Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса

Мало кто верил в успех Томаша Махача с четырёхкратным чемпионом ТБШ. Но в Шанхае случилась сенсация.

Карлос Алькарас в высшей степени уверенно шёл по сетке «Мастерса» в Шанхае. До четвертьфинала он не проиграл ни одного сета в трёх встречах. Весь мир уже предвкушал очередную дуэль испанца с Янником Синнером, который чуть ранее выбил Даниила Медведева. Но в матче Алькараса с 33-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем грянула сенсация.

При этом нельзя сказать, что Карлос провалился. Он превзошёл чеха едва ли не по всем ключевым показателям, вот разве что по виннерсам уступил, да и то совсем немного — 25 против 31. Однако на брейк-пойнтах 21-летний испанец не был успешен, реализовав лишь один шанс из восьми. Это всё и решило. В первом сете Алькарас уступил на тай-брейке, а во втором дрогнул в 11-м гейме, и Махач подал на матч — 7:6 (7:5), 7:5 за 1 час 55 минут.

Так закончилась 12-матчевая победная серия Алькараса. Для Махача это был всего лишь третий четвертьфинал на уровне ATP. Несмотря на нехватку опыта, 23-летний чех одержал вторую в карьере победу над игроком из топ-5 — после успеха в матче с Джоковичем в полуфинале Женевы.

«Знал, что уровень моего тенниса будет высоким, потому что сейчас я играю лучше, чем когда-либо. В последнем матче я победил Томми Пола, показав невероятную игру. С такими теннисистами я обязан играть на таком уровне, иначе это 6:2, 6:3 – и ты едешь домой, другого варианта нет. Рад, что мне удалось сыграть так на протяжении двух сетов», — приводит слова Томаша пресс-служба ATP.

Карлос Алькарас и Томаш Махач на «Мастерсе» в Шанхае в 2024 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В полуфинале Махач сыграет с Янником Синнером. Любопытно, что именно после победы чеха над Алькарасом Синнер обеспечил себе первое место в рейтинге ATP по итогам сезона. Итальянец продолжает покорять новые вершины. В этом году он первым среди представителей своей страны забрался на вершину рейтинга, а теперь первым же возглавит таблицу по итогам года.

Положение в Чемпионской гонке ATP (первая десятка)



(Италия) — 9730 очков

(Испания) — 6710

Александр Зверев (Германия) — 6215

Даниил Медведев (Россия) — 4820

Тейлор Фриц (США) — 4090

Каспер Рууд (Норвегия) — 3805

Андрей Рублёв (Россия) — 3580

Новак Джокович (Сербия) — 3460

Алекс де Минор (Австралия) — 3305

Григор Димитров (Болгария) — 2935 Янник Синнер (Италия) — 9730 очков Карлос Алькарас (Испания) — 6710Александр Зверев (Германия) — 6215Даниил Медведев (Россия) — 4820Тейлор Фриц (США) — 4090Каспер Рууд (Норвегия) — 3805Андрей Рублёв (Россия) — 3580Новак Джокович (Сербия) — 3460Алекс де Минор (Австралия) — 3305Григор Димитров (Болгария) — 2935

Теннисный мир не мог пройти мимо столь оглушительной сенсации — даже несмотря на то, что этот день ознаменовался ещё более масштабной новостью. Легендарный Рафаэль Надаль объявил, что отыграет за Испанию в плей-офф Кубка Дэвиса и после этого уйдёт из спорта.

«У Махача был сбой на 7:6, 3:2, когда не казалось, что он готов одержать эту победу. Но он продолжал применять свой форхенд и заработал свой шанс», — написал журналист Дамиан Куст в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

«Большая сенсация. Томаш одержал крупнейшую победу в карьере и прервал победную серию Карлоса. Когда всё сходится воедино, этот парень в состоянии показывать НЕВЕРОЯТНЫЙ теннис. Слишком крут, чтобы справиться с ним», — отметили в The Tennis Letter.

«Шок в Шанхае! Карлос Алькарас вылетел в четвертьфинале, проиграв Томашу Махачу в двух сетах!» — не скрывали недоумения в Sky Sports.

«Какой результат в Шанхае! Карлоса отвлекли новости о Рафе?» — задаётся вопросом журналист Tennis Majors, известный как Olly.

«Рафа объявил об уходе, а пару часов спустя Алькарас проиграл Махачу. Испанский теннис проходит через такое...» — подытожили в The Tennis Letter.