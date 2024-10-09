Эрика Андреева выиграла у Мирры сестринское дерби в Ухане. Это был их первый очный матч

В среду, 9 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) состоялись матчи четвёртого раунда, то есть 1/8 финала. В топ-16 на турнире вышли двое российских теннисистов. И первым свой матч провёл Даниил Медведев, игравший со Стефаносом Циципасом. Медведев одержал 10-ю победу над Циципасом и вышел на Синнера в четвертьфинале. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Роман Сафиуллин, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, вышел на корт с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем, посеянным под четвёртым номером. Джокович в третьем круге не испытал проблем во встрече с итальянцем Флавио Коболли — 6:1, 6:2. А вот Сафиуллин затратил огромное количество энергии в поединке с Фрэнсисом Тиафо. Теннисистам не хватило и трёх часов игрового времени, и победителем из сражения вышел россиянин — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Американец после матча не сдержался и наорал на судью.

Рассуждая о предстоящем матче с Джоковичем, Сафиуллин подчеркнул, что ему необходимо классно подавать, чтобы имелись шансы. «В матче [с Тиафо] подача меня очень спасала. 17 эйсов и 80% реализации – это очень хорошие показатели. Если получится показать такой же процент в игре с Джоковичем или даже его поднять, то думаю, что шансы будут большие. С февраля, с Брисбена не выигрывал больше двух-трёх матчей подряд в основе. Рад, что игра налаживается, хоть и чуть поздновато, в конце сезона. Но лучше поздно, чем никогда», — сказал он в телеграм-канале Betboom Tennis.

Статистика личных встреч с Новаком говорила не в пользу Романа. Серб выиграл оба предыдущих матчах, как на харде Тель-Авива-2022, так и на грунте «Мастерса» в Монте-Карло в этом году.

Роман Сафиуллин подаёт на «Мастерсе» в Шанхае в 2024 году Фото: Zhe Ji/Getty Images

Сафиуллин не стушевался, имея перед собой такого соперника, хотя первая подача у него не всегда проходила как следует (52% за партию). Во втором гейме он ушёл с брейк-пойнта, а в пятом сам заработал двойной брейк-пойнт — тут помогла двойная ошибка от Джоковича. Однако серб, который регулярно и успешно выходил к сетке (11 из 12 за сет), собрался и не позволил россиянину получить преимущество.

Второй брейк-пойнт Новака стал решающим. В восьмом гейме он поддавил на приёме, вынуждая Романа ошибаться, а на брейк-пойнте грамотно вышел к сетке — 5:3. И следом подал на сет — 6:3 за 39 минут.

Новак Джокович на «Мастерсе» в Шанхае в 2024 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Войдя во вкус, Джокович не стал сбавлять оборотов в начале второй партии, а Сафиуллин, как назло, ещё и неточностями грешил. Новак в первом же гейме сделал брейк, а затем под ноль подтвердил его — 2:0.

И даже в этой ситуации Роман мог догнать грозного оппонента. Он забрал подачу, а в четвёртом гейме вышел на брейк-пойнт, который, к сожалению, не использовал. Ну а после пятого гейма, в котором Джокович на приёме не проиграл ни одного очка и повёл 4:1 с двумя брейками, судьба матча фактически была решена. Подавая на матч при 5:2, серб использовал второй матчбол — 6:3, 6:2 за 1 час 14 минут.

Таким образом, в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае будет лишь один россиянин, а именно Даниил Медведев. Его ждёт очередная встреча с Янником Синнером.

На женском «тысячнике» в Ухане состоялись встречи второго круга. Екатерина Александрова, занимающая 33-ю строчку в рейтинге, вышла на корт с Анной Калинской, имевшей 10-й номер посева. Это российское дерби проходило уже в четвёртый раз на уровне основных сеток WTA, и все предыдущие встречи выиграла Александрова. Такой же результат случился и на этот раз.

В первом сете теннисистки довольно слабо играли на своей подаче и регулярно обменивались брейками. Особенно тяжело приходилось Калинской, которая на первой подаче взяла лишь 50% очков. Александрова на два брейка в исполнении соперницы сумела ответить тремя. В 10-м гейме, подавая на сет при 5:4, Екатерина отыграла брейк-пойнт и использовала третий сетбол — 6:4 за 49 минут.

Екатерина Александрова на турнире WTA-1000 в Ухане Фото: Wang He/Getty Images

Во второй партии Калинская улучшила процентные показатели в отношении первой подачи, однако посыпались двойные ошибки: семь за сет! Партию эту Анна всё же выиграла. К тай-брейку спортсменки пришли с двумя брейками. А на тай-брейке Калинская не оставила шансов Александровой — 7:6 (7:2) за 1 час 2 минуты.

На третий сет Калинской, которая дважды брала медицинский перерыв, не хватило сил. Неиспользованный брейк-пойнт в первом гейме — вот и всё, чего она смогла добиться. Александрова дважды брала подачу соперницы, а в седьмом гейме закрыла матч, реализовав первый же матчбол, — 6:4, 6:7 (2:7), 6:1 за 2 часа 31 минуту.

В третьем круге Александрова сыграет с квалифаером Хейли Баптист — американка, занимающая 102-е место в рейтинге, сенсационно выбила Барбору Крейчикову.

66-я ракетка мира Камилла Рахимова, попавшая в сетку как лаки-лузер, играла с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес, занимающей 28-е место в рейтинге WTA. В первом сете Рахимова неплохо подавала (71% попадания первой), но неудачно действовала в розыгрышах и ни разу не добилась брейка, упустив двойной брейк-пойнт в третьем гейме. Фернандес после 2:2 выиграла четыре гейма подряд, отдав лишь шесть очков на этом отрезке, — 6:2 за 37 минут.

Во второй партии у Фернандес посыпались двойные ошибки (пять за сет), и Рахимова не в последнюю очередь за счёт этого смогла отыграться. При 5:5 россиянка сделала второй брейк, после чего подала на партию — 7:5 за 1 час 2 минуты.

Решающий сет начался с четырёх брейков подряд — 2:2. У Фернандес опять были большие проблемы с подачей (ещё пять двойных за партию), но Рахимова этим не воспользовалась. В 12-м гейме Камилла отыграла матчбол на приёме и перевела сет в тай-брейк. В нём она вела 4:2, но после этого проиграла пять очков подряд — 6:2, 5:7, 7:6 (7:4) в пользу Фернандес за 2 часа 56 минут.

Вероника Кудерметова, располагающаяся на 63-й строчке в мировом рейтинге, сражалась с Беатрис Хаддад-Майей (9). В личных встречах Кудерметова вела 2-1, причём в 2024-м соперницы по разу успели обменяться победами. Россиянка выиграла на зелёном грунте Чарльстона, а бразильянка взяла реванш в полуфинале Сеула. В этот раз Хаддад-Майя вновь победила.

Кудерметова провалила начало встречи. Она позволила сопернице сделать два брейка, а на приёме не имела шансов. Хаддад-Майя повела 4:0, в пятом гейме россиянка впервые вышла на брейк-пойнты, но упустила оба шанса, затем всё же взяла свой гейм, а в седьмом гейме упустила ещё один брейк-пойнт, и бразильянка с третьего сетбола закончила партию — 6:1 за 42 минуты.

Во втором сете Кудерметова начала за здравие и повела 3:0 с брейком. Казалось, Вероника сможет переломить ход поединка. Но у Хаддад-Майи было другое мнение. В ответ на успешное начало соперницы Беатрис взяла пять геймов подряд, сделав два брейка, и счёт стал 5:3 в её пользу. В одном из эпизодов на этом отрезке у Кудерметовой сдали нервы, и она выругалась в адрес своего мужа и тренера Сергея Демёхина: «Заткнись, осёл». Ну а в 10-м гейме бразильянка подала на матч — 6:1, 6:4 за 1 час 32 минуты.

Анастасия Потапова, 38-й номер рейтинга WTA, вышла на корт с Джессикой Пегулой (2). Это одна из самых неудобных соперниц для Потаповой. В прежние годы американка четырежды обыгрывала россиянку, не потерпев ни одного поражения. Сегодняшняя встреча закончилась с тем же результатом.

В первом сете у Потаповой были огромные трудности в своих геймах, которые она так и не преодолела. И если в смысле первой подачи всё было нормально (71% попадания), то в обменах неудача следовала за неудачей. На первой подаче россиянка выиграла всего 29% очков — с таким показателем сложно рассчитывать на победу в партии. Анастасия дважды делала брейк, но даже это ей не помогло, так как все свои геймы общим числом четыре она проиграла. А в восьмом гейме Пегула ещё и под ноль подала — 6:2 всего за 26 минут.

Вторая партия закончилась быстро. Проиграв первые два гейма, Потапова решила отказаться от продолжения борьбы, и Пегула проследовала в 1/8 финала.

Наконец, на турнире состоялось дерби с участием Мирры (16) и Эрики (LL) Андреевых. Сёстры ранее никогда не играли друг с другом в официальных матчах, а вот на тренировка Эрика, старшая (сейчас ей 20 лет), регулярно обыгрывала Мирру, младшую (17). Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Мирра лучше вошла в игру. В начале матча она сильнее подавала, чище и точнее действовала в розыгрышах. В третьем гейме произошёл забавный момент. Мирра попыталась прогнать насекомое с корта, но отскочила в лёгком испуге. То, чего не смогла сделать младшая сестра, сделала старшая:

В четвёртом гейме младшая сестра впервые вышла на брейк-пойнт — и сразу же использовала его. Эрика, подбегая к укороченному, сорвала удар и далеко запустила мяч в аут — 3:1 в пользу Мирры. После этого случился перелом, которого вроде бы ничто не предвещало. Младшая сестра стала раз за разом ошибаться, чем и пользовалась старшая. Следующие два гейма оказались весьма напряжёнными. Старшая сестра с третьего брейк-пойнта сделала обратный брейк, а в шестом гейме отыграла брейк-пойнт и после нескольких геймболов сравняла счёт — 3:3.

Седьмой гейм, нередко бывающий ключевым при таком счёте, вновь выиграла Эрика — на приёме. На втором брейк-пойнте сёстры устроили долгое ралли, в конце которого Мирра пробила в коридор. После этого старшая сестра, отыграв ещё один брейк-пойнт, подтвердила перевес — 5:3. В девятом гейме Мирра в третий раз подряд проиграла подачу и после этого с досады запустила мяч на трибуны. Эрика, взявшая пять геймов подряд, выиграла 52-минутную партию со счётом 6:3.

Во втором сете провальная серия Мирры продолжилась — соответственно, Эрика брала свои очки и пользовалась неточностями соперницы. У старшей сестры и эйсы стали проходить достаточно регулярно — три подачи навылет в первых двух своих геймах. Случались и ошибки, но их было гораздо меньше, чем у младшей сестры.

Третий гейм начался с 40:0 на подаче Эрики, Мирра зацепилась, но добилась разве что «ровно» — старшая сестра повела 3:0, подтвердив брейк. Вернуться в борьбу младшая не смогла. В шестом гейме она опять отдала подачу, и Эрика при 5:1 вышла подавать на матч. В этом гейме она использовала третий матчбол, уже после «ровно», и победила — 6:3, 6:1 за полтора часа. По окончании игры девушки тепло обнялись у сетки.

Эрика и Мирра Андреевы Фото: кадр из трансляции

Так Эрика Андреева во второй раз в карьере победила представительницу топ-20 рейтинга WTA. Благодаря этому успеху Эрика поднялась на 67-ю строчку в лайв-рейтинге. Её ещё могут сместить, однако на данный момент это повторение её личного рекорда

В третьем круге россиянка сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) — Жасмин Паолини (3).

«Мастерс» в Шанхае и «тысячник» в Ухане завершатся 13 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».