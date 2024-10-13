Соболенко обошла Швёнтек в гонке, но в рейтинге отстаёт. Как Арине стать первой ракеткой

Арина Соболенко уже была первой ракеткой мира. В 2023 году она провела восемь недель на вершине рейтинга WTA. На Итоговый чемпионат, который тогда принимал Канкун, белоруска приехала с отрывом в 630 очков в чемпионской гонке от Иги Швёнтек. Но остаться первой Арина не смогла. Они со Швёнтек вышли в полуфинал, и в очной встрече полька оказалась сильнее. Выиграла Ига и финал и во второй раз подряд стала первой ракеткой мира по итогам сезона.

В 2024-м ситуация схожая. Однако шансы Соболенко впервые в карьере возглавить классификацию по итогам года на сей раз куда выше. Важный шаг на пути к цели Арина сделала в своём любимом Ухане, на котором у неё за карьеру 17 побед в 17 матчах — и, как следствие, три титула. Обыграв в финале Чжэн Циньвэнь, белорусская теннисистка приблизилась в рейтинге к Швёнтек на расстояние вытянутой руки. У Иги сейчас 9785 очков, у Арины — на 69 меньше, то есть 9716.

Нас же в контексте данного материала больше интересует положение в Чемпионской гонке WTA. Швёнтек пропустила Ухань, а Соболенко ещё по ходу турнира обошла её, так что в этом рейтинге у белоруски 9091 очко, а у польки — 8285. Иными словами, разрыв между двумя сильнейшими теннисистками составляет 806 очков — на 176 больше, чем год назад. До Итогового турнира, который в этом году пройдёт в Эр-Рияде, Соболенко и Швёнтек нигде играть не будут. Это означает, что имя первой ракетки мира по итогам сезона станет известно уже в столице Саудовской Аравии.

В то же время пока до конца неясно, по какой системе будут начисляться очки на Итоговом. Существуют два варианта: прежний, в котором очки дают даже за поражение в группе, и новый, в котором очки за это не начисляются — в точности как в ATP. В прежнем варианте выходит, что Соболенко даже в случае поражения во всех трёх матчах в группе на Итоговом будет иметь хорошие шансы возглавить рейтинг по итогам сезона. В этом случае Швёнтек станет первой ракеткой мира, только если завоюет титул в Эр-Рияде. А вот по новой схеме получается, что в случае трёх поражений Арины в группе Иге достаточно будет выйти в финал. Известно одно: какова бы ни была система, Соболенко точно станет первой в мире по итогам сезона (даже если снимется с турнира!), если Швёнтек не выйдет в финал.

Арина Соболенко и Ига Швёнтек на Итоговом чемпионате WTA в Канкуне в 2023 году Фото: Sarah Stier/Getty Images

Для удобства приведём две таблицы, в которых указано распределение очков в соответствии со старой и с новой схемами. Стоит отметить, что очки для чемпиона, финалиста и полуфиналиста указаны для случая прохождения группового турнира без поражений. В случае одного или двух поражений (из группы при определённых условиях можно выйти и с одной победой в трёх встречах) очки необходимо уменьшать на соответствующую величину (на 125 очков за одно поражение по старой схеме и на 200 – по новой). А количество игр в группе в первом варианте не всегда равно трём, поскольку теннисистка может сняться — или, соответственно, заменить кого-то уже по ходу турнира. В новом же варианте количество поражений в группе не имеет значения, поэтому и столбцов всего три, а не четыре.

Распределение очков на Итоговом чемпионате WTA (старая схема)

Результат Победы в группе Поражения в группе Очки Чемпион 1500 Финалист 1080 Полуфиналист 750 Группа 3 0 750 Группа 2 1 625 Группа 2 0 500 Группа 1 2 500 Группа 1 1 375 Группа 1 0 250 Группа 0 3 375 Группа 0 2 250 Группа 0 1 125

Распределение очков на Итоговом чемпионате WTA (возможная новая схема)

Результат Победы в группе Очки Чемпион 1500 Финалист 1000 Полуфиналист 600 Группа 3 600 Группа 2 400 Группа 1 200 Группа 0 0

Рассуждая о возможности стать первой ракеткой мира, Соболенко заверила, что не зацикливается на этой цели. «Закончить год в ранге первого номера мирового рейтинга — одна из моих целей. Но я не на этом сосредоточиваюсь, а на своей игре. Осталось всего три турнира, и хочется показать на корте лучший теннис. После я посмотрю, достаточно ли этого, чтобы закончить год в ранге первой ракетки мира, или мне нужно ещё в чём-то прибавить.

То, что меня называют лучшим игроком мира, значит очень много. Всю свою жизнь я так много тренировалась, чтобы попасть в топ-100, затем — в топ-50, топ-10 и в топ-2. Приятно осознавать, что эти часы тренировок были потрачены не зря», — говорила она на одной из пресс-конференций в сентябре.

А уже в Ухане развила тему: «Я не та, кто фокусируется на рейтинге. Конечно, я очень этого хочу, это одна из моих целей. В прошлом я осознала, что, если сосредоточиться на рейтинге, на защите очков, на таком давлении, всё может быстро пойти не так. Поэтому предпочитаю сосредоточиться на себе. Если смогу сыграть в свой лучший теннис, знаю, что готова стать первой ракеткой мира».