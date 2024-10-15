Медведев почти попал на Итоговый турнир ATP. А у Рублёва всё сложно

До Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Турине, осталось четыре недели. Это означает, что самое время посмотреть, кто из теннисистов уже квалифицировался на турнир, а также, что интереснее, оценить шансы игроков, ещё не успевших это сделать. В эти четыре недели пройдут серии турниров, главный из которых — «Мастерс» в Париже. В то же время плотность в Чемпионской гонке в районе восьмой строчки настолько высока, что решающим могут стать результаты на каком-нибудь турнире категории АТР-250! Но обо всём по порядку.

В отличие от WTA, в ATP нет расхождений в данных по очкам, набранным теннисистами в зачёт Чемпионской гонки. Первая восьмёрка на данный момент выглядит так:

Синнер, Алькарас и Зверев набрали столько очков, что досрочно квалифицировались на Итоговый. Поэтому они в контексте данного материала нас не интересуют. В хорошем положении и Медведев. Даниил в этом сезоне не всегда радовал болельщиков результатами, но ниже определённого (очень высокого) уровня не опустился, регулярно далеко проходя по сетке и уступая лишь топам в лице тех же Синнера и Алькараса. Медведев создал внушительный отрыв от преследователей, и сложно представить такое развитие событий, при котором первая ракетка России выпадет из заветной восьмёрки.

Куда менее комфортно в свете борьбы за попадание на Итоговый чувствует себя Рублёв. Для оценки шансов Андрея необходимо напомнить, на каких турнирах будут играть он и его соперники. В первую неделю из четырёх, оставшихся до Турина, пройдут турниры категории ATP-250, во вторую — «пятисотники», в третью — «Мастерс» в Париже, а закончится всё вновь турнирами категории АТР-250. Таким образом, максимальное количество очков, которое может набрать теннисист в эти четыре недели, равно 2000. В зачёт Чемпионской гонки пойдёт, правда, чуть меньше, поскольку в этом случае будут сгорать очки, заработанные теннисистом на худших для него турнирах из «оставшихся» (то есть на тех, которые не являются «Шлемами» и обязательными «Мастерсами»). У Рублёва, к примеру, сгорит 150 очков, если он возьмёт все четыре титула до Итогового.

Андрей Рублёв на US Open — 2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

Андрей, разумеется, осведомлён о ситуации в Чемпионской гонке. И потому в последний момент решил заявиться на турнир в Стокгольме. Однако и его ближайшие конкуренты не собираются отдыхать. Вот почему каждому желающему пробиться на Итоговый важно успешно играть даже на турнирах категории АТР-250, не говоря уже о Париже. Медведев и Фриц, которые могут чувствовать себя чуть спокойнее, на этой неделе не играют. Особняком стоит Джокович, который ещё и на неделе ATP-500 будет отдыхать и приедет уже в Париж.

Вот какая ситуация сложилась в борьбе за пять вакантных мест на Итоговом (в таблице отсутствует столбец для «Мастерса» в Париже, потому что там сыграют все):

На этом список реальных конкурентов Рублёва, в принципе, заканчивается, поскольку у Джека Дрейпера, занимающего 17-е место в гонке, 2095 очков — слишком уж мало. Наибольшую опасность представляют Рууд и де Минор, которые собрались играть везде, а у норвежца ещё и очков больше. Что касается австралийца, то он не играл с US Open, так что пока непонятно, в какой форме он находится.

Сам Андрей рассказывал, что на рейтинг по итогам 52 недель он вообще не смотрит, а вот за ситуацией в гонке следит — и очень внимательно. «Всё равно, хочешь ты не хочешь думать об этом, гонка за Турин всё равно идёт. Хочется, конечно, попасть. И конец сезона очень важный, потому что сейчас буквально за эти три-четыре турнира всё решится для последних четырёх мест, а на эти последние места человек восемь-девять претендуют. Поэтому, конечно, сейчас, наоборот, всё ключевое самое.

Race (гонка. — пер. англ.) — это и есть твой рейтинг, который будет к концу года, если ты продолжишь играть. Обычный рейтинг я вообще не смотрю», — говорил он в интервью YouTube-каналу «Больше!» ранее в октябре.