14 титулов «РГ» и «Карьерный шлем» к 24 годам. Какие рекорды великого Надаля ещё не побиты

Рафаэль действительно уходит из профессионального спорта, но оставляет после себя огромное наследие.

Сезон разбивающих сердца анонсов продолжается. Вслед за Домиником Тимом, Ришаром Гаске, Энди Марреем прощается с теннисом и Рафаэль Надаль. Великий спортсмен и большая личность, к сожалению, он больше никогда не выйдет на корт в официальных матчах.

Материалы по теме Официально Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры после финала Кубка Дэвиса

«Всё имеет начало и конец»

О своём непростом решении Король грунта объявил в трогательном видео в соцсетях.

«Я здесь, чтобы сообщить вам, что ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что это были трудные несколько лет, особенно последние два. Не думаю, что мне удавалось играть без ограничений. Это решение, безусловно, трудное, оно заняло у меня много времени.

Однако в этой жизни всё имеет начало и конец, и думаю, что сейчас самое время завершить свою карьеру, которая была долгой и гораздо более успешной, чем я мог себе представить.

Но очень рад, что мой последний турнир — это финал Кубка Дэвиса и представление своей страны. Думаю, что это как бы прохождение полного круга, ведь одной из моих первых больших радостей в качестве профессионального теннисиста был финал в Севилье в 2004 году», — сказал Надаль в социальных сетях.

Достижения испанца и рекорды Надаля, которые до сих пор никто не может побить

Надаль выиграл 92 титула, включая 22 трофея турниров «Большого шлема». В его копилке также золотые медали Олимпиады в одиночном (2008) и парном (2016) разрядах.

Рафаэль занимал первую строчку в мужском одиночном рейтинге АТР суммарно на протяжении 209 недель. В туре великий испанец одержал 1151 победу.

Однако есть семь главных рекордов испанского спортсмена, которые всё ещё не побиты!

Главный рекорд Рафаэля — 14 титулов «Ролан Гаррос» (мировой рекорд). Всего в его карьере 63 победы на грунте, за что его прозвали Королём этого покрытия. С 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года Надаль одержал 81 победу подряд на грунте; предыдущий рекорд, который держался 29 лет, установил аргентинец Гильермо Вилас (53 победы). Испанец находился в десятке сильнейших игроков планеты с апреля 2005 года и продержался в топ-10 рейтинга ATP 912 недель подряд (или 17 лет 10 месяцев), что считается рекордом в истории тенниса; предыдущий рекорд принадлежал Джимми Коннорсу — 788 недель. Будучи тинейджером, в 2005 году Рафаэль завоевал в общей сложности 11 титулов, включая Открытый чемпионат Франции и четыре турнира «Мастерс» (Рим, Монте-Карло, Мадрид, Монреаль). Надаль на протяжении 10 сезонов подряд выигрывал не менее одного мэйджора. Король грунта собрал «Карьерный шлем» к 24 годам. Рафаэль — единственный теннисист в истории этого вида спорта, который выигрывал связку Монте-Карло — Мадрид — Рим — «Ролан Гаррос» в одном календарном году.

«Твоё наследие неповторимо»

Одним из тех, кто тепло обратился к Рафаэлю Надалю после объявления о завершении карьеры, был его соотечественник и пятикратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас. Вторая ракетка мира отметил, что наследие 22-кратного победителя мэйджоров является неповторимым.

«От ребёнка, который смотрел тебя по телевизору и мечтал стать теннисистом, до человека, имевшего честь играть вместе с тобой на «Ролан Гаррос» и представлять Испанию на Олимпийских играх! Спасибо большое за то, что являешься примером для всех, твоё наследие неповторимо! Я буду очень скучать, когда ты уйдёшь после Кубка Дэвиса, Рафа!» — написал Алькарас в своём аккаунте в социальных сетях.

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас на Олимпиаде-2024 Фото: Getty Images

Не секрет, что теннисный мир любит сравнивать Надаля и Алькараса. Юное испанское дарование идёт по стопам своего уже завершившего карьеру кумира, являясь одной из главных звёзд в туре в настоящий момент. Оба игрока представляют одну страну, обожают грунт, являются физически выносливыми, очень любят крутить мяч и на фотографиях выхода из удара и вообще иногда выглядят одинаково. Сам же Рафаэль недавно признался, что сравнения с ним не вредят юному соотечественнику.

«Я не думаю, что сравнения со мной вредят Алькарасу. Он достаточно хорош, чтобы это повлияло на него. Он прокладывает свой путь. Он станет одним из лучших в истории», — приводит слова Надаля The Tennis Letter.

Несомненно, Карлос может стать одним из лучших в истории тенниса. Однако его кумир, к сожалению, уже официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Теперь стоит лишь пожелать удачи великому Рафаэлю Надалю на его новом пути. Скоро увидим, каким он будет!