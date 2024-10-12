Янник в этом году проиграл лишь один матч за трофей. Отомстит ли Новак за поражение в полуфинале AO?

Джокович в шаге от 100-го титула в карьере. В финале Шанхая его ждёт Синнер

В субботу, 12 октября, на «Мастерсе» в Шанхае определились участники финального матча. В первом полуфинале встретились двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, посеянный под первым номером, и чешский теннисист Томаш Махач (30). Синнер в четвертьфинале обыграл Даниила Медведева — 6:1, 6:4. А Махач сенсационно победил Карлоса Алькараса — 7:6 (7:5), 7:5. Подробнее об этих встречах читайте в отдельных материалах.

Впервые Синнер и Махач пересеклись на корте в начале этого сезона. В четвертьфинале «Мастерса» в Майами итальянец оказался сильнее — 6:4, 6:2. Янник был очевидным фаворитом противостояния с Томашем, который в преддверии полуфинала дал понять, что ему нечего терять. «Чего ожидать? Сам не знаю, но с нетерпением жду этого. Мне, конечно, уже просто нравится быть в полуфинале и играть против лучших игроков мира», — сказал Махач после победы в четвертьфинале.

Томаш Махач на «Мастерсе» в Шанхае в 2024 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Начало для Махача выдалось лучше не придумаешь. Чех стартовал с брейка, после чего подтвердил его. Однако Синнер смог включиться и, взяв сперва свою подачу, в четвёртом гейме восстановил паритет — 2:2. Во второй половине первого сета итальянец уже диктовал свои условия. У Томаша брейк-пойнтов не было, в отличие от Янника, который в шестом гейме упустил два шанса на второй брейк, а вот в 10-м добился своего, реализовав первый же сетбол на приёме, — 6:4 за 45 минут.

И всё это происходило на глазах у легендарного Роджера Федерера, который прилетел в Шанхай и в пятницу вместе с китайскими теннисистами сыграл выставочный матч в парном разряде.

По ходу первого сета произошёл ещё забавный момент. Один из болельщиков выкрикнул, обращаясь к Федереру: «Мы любим тебя, Роджер!» «А как же я?» — выкрикнул Махач, обратившись к публике.

Томаш Махач обращается к публике Фото: Кадр из трансляции

Это вызвало смех у присутствующих. Улыбнулся не только Синнер…

Янник Синнер Фото: Кадр из трансляции

…но и сам Федерер!

Роджер Федерер Фото: Кадр из трансляции

Во второй партии у Махача был шанс перевести матч в решающий сет. Однако он в девятом гейме упустил оба брейк-пойнта. В 12-м гейме Синнер закончил встречу, использовав первый же матчбол на приёме, — 6:4, 7:5 за 1 час 44 минуты.

Под конец матча, к слову, случился ещё один забавный эпизод. Махач пожаловался Синнеру: «Ты слишком быстро играешь, сломал мою ракетку». Янник ответил: «Ой, извини».

Томаш Махач и Янник Синнер Фото: Кадр из трансляции

Затем на корте появились 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович (4) и Тейлор Фриц (7). Американец в последнее время играет неплохо, вернулся в первую шестёрку мирового рейтинга. Но Джокович для него не просто опасный соперник, а настоящий злой гений. Все предыдущие девять матчей выиграл серб, отдавший в них только три сета.

Перед отчётной игрой Новак понимал, что легко ему не будет, несмотря на классную статистику личных встреч. Но всё равно рассчитывал добыть путёвку в финал. «Встречаюсь с отличным подающим, Фрицем, так что должен быть готов к ещё одному тяжёлому, напряжённому матчу. Надеюсь быть свежим, тем более что мы выходим в финальный отрезок турнира. Надеюсь, мне удастся завоевать путёвку в финал», — сказал он на пресс-конференции после победы в 1/4 финала.

Новак Джокович на «Мастерсе» в Шанхае в 2024 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В первом сете у Фрица не было реальных шансов, несмотря на приличный итоговый счёт. Джокович великолепно играл в своих геймах (81% попадания первой подачи и столько же процентов очков, выигранных на первой подаче), а в чужих то и дело выходил на брейк-пойнты. Реализовал Новак, правда, всего один брейк-пойнт, в пятом гейме, но этого хватило ему для успеха. В 10-м гейме серб со второго сетбола подал на партию — 6:4 за 39 минут.

Джокович играл настолько здорово, что после одного из его ударов во втором сете Фриц какое-то время улыбался — мол, да как он это делает?!

Тейлор Фриц Фото: Кадр из трансляции

В пятом гейме Новак упустил ещё три брейк-пойнта, а в шестом Тейлор впервые вышел хотя бы на «ровно», но большего соперник ему не позволил — 3:3. В восьмом гейме американец впервые заработал брейк-пойнт, сразу двойной, однако серб отбился — 4:4. После 11-го гейма Джоковичу понадобился медицинский тайм-аут — колено и бедро дали о себе знать.

Медицинский тайм-аут Новака Джоковича Фото: Кадр из трансляции

На тай-брейке Джокович ушёл с сетбола, причём Фриц подавал. И забрал следующие два очка, реализовав первый же матчбол — 6:4, 7:6 (8:6) за 1 час 55 минут.

Таким образом, в финале «Мастерса» в Шанхае сразятся Синнер и Джокович. Для итальянца этот финал будет восьмым в сезоне — из предыдущих семи он выиграл шесть, уступив лишь в одном, Карлосу Алькарасу в Пекине полторы недели назад. Серб в третий раз в 2024-м поборется за титул — после Уимблдона, где он уступил Алькарасу, и Олимпиады, где победил его же. Кроме того, Янник в шестой раз в карьере сыграет в финале «Мастерса», а Новак находится в шаге от того, чтобы стать пятикратным чемпионом Шанхая.

Джокович и Синнер в восьмой раз сыграют друг с другом. По личным встречам счёт 4-3 в пользу серба. В 2023 году, когда итальянец вышел на топ-уровень, они сыграли друг с другом четыре матча, одержав по две победы. А единственную встречу в 2024-м выиграл Янник, победивший Новака в полуфинале Australian Open — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Также интересно, что не далее как месяц назад Синнер объявил, что в его команду вошли двое бывших тренеров Джоковича.

Мотивирован Новак, как всегда, будет на все сто. На его счету 99 титулов на уровне ATP, так что следующий трофей станет юбилейным. Впереди него лишь Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).

Финал «Мастерса» в Шанхае Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 4) состоится в воскресенье, 13 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».