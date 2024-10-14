На Итоговом турнире WTA осталось одно место. Какие шансы у Касаткиной и Мирры занять его?

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде пройдёт Итоговый чемпионат WTA. С точки зрения начисления рейтинговых очков это соревнование уступает лишь турнирам «Большого шлема». На Итоговый-2024 формально отобрались семь теннисисток. Это Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Жасмин Паолини, Елена Рыбакина и Джессика Пегула, занимающие места с первого по шестое в Чемпионской гонке, а также Барбора Крейчикова, располагающаяся на 12-й строчке. Крейчикова в этом году выиграла мэйджор (Уимблдон) и уже не выпадет из топ-20, а это как раз и означает, что она тоже квалифицировалась на турнир в столице Саудовской Аравии. Таким образом, вакансия вроде бы всего одна.

Следует отметить три важных момента. Первый: в число участниц Итогового турнира можно включать не восемь, а 10 теннисисток, поскольку есть две запасные. Второй: в WTA существует определённая путаница в части того, у кого сколько сейчас очков. К примеру, вот какая таблица появилась в трансляции после победы Арины Соболенко над Чжэн Циньвэнь в финале Уханя:

Положение в Чемпионской гонке WTA

А вот как выглядит положение в той же Чемпионской гонке на официальном сайте организации (топ-12):

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9091 очко

2. Ига Свёнтек (Польша) — 8285

3. Кори Гауфф (США) — 5348

4. Жасмин Паолини (Италия) — 5144

5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4873

6. Джессика Пегула (США) — 4705

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4050

8. Эмма Наварро (США) — 3568

9. Даниэль Коллинз (США) — 3176

10. Дарья Касаткина (Россия) — 2928

11. Паула Бадоса (Испания) — 2713

12. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2706.

Легко видеть, что по очкам Рыбакиной, Чжэн, Наварро, Коллинз и Бадосы имеются расхождения. Самое крупное — у представительницы Казахстана, 98 очков.

Третий момент: стоит учитывать вероятность снятий уже квалифицировавшихся теннисисток. В этой связи наибольшие опасения вызывает состояние Елены Рыбакиной. После победы в первом круге US Open и снятия во втором круге турнира Елена не появлялась на корте в официальных матчах. Официальная причина — травма спины. Недавно спортсменка не без скандала прекратила сотрудничество с тренером Стефано Вуковым и в настоящее время восстанавливается.

Из россиянок наивысшие шансы попасть на Итоговый у Касаткиной — просто потому, что в гонке она стоит выше остальных своих соотечественниц. Здесь и далее за основу будем брать количество очков, указанное на официальном сайте WTA. Дарья заявлена на «пятисотники» в Нинбо и в Токио, но даже в случае завоевания титулов она не обойдёт Чжэн — та впереди более чем на 1000 очков. И даже если Касаткина в последний момент заявится ещё и в Гонконг и там тоже возьмёт трофей, в зачёт Чемпионской гонки эти 250 очков не пойдут, поскольку не войдут в число семи лучших «остальных» турниров (напоминаем, при условии титулов в Нинбо и в Токио!), идущих в зачёт после «Шлемов» и обязательных «тысячников».

А вот возможное снятие Рыбакиной будет означать, что Касаткиной необходимо будет обогнать не Чжэн, а Эмму Наварро. Американка опережает россиянку на 640 очков, а такой разрыв за два «пятисотника» нивелировать можно — пусть и непросто, но не невозможно с точки зрения арифметики.

Дарья Касаткина на турнире WTA в Истбурне в 2024 году Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

На другом полюсе находится Мирра Андреева. Попадание на Итоговый 17-летней россиянки, у которой сейчас 2253 очка в Чемпионской гонке, стало бы настоящим чудом. Мирре не только надо брать Нинбо и Токио, но и рассчитывать на ранние вылеты конкуренток и снятия уже квалифицировавшихся соперниц. Где-то между Касаткиной и Андреевой-младшей находятся Анна Калинская, на счету которой 2645 очков и 13-е место в гонке, и Диана Шнайдер, у которой 2414 очков и 17-я строчка. Калинская и Шнайдер также выступят в Нинбо и в Токио, а Шнайдер ещё и в Гонконг заявлена.

Лучше всего ситуацию в женском рейтинге характеризуют слова Кори Гауфф, которая на пресс-конференции после поражения от Соболенко в полуфинале Уханя проговорилась, что в WTA советовали ей не высказываться на тему того, что она уже квалифицировалась на Итоговый. «Я увидела, что квалифицировалась в рейтинговой гонке. Ой, они сказали, что ещё не объявили об этом. Если вы посмотрите в Интернете, там есть галочка напротив моего имени. Мне сказали ничего не говорить. Простите. Но она стоит возле моего имени. Можете поискать», — сказала американка.