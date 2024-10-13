«Виноват не только я». Врач Синнера грозится раскрыть всю правду о его допинг-деле

Физиотерапевт Джакомо Налди неожиданно решил высказаться о допинг-скандале с первой ракеткой мира Янником Синнером. По официальной версии клостебол, обнаруженный в пробе Синнера во время мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, попал в его организм именно через мазь на руке Налди, который уже не входит в команду теннисиста.

«Я расстроен, как и все остальные. Не могу больше ничего добавить, просто надеюсь, что рано или поздно смогу рассказать, что произошло, чтобы показать общую картину. Потому что сейчас кажется, что виноват только я. Но это не так. Янник был очень добр. Когда родилась моя дочь Летиция, он мне написал, как и вся команда. У меня с ним дружеские отношения. Однако в социальных сетях я читал плохие сообщения, меня оскорбляли. Изображение всей этой истории получилось довольно плохим», – приводит слова Налди La Stampa.

Допинг-скандал Синнера многократно обсуждался в СМИ, но будет уместно вспомнить его некоторые детали. 3 марта физиотерапевт Джакомо Налди порезался скальпелем и наложил на палец повязку, после чего делал массаж Яннику. При этом тренер по физической подготовке Умберто Феррара посоветовал Налди обработать рану мазью «Трофодермин». Синнер об этом ничего не знал, а Налди не проверил содержимое лекарства и не был в курсе, что в препарате содержится запрещённый для спортсменов стероид клостебол.

Джакомо Налди, Янник Синнер, Умберто Феррара, тренеры Симоне Ваньоцци и Даррен Кэхилл после победы на Australian Open — 2024 Фото: Andy Cheung/Getty Images

Синнер в марте сдал два положительных теста на клостебол. Теннисиста лишили очков и призовых за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, но не дисквалифицировали и позволили участвовать во всех остальных крупных турнирах. Благодаря этому Янник смог стать первой ракеткой мира в начале июня и остаётся на лидирующей позиции в рейтинге ATP по сей день.

Отсутствие отстранения после обнаружения допинга – нетипичное явление в теннисе и спорте в целом. Что ещё более удивительно: про положительные тесты Синнера на клостебол стало известно примерно через полгода – в конце августа, когда итальянец выиграл «Мастерс» в Цинциннати. Практически сразу Синнер уволил Налди и Феррару. Позже их заменили Улисес Бадио и Марко Паничи, ранее работавшие с Новаком Джоковичем.

Конечно, вряд ли уместно говорить, что Налди и Феррара совсем уж непричастны к попаданию клостебола в организм Янника, но их фактически сделали крайними в скандале. Долгое время Джакомо и Умберто не комментировали ситуацию с бывшим подопечным. Но через полтора месяца после увольнения Налди решил прервать молчание.

Обращает на себя внимание тот факт, что Джакомо грозится рассказать новые детали, которые позволят узнать общую картину допингового дела Синнера. И винит в случившемся не только себя. Возможно, он переложит значительную долю ответственности на Феррару, хотя его вина и так доказана в результате расследования Международного агентства по обеспечению честности тенниса (ITIA).

Также может показаться, что Налди готовится обнародовать какие-то шокирующие подробности. Едва ли не сам Синнер осознанно принимал допинг, а остальные члены команды ему в этом помогали. Хотя во второй части комментария Джакомо видно, что он положительно относится к Яннику и до сих пор хорошо с ним общается.

Остаётся лишь ждать, когда Налди выполнит обещание и во всех деталях расскажет общественности свою версию случившегося. Почему физиотерапевт не делает этого сейчас? Вероятно, не хочет как-то повлиять на рассмотрение апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Допинг-дело Синнера ещё не закончено. ВАДА не согласно с решением ITIA оставить Янника практически безнаказанным и требует отстранить теннисиста на один-два года.