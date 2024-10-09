«Я готов дать ему бой». Шанхайские признания Медведева перед новой битвой с Синнером

В среду, 9 октября, на «Мастерсе» в Шанхае проходили поединки четвёртого круга. Свой матч проводил сегодня и пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. В соперниках у него был Стефанос Циципас, занимающий сейчас 12-е место в мужской мировой табели о рангах. Напомним, Даниил сумел в 10-й раз в карьере обыграть грека, не отдав ему ни сета. После победы над одним из принципиальных противников в туре Медведев ответил на вопрос, как чувствует себя сейчас физически, высказался о любви со стороны китайских фанатов, а также поделился ожиданиями от грядущего противостояния с лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Напомним, россиянин ведёт у итальянца по личным встречам со счётом 7:6, однако последняя очная битва между теннисистами, состоявшаяся на US Open — 2024, осталась именно за первой ракеткой мира.

— Даниил, поздравляю вас с победой. Вы выиграли очередной матч здесь, в Шанхае. Чувствуете, что разминаетесь перед ещё одним большим турниром?

— Надеюсь. Мне казалось, что первые два матча я сыграл лучше, чем сегодня. Это был другой корт, немного менее просторный, поэтому обычно на таком корте, немного ветреном, сложнее контролировать мяч.

В целом я по-прежнему доволен своим уровнем, доволен тем, как я сыграл тактически, тем, как мне удалось контролировать ход поединка. Жду с нетерпением следующего матча.

— Как вы чувствуете себя физически?

— Не так уж плохо. Но, как ни странно, наверное, к концу сезона здесь, на этом «Мастерсе», как и обычно это происходит, моё тело из-за такого типа телосложения больше устаёт на протяжении всего турнира. Чем сложнее матч игрового дня, тем сложнее мне в общем. Одна мышца беспокоит за другой. В одном поединке это была одна ягодичная мышца, в другом — другая. Сегодня меня немного беспокоило плечо. Это было очень похоже на небольшое растяжение. Буду лечить плечо, и, надеюсь, завтра не возникнет новой травмы.

— Вам понравились условия на корте?

— Да, всё понравилось. Я чувствовал, что сегодня собралась весёлая публика, на корте царила весёлая энергетика, чувствовал себя хорошо.

— В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае вы сыграете с Янником Синнером, с которым уже неоднократно встречались в этом году.

— Это будет наша пятая очная встреча в нынешнем сезоне. Наверное, ни с кем в туре я не играл чаще, чем с Янником, в 2024 году. Счёт личных встреч 3-1 в пользу Синнера? Ощущаю, что некоторые из этих матчей были более близкими, а некоторые — менее.

Но я могу хорошо играть против Янника. Знаю, что это будет тяжело, он сейчас является лучшим теннисистом в мире. Да, мне необходимо будет играть как можно лучше, необходимо будет хорошо подавать, физически это будет трудно, но я готов дать ему бой.

Янник Синнер и Даниил Медведев на US Open — 2024 Фото: Al Bello/Getty Images

— Вы спорили с судьёй на вышке во втором сете. Расскажите об этом.

— Часто спорю с судьями. Знал, что мне просто нужно оставаться сосредоточенным на себе, так как иногда бывает нелегко собраться с силами, например, после перерыва. Когда ты споришь с арбитром, иногда это отвлекает и не идёт тебе на пользу. Думаю, что именно это и произошло. Иногда это даёт тебе дополнительный толчок, чтобы сказать: «Боже мой, всё против меня». Так что я знал, что мне нужно оставаться сильным, мне удалось хорошо подать и сделать брейк. Очень доволен своим уровнем.

— Некоторые фанаты пришли на сегодняшний матч с плакатом Даниила Медведева и помахали вам. Вы видели это?

— Да, я постоянно это вижу. Кажется, я подписал плакат в один из своих первых дней на турнире. Я не видел своё изображение во время сегодняшнего матча, но, как я уже сказал, меня очень любят в Китае, в Шанхае, думаю, что даже больше, чем в других городах. Мне нравится здесь. Надеюсь, что смогу добиться здесь большего.

— Поделитесь ожиданиями от матча с Синнером.

— Мы играли уже четыре раза в этом году. В одном из этих поединков Янник победил меня легко. Остальные три матча были более сложными, в некоторых из них я сыграл хорошо. Я собираюсь дать бой, я собираюсь подготовиться тактически, морально, физически. Это будет тяжёлая встреча, так что, надеюсь, что моё тело почувствует себя хорошо. Я готов дать бой.

Сам Янник также высказался в преддверии четвертьфинальной битвы с Медведевым.

«Разумеется, будет тяжёлый матч. Мы уже хорошо друг друга знаем, точно понимаем, чего ожидать, более или менее. Но, конечно, он что-то поменяет, как и я, а потом посмотрим, что получится. Будет очень непростой матч с физической, психологической точек зрения, а также с тактической, так что посмотрим, что будет», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».