Рублёв в шаге от непопадания на Итоговый. Джокович вышел в полуфинал Шанхая и сдвинул его

Конец сезона всё ближе, а это означает, что список участников Итогового чемпионата ATP потихоньку приобретает зримые очертания. Трое теннисистов уже обеспечили себе право участия на турнире в Турине. Это Янник Синнер, Карлос Алькарас и Александр Зверев. Российские болельщики надеются, что на Итоговом выступят Даниил Медведев и Андрей Рублёв. И если позиции Медведева выглядят довольно прочно, то вот с Рублёвым ясности нет и близко.

Перед стартом «Мастерса» в Шанхае Рублёв пребывал на седьмом месте в Чемпионской гонке ATP. Напомним, на Итоговый турнир проходят восьмеро теннисистов — другими словами, Андрей находился в двух шагах от непопадания на престижнейшее мероприятие в Турине. Когда Рублёв выбыл из сетки после первого же матча, проиграв Якубу Меншику во втором круге, стало тревожно. А после четвертьфиналов Шанхая вторая ракетка России опустился на восьмую строчку в чемпионской гонке. Дальше опускаться уже нельзя!

Рублёва подвинул не кто иной, как 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. До начала текущего «Мастерса» Джокович пребывал на девятой строчке, по ходу турнира отыграл одно место, а после выхода в полуфинал — ещё одно, потеснив Андрея на восьмую позицию. Хотя ему пришлось серьёзно побороться за победу в 1/4 финала.

Новак Джокович на «Мастерсе» в Шанхае в 2024 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Изначально казалось, что у серба не будет проблем. Эксперты считали Новака явным фаворитом встречи с тем же Меншиком, занимающим лишь 65-е место в рейтинге ATP. Однако Джокович проиграл первый сет, причём не где-нибудь, а на тай-брейке, которые он вообще крайне редко проигрывает. Но Новак не был бы Новаком, если бы не выпутался из такой ситуации. В оставшихся двух партиях он настолько уверенно действовал на подаче, что Меншик так больше и не вышел на брейк-пойнты. Хотя сил потрачено было немало. Матч, который серб выиграл со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4, шёл почти два с половиной часа.

В первом четвертьфинале игрового дня сенсации также не случилось. В отличие от матча с участием Джоковича, на неё и намёка не было. Давид Гоффен, который в 1/8 финала выбил Александра Зверева, не сподобился на второй «апсет» подряд. 66-я ракетка мира чуть менее чем за полтора часа уступил седьмому номеру мировой классификации Тейлору Фрицу — 6:3, 6:4 в пользу американца.

В полуфинале Джокович и Фриц как раз и сыграют друг с другом. А другую полуфинальную пару, определившуюся ещё вчера, составят Янник Синнер, обыгравший Даниила Медведева, и Томаш Махач, сенсационно выбивший Карлоса Алькараса. Нейтральные болельщики наверняка уже предвкушают финал Джокович — Синнер, но не будем спешить…

Вернёмся к чемпионской гонке. Из текущей таблицы видно, что Медведев, как уже говорилось, может чувствовать себя относительно спокойно в разрезе попадания в первую восьмёрку по итогам года, в то время как Рублёв пребывает на грани.

Положение в Чемпионской гонке ATP (первая десятка)

Григор Димитров (Болгария) — 2935

Алекс де Минор (Австралия) — 3305

Андрей Рублёв (Россия) — 3580

Новак Джокович (Сербия) — 3660

Каспер Рууд (Норвегия) — 3805

Тейлор Фриц (США) — 4290

Даниил Медведев (Россия) — 4820

Александр Зверев (Германия) — 6215

Карлос Алькарас (Испания) — 6710

Янник Синнер (Италия) — 9730 очков

Определяющим в смысле попадания на Итоговый будет, конечно, «Мастерс» в Париже. Но и до него пройдёт ещё серия турниров, на котором можно заработать столь необходимые очки. При этом особняком стоит Джокович, который после Шанхая возьмёт паузу и вернётся на корт уже в Париже. Другие же теннисисты отдыхать не будут. Рублёв, к примеру, перед заключительным «Мастерсом» сыграет в Стокгольме (ATP-250), а потом – в Базеле (ATP-500). С учётом плотности в таблице, даже на этих менее ценных турнирах необходимо проходить как можно дальше, чтобы повысить свои шансы на попадание в топ-8.