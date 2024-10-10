Медведев в Шанхае в четвёртый раз за год проиграл Синнеру. Даниил дважды вызывал врача

Сегодня, 10 октября, на «Мастерсе» в Шанхае начались матчи 1/4 финала. В первой встрече дня принимал участие единственный российский теннисист, добравшийся до этой стадии. Победитель US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, играл с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Янником Синнером. Медведев в четвёртом круге обыграл Стефаноса Циципаса (7:6 (7:3), 6:3), а Синнер прошёл Бена Шелтона (6:4, 7:6 (7:1)).

Одно время Синнер был одним из самых удобных соперников для Медведева, а потом стал одним из самых неудобных. Перед отчётным противостоянием Даниил был впереди по личным встречам со счётом 7-6. Он выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024, когда вёл 2:0 по сетам, затем взял верх в рамках четвертьфинала Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, после чего проиграл в четвертьфинале US Open — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

Рассуждая о предстоящем матче, Медведев сказал, что «собирается бороться». «3-1 в его пользу в личных встречах (в сезоне-2024. — Прим. «Чемпионата»)? По моим ощущениям, какие-то матчи были близкие, какие-то менее. Но смотрите, я могу хорошо играть против него. Я знаю, это будет тяжело, он сейчас лучший игрок в мире. Да, мне нужно играть как можно лучше, нужно хорошо подавать. Физически это будет тяжело, но я готов дать бой.

Мы играли уже четыре раза в этом году. Думаю, что один был очень лёгким для него. Остальные три были сложнее, я хорошо играл в некоторых матчах. Собираюсь бороться, собираюсь готовиться тактически, морально, физически. Это будет тяжёлый матч, так что, надеюсь, моё тело чувствует себя хорошо. И я готов бороться», — говорил Даниил на пресс-конференции.

В схожем ключе высказывался и Синнер. «Разумеется, будет тяжёлый матч. Мы уже хорошо друг друга знаем, точно понимаем, чего ожидать, более или менее. Но, конечно, он что-то поменяет, как и я, а потом посмотрим, что получится. Будет очень непростой матч с физической, психологической точек зрения, а также с тактической. Так что посмотрим, что будет», — говорил Янник на пресс-конференции.

Даниил Медведев и Янник Синнер на Australian Open – 2024 Фото: Graham Denholm/Getty Images

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что шансы в этом матче — 65 на 35 в пользу Синнера. «Синнер недавно был в финале в Пекине, где проиграл Алькарасу в самой концовке. У Янника просто невероятный сезон, он показывает потрясающий теннис. Но и Даниил сейчас в хорошей форме. Он уверенно обошёл Циципаса. Стефанос, а теперь Синнер — это серьёзное испытание для Медведева. Если пробовать оценивать шансы, то примерно 65 на 35, по моему мнению. Это тот матч, который явно стоит посмотреть», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Оба теннисиста осторожно начали матч, присматриваясь друг к другу и не обостряя ситуацию, если соответствующее решение не представлялось очевидным. Синнер в такой игре смотрелся явно предпочтительнее; Медведев же в первых трёх геймах взял лишь два розыгрыша, так что его соперник уже во втором гейме добился брейка.

После того как счёт стал 3:0 в пользу Синнера, Янник принялся ускорять игру. Медведев, похоже, к этому не был готов. В шестом гейме Даниил снова отдал подачу. В конце гейма он допустил двойную ошибку, а в следующем розыгрыше сорвал удар, и счёт стал 5:1 в пользу итальянца. После этого гейма россиянин какое-то время держался за правое плечо — напомним, во время матча со Стефаносом Циципасом Медведев брал медицинский перерыв. В седьмом гейме Синнер без проблем подал на сет, закончив эйсом, — 6:1 всего за 26 минут. В паузе между партиями к Медведеву вышел физиотерапевт, поколдовавший над его затейпированным плечом, однако официального медицинского перерыва не понадобилось.

Медицинский тайм-аут Даниила Медведева Фото: Кадр из трансляции

Первый гейм второго сета Медведев, подавая, всё же взял, что было важно с точки зрения психологии. Ещё тяжелее Даниилу пришлось в третьем гейме, в начале которого он сделал две двойные подряд. Синнер добрался до брейк-пойнта, но россиянин за счёт подачи отыграл его и не дал сопернику выйти вперёд.

Увы, в пятом гейме Янник всё же добился своей цели. Медведев начал с 40:0, однако стал допускать неточности, а на брейк-пойнте ещё и двойную ошибку сделал. Подтверждая брейк, Синнер подал под ноль — 4:2. В следующем гейме россиянин забрал подачу, после чего взял медицинский перерыв, теперь уже официальный, во время которого ему массировали плечо.

Медицинский перерыв Даниила Медведева Фото: Кадр из трансляции

Чуда не случилось, хотя намёк на него был. В 10-м гейме Синнер упустил матчбол, а при 40:40 остановил розыгрыш, посчитав, что у Медведева был аут, но ошибся, и Даниил заработал брейк-пойнт. Реализовать его не получилось, и со второго матчбола Янник оформил победу — 6:1, 6:4 за 1 час 22 минуты.

Вот так Медведев в четвёртый раз в 2024 году проиграл Синнеру при всего одной победе. Янник в полуфинале сразится с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томаш Махач (Чехия, 30).

На женском турнире категории WTA-1000 в Ухане проходили встречи 1/8 финала. Россиянка Дарья Касаткина, посеянная под восьмым номером, вышла на корт с полькой Магдой Линетт, 45-й ракеткой мира. Ранее Касаткина и Линетт шесть раз играли друг с другом, и в четырёх встречах победу праздновала Дарья. Однако в этот раз её соперница оказалась сильнее.

В первом сете Линетт быстро захватила инициативу. Полька уже в четвёртом гейме сделала брейк. Касаткина сразу же отыграла его, но ей это не помогло. Россиянка в этой партии не взяла больше ни одного гейма, ещё дважды отдав свою подачу. В восьмом гейме Магда приняла на партию — 6:2 за 32 минуты.

Второй сет проходил по схожей схеме, только обмен брейками состоялся чуть раньше, во втором и в третьем геймах. В шестом гейме Линетт ещё раз взяла подачу соперницы и обеспечила себе тем самым решающее преимущество. Три гейма спустя Магда подала на матч — 6:2, 6:3.

33-й номер рейтинга WTA Екатерина Александрова провела матч с американкой Хейли Баптист (Q), располагающейся за пределами первой сотни. В первом сете Баптист ни разу не смогла защитить подачу. Все эти четыре гейма проходили в упорной борьбе, однако Александрова всякий раз дожимала американку с третьего брейк-пойнта. У россиянки был лишь один срыв за всю партию: шестой гейм, на своей подаче, она проиграла под ноль. Но это было некритично, так как счёт к тому моменту был 5:0 в её пользу. А в седьмом гейме Екатерина выдала очередной брейк — 6:1 за 39 минут.

Вторая партия закончилась с тем же счётом, только заняла всего 26 минут. Александрова выиграла первые пять геймов, сделав два брейка. При этом в третьем гейме Екатерина ушла с брейк-пойнта. За исключением этого, у неё не было проблем в своих геймах. В седьмом гейме россиянка под ноль закрыла матч — 6:1, 6:1 за 1 час 5 минут.

В четвертьфинале Александрова сыграет с китаянкой Ван Синьюй, которая неожиданно выбила третью ракетку мира Джессику Пегулу (2) — 6:3, 7:5.

Наконец, Эрика Андреева (LL) сражалась с итальянкой Жасмин Паолини (3). Ранее они дважды пересекались на корте, и в обеих встречах Паолини побеждала в двух партиях. Сегодня Андреева вновь не смогла навязать борьбу опытной сопернице.

В первом сете Паолини сразу же ушла в отрыв, и Андреева её так и не догнала. Итальянка здорово действовала в обменах, особенно, как водится, на первой подаче, и выиграла первые пять геймов, дважды оформив брейк. После этого у Жасмин наступил провал, и Эрика этим воспользовалась, взяв три гейма подряд. На этом отрезке россиянка проиграла лишь два очка. Однако в девятом гейме Паолини подала на сет — 6:3 за 34 минуты.

Во второй партии брейк-пойнтов у Андреевой уже не было. Как и в первом сете, Паолини отлично смотрелась на подаче и в обменах и в дополнение к этому дважды делала брейк, в первом гейме и в пятом. В восьмом гейме итальянка со второго матчбола закрыла встречу — 6:3, 6:2 за 1 час 12 минут. Несмотря на поражение, Эрика отыграет три места в рейтинге WTA и станет 67-й ракеткой мира. Это повторение её личного рекорда.

Турниры в Шанхае и в Ухане закончатся 13 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».