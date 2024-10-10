Звёзды всех видов спорта отдают должное Рафе, который решил завершить карьеру в 38 лет.

«Спасибо за то, что вдохновлял всех нас». Эмоциональная реакция на уход Надаля из тенниса

38-летний испанец Рафаэль Надаль объявил о завершении своей профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса в конце ноября. Рафа – один из лучших теннисистов в истории, выигравший 22 турнира «Большого шлема» и 92 титула на уровне ATP. Особенно хорош Надаль был на грунтовом покрытии, где взял рекордные 63 трофея. Именно поэтому он заслуженно получил прозвище Король грунта.

«Большое спасибо всем», – написал Надаль в соцсетях сразу на 12 языках и поделился специальным видеообращением.

Объявление Надаля ожидаемо вызвало эмоциональную реакцию в теннисном сообществе. Пресс-служба «Ролан Гаррос», который Рафа выигрывал рекордные 14 раз, кратко обратилась к легендарному испанцу.

«Спасибо за всё, Рафа!» — написано в соцсетях турнира.

«Это было невероятно», — пресс-служба ATP тоже была лаконичной.

Кубок Дэвиса – ещё один знаковый турнир для Рафы. Он выигрывал его феноменальные четыре раза (2004, 2009, 2011, 2019). Баланс Надаля в одиночном разряде – 29-1, причём единственное поражение совсем юный Рафа потерпел от чеха Иржи Новака в 2004 году в своём дебютном матче на турнире, после чего выдал рекордную серию из 29 побед.

«Последний танец. Рафаэль Надаль завершит карьеру после восьмого финала Кубка Дэвиса», — говорится в заявлении организации.

Рафаэль Надаль и игроки сборной Испании с Кубком Дэвиса в 2019 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кто знает, возможно, Рафа ещё раз поможет сборной Испании выиграть Кубок Дэвиса. Конечно, первой скрипкой в команде будет Карлос Алькарас, но Надаль на опыте способен помочь партнёрам как минимум в парном разряде.

Отреагировали на решение Рафы уйти из тенниса и его коллеги. Одним из первых это сделал 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер.

«Какая карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не настанет. Спасибо тебе за незабываемые воспоминания и за все твои невероятные достижения в игре, которую мы любим. Это была огромная честь для меня!» — написал Федерер в комментариях к заявлению Надаля в социальных сетях.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ещё один представитель «Большой тройки» Новак Джокович поставил лайк под видео с объявлением Надаля. Новак сейчас тренируется и выступает на «Мастерсе» в Шанхае. Вероятно, он более детально выскажется о Надале, когда появится свободное время.

Первая ракетка мира Янник Синнер узнал об уходе Надаля прямо во время пресс-конференции после победы над Даниилом Медведевым в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае.

«Это тяжёлая новость для всего теннисного мира и не только. Мне очень повезло узнать его, он невероятный человек и, конечно, игрок. Мы все видели его игру и усваивали уроки, которые он преподал нам, молодым теннисистам, как вести себя на корте, как справляться с трудными ситуациями. Да, он подарил нам всем много эмоций, когда мы видели его игру, и в то же время оставался скромным, не менялся в зависимости от успеха, выбирал правильных людей вокруг себя. Рафаэль имеет прекрасную семью. Он дал нам всем так много всего замечательного, и, очевидно, это тяжёлая новость, однако, с другой стороны, у всего есть начало и конец. Так что да, только он знает, когда надо уходить», — заявил Синнер.

Теннисный скандалист Ник Кирьос часто конфликтовал с Рафой на корте, но всё-таки всегда уважал испанца.

«Рафа, не заканчивай, я хочу сыграть ещё раз», — отметил Кирьос.

Позже Ник сделал более серьёзный пост.

«У нас были разногласия, однако ты был чертовски хорошим воином. Наилучшие пожелания и удачи во всём, что будет дальше», — добавил австралиец.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова поблагодарила Надаля за вклад в развитие тенниса.

«Вот таким грустным видео Рафаэль Надаль сообщил новость, которую мы все хотели бы не слышать ещё долго — легендарный испанец завершает карьеру. Последним его турниром станет Кубок Дэвиса. Спасибо за всё, что сделал для тенниса», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Чемпионка US Open – 2023 Кори Гауфф тоже отдала должное Надалю.

«Рафа, ты потрясающий! Было невероятно наблюдать за тобой и учиться на твоём величии и трудовой этике вблизи. Желаю тебе всего наилучшего!» — подчеркнула Гауфф.

«Спасибо за то, что вдохновлял меня и всех нас. Мы будем скучать», — отметила двукратная финалистка ТБШ Онс Жабер.

Рафаэль Надаль и Онс Жабер Фото: Из личного архива Онс Жабер

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко уважительно высказался о легендарном испанце.

«Рафаэль Надаль — один из величайших теннисистов, да и в целом спортсменов в истории. Образец спортивного духа и любви к игре, при этом очень скромный в жизни. Рафа своим примером приобщил к теннису миллионы людей. При этом он всегда был командным игроком, поэтому символично его решение завершить карьеру во время финала Кубка Дэвиса в Испании», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский указал на некоторую грусть после объявления Надаля, хотя решение испанца уйти из тенниса его не удивило.

«Надаль — великий игрок. Он выиграл 11 раз подряд «Ролан Гаррос». Уникальный теннисист и интересная и своеобразная личность. Когда такие люди покидают спорт, несколько грустно. Но, думаю, многие были к этому готовы — это не стало сюрпризом. Потому что тяжело играть на высочайшем уровне, если физически не готов», — сказал Ольховский «Чемпионату».

Надаль – эпохальная фигура не только для тенниса, но и для всего спорта в целом. Неудивительно, что на его уход реагируют коллеги из других видов, в частности знаменитые футболисты Криштиану Роналду и Тони Кроос. Последний и сам недавно завершил карьеру.

«Рафа, какая у тебя невероятная карьера! Твоя преданность делу, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей по всему миру. Для меня было честью стать свидетелем твоего путешествия и иметь возможность называть тебя другом. Поздравляем с невероятной карьерой! Наслаждайся отдыхом!» — написал Криштиану.

Криштиану Роналду наблюдает за матчем Рафаэля Надаля в 2016 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Какой пример ты подаешь как игрок и, что более важно, как человек. Скоро увидимся, Рафа!» — отметил Кроос.

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад – ещё один представитель другого вида спорта, отреагировавший на решение Рафы.

«Видео длится всего четыре минуты, но нам всем было чертовски трудно оставить эти два десятилетия позади. Спасибо Рафаэлю Надалю», — написал Фуркад в социальных сетях.

Теннису и всему спорту будет не хватать Надаля, однако всему рано или поздно приходит конец, как весьма дельно отметил Синнер. Рафа почти пару десятилетий доминировал на корте и дарил зрителям незабываемые эмоции. Настало самое время уйти на заслуженный отдых, чтобы больше времени проводить с семьёй.