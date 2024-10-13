За финалом «Мастерса» с трибун следили Карлос Алькарас, Роджер Федерер и Хуан-Карлос Ферреро. На троих у них 25 «Больших шлемов».

Синнер не дал Джоковичу взять 100-й трофей. Титул в Шанхае для Янника стал седьмым за год

В Шанхае в воскресенье, 13 октября, завершился мужской турнир серии «Мастерс». В решающей битве за титул сошлись Янник Синнер (1) и Новак Джокович (4). Встреча выдалась жаркой!

Этот финал поставил перед теннисистами совершенно разные цели. Янник уже отобрался на Итоговый турнир и гарантировал себе сохранение первой строчки рейтинга по итогам года, поэтому в решающей битве Шанхая только шёл за седьмым титулом в этом году и за 17-м – в карьере. Перед Новаком же стояли более глобальные задачи: закрепиться в гонке в Турин, завоевать первый трофей на уровне ATP в этом сезоне и 100-й – в карьере!

Джокович и Синнер сыграли друг с другом в восьмой раз. Последний (и единственный в этом году) их поединок состоялся в полуфинале Australian Open: тогда Синнер вырвал победу в четырёх сетах (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3).

Новак всё ещё ведёт в противостоянии с молодым итальянцем (4-3). Хотя высоко оценить свои шансы на эту финальную встречу он не смог.

«Я не являюсь фаворитом. Надеюсь, смогу выйти на корт достаточно свежим и достойно проведу длительный поединок. Что нужно сделать для победы? Этим делиться я не буду», — сказал серб на пресс-конференции.

Много топовых игроков сегодня с трибун смотрели финал Шанхая: Роджер Федерер, Хуан-Карлос Ферреро, Карлос Алькарас.

И Новак, и Янник начали эту встречу чуть осторожно: они не спешили сразу идти в атаку, здорово держали свои подачи и нащупывали уязвимые места друг друга. Оба были сконцентрированы и уступать не планировали.

Всё чаще Синнер выходил к сетке, и Джокович приспособился к этому в самый важный момент, на приёме при счёте 4:5. Пару раз Новак проявил хитрость, сыграл сопернику в ноги, довёл счёт до 0:30 и оказался близок к ключевому брейк-пойнту, но не учёл мощную первую подачу Янника. Отыгрался итальянец и шанса не оставил сербу в этом гейме.

Закономерно дело дошло до тай-брейка. С первых же розыгрышей Синнер стал прессинговать Джоковича. Новак и сёрв-энд-воллей подключил, и на задней итальянца подержал, но концентрации не хватило. Первый сет остался за Синнером – 7:6 (6:4).

По статистике оба оказались хороши: первую попадали в районе 68%, на ней взяли больше 70% розыгрышей. По активно выигранным очкам и невынужденным ошибками Янник набрал 14/14, а Новак – 6/8.

Янник Синнер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Высокий уровень тенниса демонстрировали оба игрока, но первым стал сдавать Джокович. Ни слабинки нельзя было давать сегодня против Синнера. У Янника классно летели линии, здорово проходила подача и легко давалась игра у сетки. Новак же чуть просаживался по темпу, точности ударов и тактическим решениям у хафкорта.

В четвёртом гейме Синнер сделал долгожданный брейк, после чего не без труда, но всё же подтвердил его. В этот момент контроль полностью перешёл в руки итальянца, а трибуны стали всё громче скандировать «Ноле! Ноле!».

Синнер вышел подавать на матч при счёте 5:3, и вновь ему сильно помогла первая. Встречу Янник и вовсе завершил эйсом. 1 час 36 минут понадобились итальянцу, чтобы переиграть Новака со счётом 7:6, 6:3.

И всё же не смог Джокович взять 100-й титул в карьере! Остаётся он пока с прежним двузначным числом трофеев и продолжает стремление к рекорду Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109). В рейтинге Новак сохранит четвёртую строчку, а в чемпионской гонке поднимется на шестую позицию. До Турина серб наверняка сыграет на «Мастерсе» в Париже (28 октября – 3 ноября).

Синнер же взял первый титул в Шанхае и седьмой – в сезоне, сравнявшись по количеству титулов за год с Джоковичем (2016, 2023 год) и с Федерером (2017). Янник сохранил лидерство и в рейтинге, и в чемпионской гонке. Теперь итальянец опережает Карлоса Алькараса на 4800 очков.