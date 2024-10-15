Как обидно! Сафиуллин не подал на матч и проиграл в Алма-Ате 36-летнему французу

На этой неделе проходят три турнира категории ATP-250, один из которых принимает Алма-Ата. Ранее это соревнование, появившееся в 2020 году, проходило в Астане. В 2022 году Астана была «пятисотником», и тогда чемпионом стал Новак Джокович, победивший в финале Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4). А в этом сезоне турнир переехал в бывшую столицу Казахстана, куда заявились трое российских теннисистов: Карен Хачанов, получивший третий номер посева и bye в первом круге, Роман Сафиуллин и прошедший квалификацию Аслан Карацев.

Сегодня, 15 октября, в Алма-Ате продолжились матчи первого круга. Свой поединок провёл Сафиуллин, занимающий 58-е место в рейтинге ATP. Он играл с 36-летним французом Адрианом Маннарино (8), 56-й ракеткой мира. Ранее россиянин дважды играл с Маннарино, действующим чемпионом турнира, и обе встречи, проходившие на крытом харде, выиграл француз. Адриан победил Романа в Москве-2021 (1:6, 7:6 (8:6), 6:4) и в Стокгольме-2023 (6:4, 6:4). В этот раз Сафиуллин вновь проиграл, несмотря на удачное начало.

Первый сет проходил под диктовку Сафиуллина. Он первым подавал, лучше действовал в своих геймах, чаще выигрывал очки виннерсами, хотя и невынужденных вследствие этого было больше. Маннарино лишь однажды в партии вышел на брейк-пойнт, но упустил его. В то же время француз во втором гейме отыграл все три брейк-пойнта, которые были у россиянина. Однако тай-брейка не случилось. В 12-м гейме Адриан допустил две двойные ошибки, причём на сетболе у него был буквально миллиметровый аут на подаче — 7:5 в пользу Романа за 58 минут.

Во второй партии характер игры не изменился. Теннисисты спокойно забирали свои подачи, причём по игре небольшое преимущество вновь было у Сафиуллина. В восьмом гейме россиянин сделал брейк, и казалось, что ему ничто не помешает подать на матч. Однако Роман, как это порой с ним бывает, занервничал, выиграл лишь одно очко на подаче, и Маннарино провёл обратный брейк, после чего сравнял счёт — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк, который Сафиуллин провалил. Из пяти розыгрышей на своей подаче Роман не взял ни одного. Адриан в этом компоненте также действовал не лучшим образом, позволив сопернику сделать четыре мини-брейка, но всё же дважды сподобился выиграть подачу и перевёл игру в решающий сет — 7:6 (7:4) за 1 час 2 минуты.

В третьей партии Сафиуллин сам упустил свои шансы. В первом гейме у него был двойной брейк-пойнт, но из-за своих ошибок россиянин не смог вернуть себе инициативу в матче. В дальнейшем Маннарино не давал ему шансов на подаче, а сам дважды делал брейк и при 5:1 вышел подавать на матч. Но, как и Сафиуллин во втором сете, не смог закончить встречу в свою пользу. Тем не менее со второй попытки, уже при 5:3, француз добился своей цели — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 46 минут.

Также сегодня в первом круге сыграет Карацев. Он сразится с китайцем Чжан Чжичжэнем (6).

В Нинбо (Китай) проходит турнир WTA-500. Год назад это соревнование вернули в календарь после почти 10-летнего перерыва, и в финале-2023 Диана Шнайдер потерпела чувствительное поражение от Онс Жабер — 2:6, 1:6. В этом году Нинбо получил более престижную категорию, и на турнир заявились семь российских теннисисток: Дарья Касаткина (5), Анна Калинская (7), Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и квалифаер Камилла Рахимова. Однако Потапова незадолго до начала своего матча снялась из-за болезни.

Шнайдер и Рахимова выбыли из борьбы ещё вчера, в первый день соревнований. Диана уступила Пауле Бадосе (6:4, 3:6, 3:6), а Камилла потерпела разгромное поражение от Ван Сиюй (2:6, 0:6). Зато порадовала 17-летняя Андреева, разгромившая 38-летнюю Варвару Лепченко из США — 6:2, 6:0.

Калинская должна была сыграть с Потаповой, однако Анастасия, как уже говорилось, снялась, и российского дерби не случилось. В соперницы Анне, занимающей 12-е место в рейтинге, досталась лаки-лузер из Австралии Присцилла Хон, не входящая в топ-200. В основных сетках WTA они ранее не играли друг с другом, а в квалификациях Уимблдона и Индиан-Уэллса в 2021 году россиянка оба раза побеждала австралийку. Теннисистки успели провести лишь один гейм, после чего пошёл дождь.

Также сегодня свой матч первого круга проведёт Екатерина Александрова. А Дарья Касаткина появится на корте уже завтра.

А в Осаке (Япония) проходит турнир категории WTA-250. Это состязание, появившееся в календаре как чисто женское соревнование в сезоне-2009, в прежние годы проходило не только в Осаке, но и в Токио и Хиросиме. В этот раз в Японию приехали две россиянки: Вероника Кудерметова и Эрика Андреева. К сожалению, они покинули турнир после первого же круга.

67-я ракетка мира Андреева-старшая вышла на корт с француженкой Диан Парри (7), идущей на 52-й строчке в мировой классификации. Это была их первая встреча на уровне основных сеток WTA, притом что в квалификациях и на «челленджерах» они трижды играли друг с другом. И все те матчи выиграла россиянка, не отдавшая ни партии. Сегодня Эрика впервые уступила Диан.

В первом сете Андреева успешно играла в своих геймах, несмотря на трудности на подаче (59% попадания первой). У россиянки лишь однажды возникли проблемы, сразу после брейка, который она сделала в седьмом гейме. В восьмом гейме Эрика отыграла брейк-пойнт и после четырёх «ровно» взяла-таки подачу. А в 10-м под ноль подала на сет — 6:4 за 49 минут.

Во второй партии всё изменилось. Парри задавила Андрееву эйсами (восемь за сет, а всего за матч их насобиралось 13) и во многом за счёт этого дотянула до тай-брейка. По ходу партии Эрика дважды выходила на двойной брейк-пойнт, но француженка отыгрывалась. А уже на тай-брейке сравняла счёт по сетам — 7:6 (7:4) за 1 час 9 минут.

В решающем сете Андреева, увы, получила скрытую «баранку», после того как выиграла первый гейм. Россиянка упиралась лишь в последнем гейме. Она отыграла тройной матчбол, но с четвёртой попытки Парри закончила матч — 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 за 2 часа 34 минуты.

Кудерметова, 63-й номер рейтинга WTA, встречалась с румынкой Аной Богдан, не входящей в первую сотню. Из предыдущих четырёх очных матчей россиянка выиграла всего один. Не удалось ей отпраздновать успех и на этот раз.

В первой партии у Кудерметовой была лишь одна возможность взять подачу соперницы, но она ею не воспользовалась. А после 2:2 Вероника проиграла четыре гейма подряд, и Богдан забрала сет — 6:2 за 36 минут.

Вторую партию россиянка начала с 0:3, дважды позволив румынке сделать брейк. С учётом первого сета Ана забрала восемь геймов подряд. После этого Вероника под ноль отработала на приёме, но в седьмом гейме опять отдала подачу, после чего Богдан подала на матч — 6:2, 6:2 за 1 час 18 минут.

Турниры в Алма-Ате, Нинбо и Осаке закончатся 20 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».