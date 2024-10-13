Соболенко одолела олимпийскую чемпионку в финале. У Арины 17 побед подряд в Ухане

В воскресенье, 13 октября, в Ухане (Китай) завершился последний «тысячник» текущего сезона WTA. За титул боролись трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко, посеянная под первым номером, и олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде Чжэн Циньвэнь (5). Соболенко в полуфинале одержала волевую победу над Кори Гауфф — 1:6, 6:4, 6:4. Американка допустила в той встрече аж 21 невынужденную ошибку. А Чжэн в сравнительно спокойном матче обыграла соотечественницу Ван Синьюй — 6:3, 6:4.

Для Соболенко этот финал стал седьмым в сезоне и 31-м – в карьере. Из предыдущих шести титульных матчей в 2024-м Арина выиграла три. Турниры категории WTA-1000 и эквивалентные им соревнования Premier 5 белорусская теннисистка брала шесть раз, причём дважды ей удалось это в Ухане. Так что Соболенко шла за третьим титулом.

Что касается Чжэн Циньвэнь, то она впервые в карьере играла в финале «тысячника». В сезоне-2024 китаянка, для которой это титульное противостояние стало восьмым на уровне WTA, до этого трижды побывала в решающих матчах, два из которых выиграла. Единственное поражение нанесла ей как раз Соболенко, победившая в финале Australian Open — 6:3, 6:2. Помимо этого, Арина дважды останавливала Чжэн на четвертьфинальной стадии US Open. В 2023 году белоруска победила 6:1, 6:4, а в 2024-м — 6:1, 6:2.

После полуфинала Соболенко заверила, что сделает всё, чтобы завоевать третий титул в Ухане. Арина подходила к финалу на серии из 16 побед в этом городе. В 2018 и 2019 годах она дважды становилась здесь лучшей, а после этого турнир не проводили из-за пандемии и только теперь вернули в календарь. «Не знаю. Это звучит безумно. Мне нравится это место. Я очень рада, что попала в финал. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы выиграть этот прекрасный трофей в третий раз», — сказала белоруска на корте после выхода в финал.

И — необычные слова! — поблагодарила Чжэн за то, что та завоевала для Китая олимпийское золото. «Большое тебе спасибо, Чжэн, за золотую медаль. Чувствую, что теннис в Китае становится всё популярнее. Трибуны переполнены. Мне приятно играть перед вами», — добавила Соболенко.

Арина Соболенко раздаёт автографы китайским болельщикам Фото: Wang He/Getty Images

Арина понимала, конечно, что симпатии публики будут не на её стороне. «Знаете, в последнее время жизнь бросает мне вызов. Я играла с теннисистами из страны, где проводят турнир, начиная с Цинциннати. Так что я вроде как уже готова к этому. Конечно, очевидно, что они будут поддерживать соотечественницу больше, чем меня. Но я знаю, что здесь тем не менее есть люди, которые хотят моей победы. На этом турнире я всё равно чувствую себя как дома», — сказала она на пресс-конференции.

Чжэн заявила, что если сыграет в свой теннис, то вероятность победы любой из соперниц составляет 50%. «Мне следует больше расслабиться, потому что в прошлые разы, когда я играла против неё, я слишком много думала. Потому и не смогла продемонстрировать свой теннис. Так что я очень хочу просто показать свой теннис, а уже после – думать о тактике.

Хочу выступить лучше, чем в прошлый раз. Сейчас я настроена иначе. Из прошлого опыта знаю, что мне просто нужно сохранять равновесие. Арина очень агрессивный игрок, но я тоже агрессивна. Посмотрим, что будет завтра. Если я просто смогу сыграть в свой теннис, думаю, вероятность 50 на 50. Это действительно сильно зависит от моей ментальной готовности. У неё более высокий уровень уверенности. Я попытаюсь справиться с этим на корте», — сказала китаянка на пресс-конференции.

Чжэн Циньвэнь на турнире WTA-1000 в Ухане в 2024 году Фото: Wang He/Getty Images

В начале матча Соболенко лучше действовала в своих геймах, чем Чжэн – в своих. В основном это было обусловлено тем, что у белоруски хорошо пошла первая подача, а у китаянки на этом отрезке соответствующий показатель был менее 50%. В то же время брейк-пойнтов у теннисисток не было. В четвёртом гейме Чжэн допустила две двойные ошибки, но даже это не приблизило Арину к брейку — 2:2. В шестом гейме Соболенко поднажала на приёме, и тут уже китаянка не выдержала, а на брейк-пойнте ещё и двойную допустила — 4:2 в пользу белоруски.

Получив преимущество, Соболенко не стала почивать на лаврах и столь же собранно отподавала в оставшихся двух своих геймах. Во всех пяти геймах на подаче она отдавала строго по очку и закончила сет эйсом — 6:3 за 38 минут. Арина закончила партию с прекрасными показателями, касающимися первой подачи. Она проходила у белоруски в 76% случаев, и взяла Соболенко на первой подаче 15 из 19 очков, то есть 79%. Чжэн на первой подаче выиграла ещё больше в процентном соотношении (82%), но первая у неё проходила редко (42%), а на второй подаче она выиграла всего шесть очков из 15, то есть 40%. Ну и четыре двойные ошибки — многовато. Кроме того, китаянка допустила 14 вынужденных (именно вынужденных!), а Соболенко — всего четыре.

Арина Соболенко на турнире WTA-1000 в Ухане в 2024 году Фото: Wang He/Getty Images

Во втором сете Соболенко ещё быстрее повела с брейком, уже после третьего гейма. Чжэн, сделав ещё одну двойную, после этого, казалось, уже мало на что могла надеяться. И тут у Арины впервые случился срыв. Подавая в четвёртом гейме, она выдала первую в матче двойную, наошибалась, не выиграла ни одного очка, и счёт сравнялся — 2:2.

Шестой гейм стал самым зрелищным во всём матче. Хотя поначалу ничто не предвещало этого. Соболенко, как обычно, вела 40:15, однако Чжэн сумела зацепиться на приёме, четырежды выходила на брейк-пойнт, но всякий раз ей чего-то не хватало. И белоруска закрыла гейм эйсом — 3:3.

Всё это отняло у Соболенко слишком много сил. В следующих двух геймах она взяла только два розыгрыша, и Чжэн впервые повела с брейком — 5:3. Несмотря на это, белоруска не позволила ей подать на сет, а потом и сравняла счёт — 5:5. И всё же китаянка дожала соперницу в этой партии. В 12-м гейме она использовала первый же сетбол на приёме, воспользовавшись неточной игрой Арины, — 7:5 за 1 час 1 минуту.

Чжэн Циньвэнь на турнире WTA-1000 в Ухане в 2024 году Фото: Wang He/Getty Images

Перед решающей партией Соболенко удачно перезагрузилась, а Чжэн, такое впечатление, отдала все силы во втором сете. Первый гейм она закончила очередной двойной ошибкой, в третьем гейме белоруска оформила второй брейк подряд. Китаянка, уступая 0:3 с двумя брейками, решила переобуться, и это вроде бы помогло ей. В четвёртом гейме она использовала третий брейк-пойнт, причём решающий розыгрыш стал украшением матча. Соболенко гоняла Чжэн по углам, но та не сдавалась и в итоге взяла очко виннерсом.

Отыграть сразу и второй брейк китаянка не сумела, хотя в шестом гейме у неё был брейк-пойнт. А в седьмом гейме Арина ещё раз забрала чужую подачу (Чжэн на брейк-пойнте пробила в сетку) и приготовилась подавать на титул, имея 5:2.

Конец игры? Ещё нет. Белоруска неожиданно под ноль проиграла подачу, так что шансы китаянки на камбэк повысились. Однако девятый гейм стал последним. Два матчбола Соболенко не использовала, а вот третий уже не упустила — 6:3, 5:7, 6:3 за 2 часа 41 минуту.

Вот так Соболенко взяла четвёртый титул в сезоне и 17-й – в карьере. Белоруска в седьмой раз первенствовала на «тысячнике», причём три из этих трофеев она завоевала в Ухане. Теперь её серия побед в этом китайском городе составляет 17 матчей.

В обновлённом рейтинге WTA, который будет обнародован в понедельник, Арина вплотную приблизится к Иге Свёнтек (9716 очков против 9785). А в чемпионской гонке Соболенко лидирует (9091 очко против 8285 у Свёнтек). Кроме того, за титул белоруска заработала $ 525 115 призовых, а Чжэн за финал — $ 309 280.

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Чуть ранее в этот день в Ухане состоялся финал в парном разряде, в котором россиянка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана обыграли американок Айшу Мухаммад и Джессику Пегулу. На это им понадобилось две партии — 6:3, 7:6 (8:6) за 1 час 37 минут.

Для 29-летней Хромачёвой этот титул стал восьмым на уровне WTA, причём шесть из них она завоевала в текущем сезоне, в том числе три — за последний месяц. Ирина, которая встала в пару с Анной только этой весной, впервые в карьере выиграла «тысячник» и в ближайший понедельник поднимется на 19-ю строчку в мировом рейтинге, также впервые в карьере. А в чемпионской гонке тандем Хромачёва/Данилина забрался на 11-е место, так что Ирина и Анна могут попасть на Итоговый турнир — для этого необходимо войти в восьмёрку.

«Мы не думали об этом. Чтобы пройти квалификацию на Итоговый, мы должны побеждать каждую неделю, в которую собираемся играть. Но нашей целью было просто оставаться на турнире день за днём», — приводит слова Хромачёвой пресс-служба WTA.

Данилина и Хромачёва — москвички и знают друг друга с юных лет. Первым тренером Ирины была мама Андрея Рублёва, которая также время от времени помогает Анне.

«Она уже говорила нам в Австралии, что мы должны выступать вместе в паре. Анна играла с разными партнёрами. У меня тоже было несколько договорённостей. Но потом мы участвовали в турнире WTA-125 в Италии. После этого мы сказали: ладно, давай попробуем, доиграем до конца года и посмотрим, где окажемся. Вот мы и здесь. У меня нет слов. Я не знаю, что сказать.

Нинбо? Это будет наш последний турнир (в сезоне. — Прим. «Чемпионата»). Потом посмотрим, станем ли мы первыми запасными на Итоговый. Если станем, то поедем. Но сперва мы просто хотим насладиться моментом. Мы продолжим играть в следующем году, а там посмотрим», — добавила Хромачёва.

Анна Данилина и Ирина Хромачёва — чемпионки «тысячника» в Ухане-2024 Фото: Wang He/Getty Images

На следующей неделе пройдут два турнира WTA. Главный из них — «пятисотник» в Нинбо (Китай), где выступят сразу семь россиянок: Дарья Касаткина, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова, а также прошедшая квалификацию Камилла Рахимова.

А в Осаке сыграют Вероника Кудерметова и Эрика Андреева.