохо», — признал Каспер.

Некоторые прозвища были выбраны в соответствии с произношением фамилий. Так, Александра Зверева китайцы прозвали Зи Вэй — это просто имя популярного персонажа одного из китайских телесериалов. Фрэнсис Тиафо, который в соцсетях сам себя назвал Биг Фо, получил прозвище Большая Удача (англ. Big Fortune). А Янника Синнера прозвали Молочным Рулетом. Один из брендов, производящих эту продукцию, так и называется — Yannick. «Я польщён», — прокомментировал итальянец.

Разумеется, в видео вошли далеко не все теннисисты с забавными прозвищами. К примеру, Карлос Алькарас известен у китайцев как Утка (Duck, по имени покемона Psyduck, с которым он у них ассоциируется). А противостояние Алькараса с Джоковичем известно как Утка против Курицы. Хольгер Руне получил прозвище Нене, что по-китайски означает мужское нижнее бельё (трусы, иными словами). Стефанос Циципас — это Принцесса Сисси (а как же ещё, если у него длинные светлые волосы?). Наконец, легендарный Роджер Федерер известен китайцам под прозвищем Корова. Всё дело в том, что швейцарец после первого титула на Уимблдоне в 2003 году на чествовании в Гштааде получил в подарок корову. А 10 лет спустя — ещё одну.

Роджеру Федереру подарили корову Фото: Аккаунт Федерера в X

Марата Сафина прозвали коротко и ясно — Царь. Неутомимый Николай Давыденко известен под никнеймом Образцовый Работник. На пике карьеры Давыденко редко пропускал турниры, и китайцы это оценили. Рафаэль Надаль для них просто Боб. В Китае фамилия испанца произносится примерно как «на-доу», а «доу» как раз и означает «боб».

Энди Маррей получил прозвища Зомби и Гром. Первое — из-за внешнего вида (вот так китайцы представляют себе зомби), а второе — по созвучию (гром по-китайски — «рей-рей»). А Виктор Троицки — Троянский Конь, тоже по созвучию.

Энди Маррей на Australian Open — 2023 Фото: Kelly Defina/Getty Images

А какие прозвища дали бы теннисистам вы? Пишите в комментариях!