Медведев почти попал на Итоговый турнир ATP. А у Рублёва всё сложно

До Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Турине, осталось четыре недели. Это означает, что самое время посмотреть, кто из теннисистов уже квалифицировался на турнир, а также, что интереснее, оценить шансы игроков, ещё не успевших это сделать. В эти четыре недели пройдут серии турниров, главный из которых — «Мастерс» в Париже. В то же время плотность в Чемпионской гонке в районе восьмой строчки настолько высока, что решающим могут стать результаты на каком-нибудь турнире категории АТР-250! Но обо всём по порядку.
В отличие от WTA, в ATP нет расхождений в данных по очкам, набранным теннисистами в зачёт Чемпионской гонки. Первая восьмёрка на данный момент выглядит так:
- Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков
- Карлос Алькарас (Испания) — 6710
- Александр Зверев (Германия) — 6215
- Даниил Медведев (Россия) — 4820
- Тейлор Фриц (США) — 4290
- Новак Джокович (Сербия) — 3910
- Каспер Рууд (Норвегия) — 3805
- Андрей Рублёв (Россия) — 3580
Синнер, Алькарас и Зверев набрали столько очков, что досрочно квалифицировались на Итоговый. Поэтому они в контексте данного материала нас не интересуют. В хорошем положении и Медведев. Даниил в этом сезоне не всегда радовал болельщиков результатами, но ниже определённого (очень высокого) уровня не опустился, регулярно далеко проходя по сетке и уступая лишь топам в лице тех же Синнера и Алькараса. Медведев создал внушительный отрыв от преследователей, и сложно представить такое развитие событий, при котором первая ракетка России выпадет из заветной восьмёрки.
Куда менее комфортно в свете борьбы за попадание на Итоговый чувствует себя Рублёв. Для оценки шансов Андрея необходимо напомнить, на каких турнирах будут играть он и его соперники. В первую неделю из четырёх, оставшихся до Турина, пройдут турниры категории ATP-250, во вторую — «пятисотники», в третью — «Мастерс» в Париже, а закончится всё вновь турнирами категории АТР-250. Таким образом, максимальное количество очков, которое может набрать теннисист в эти четыре недели, равно 2000. В зачёт Чемпионской гонки пойдёт, правда, чуть меньше, поскольку в этом случае будут сгорать очки, заработанные теннисистом на худших для него турнирах из «оставшихся» (то есть на тех, которые не являются «Шлемами» и обязательными «Мастерсами»). У Рублёва, к примеру, сгорит 150 очков, если он возьмёт все четыре титула до Итогового.
Андрей Рублёв на US Open — 2024
Фото: Jamie Squire/Getty Images
Андрей, разумеется, осведомлён о ситуации в Чемпионской гонке. И потому в последний момент решил заявиться на турнир в Стокгольме. Однако и его ближайшие конкуренты не собираются отдыхать. Вот почему каждому желающему пробиться на Итоговый важно успешно играть даже на турнирах категории АТР-250, не говоря уже о Париже. Медведев и Фриц, которые могут чувствовать себя чуть спокойнее, на этой неделе не играют. Особняком стоит Джокович, который ещё и на неделе ATP-500 будет отдыхать и приедет уже в Париж.
Вот какая ситуация сложилась в борьбе за пять вакантных мест на Итоговом (в таблице отсутствует столбец для «Мастерса» в Париже, потому что там сыграют все):
|Теннисист
|Очки
|ATP-250 (первая неделя)
|ATP-500 (вторая неделя)
|ATP-250 (четвёртая неделя)
|Даниил Медведев
|4820
|Вена
|Тейлор Фриц
|4290
|Вена
|Новак Джокович
|3910
|Каспер Рууд
|3805
|Стокгольм
|Базель
|Метц
|Андрей Рублёв
|3580
|Стокгольм
|Базель
|Алекс де Минор
|3305
|Антверпен
|Вена
|Белград
|Григор Димитров
|2935
|Стокгольм
|Вена
|Томми Пол
|2885
|Стокгольм
|Вена
|Белград
|Стефанос Циципас
|2835
|Антверпен
|Базель
|Хуберт Хуркач
|2630
|Базель
|Фрэнсис Тиафо
|2510
|Алма-Ата
|Вена
|Белград
|Хольгер Руне
|2475
|Базель
|Метц
|Лоренцо Музетти
|2400
|Вена
|Белград
На этом список реальных конкурентов Рублёва, в принципе, заканчивается, поскольку у Джека Дрейпера, занимающего 17-е место в гонке, 2095 очков — слишком уж мало. Наибольшую опасность представляют Рууд и де Минор, которые собрались играть везде, а у норвежца ещё и очков больше. Что касается австралийца, то он не играл с US Open, так что пока непонятно, в какой форме он находится.
Сам Андрей рассказывал, что на рейтинг по итогам 52 недель он вообще не смотрит, а вот за ситуацией в гонке следит — и очень внимательно. «Всё равно, хочешь ты не хочешь думать об этом, гонка за Турин всё равно идёт. Хочется, конечно, попасть. И конец сезона очень важный, потому что сейчас буквально за эти три-четыре турнира всё решится для последних четырёх мест, а на эти последние места человек восемь-девять претендуют. Поэтому, конечно, сейчас, наоборот, всё ключевое самое.
Race (гонка. — пер. англ.) — это и есть твой рейтинг, который будет к концу года, если ты продолжишь играть. Обычный рейтинг я вообще не смотрю», — говорил он в интервью YouTube-каналу «Больше!» ранее в октябре.