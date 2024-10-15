«Отличные выходные». Шарапова учит сына говорить на русском и круто отдыхает с парнем

Мария получила огромное удовольствие от прогулки с сыном и возлюбленным на море и в горах.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова наслаждается жизнью после завершения карьеры в 2020 году.

Мария всё ещё сохраняет связь с теннисом и часто посещает крупные турниры, развивает свою бизнес-империю, но наибольшее удовольствие получает от пребывания в кругу самых близких людей.

У Шараповой теперь есть куда больше времени для отдыха с возлюбленным Александром Гилксом и двухлетним сыном Теодором. Ребёнок, который появился на свет в июле 2022 года, уже выглядит не таким уж маленьким, что Мария продемонстрировала своим подписчикам в соцсетях.

«Какие отличные выходные», — написала Мария.

Теодор — сын Марии Шараповой Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Шарапова и Гилкс пока предпочитают не показывать лицо Теодора. Так делают многие известные пары, чтобы защитить ребёнка от лишнего внимания.

Мария уже много лет живёт в США, а её возлюбленный – британец, говорящий на английском языке. Но Шарапова не забыла свои корни и всё ещё отлично говорит на русском. Она учит родному языку и своего сына. Причём двухлетний ребёнок делает определённые успехи.

Недавно Мария опубликовала в соцсетях видео, как она просит Теодора дать её один снек. Мальчик повторил слово «один» и сделал то, что сказала мать. Затем Шарапова попросила у Теодора ещё один снек, а тот послушно достал ей нужное количество из упаковки.

Сыграла роль продолжительная практика. Мария буквально с самого рождения обучала Тео русскому языку, в том числе читала ему стихи Владимира Маяковского и других поэтов.

Шарапова рассказала подписчикам, что Тео очень нравятся снеки Amara Baby Food, и заявила, что инвестировала средства в эту компанию. Скорее всего, Мария пошутила, но вложения в интересные и перспективные проекты ей свойственны, так что всё возможно.

Сама же Шарапова всё ещё следит за своим рационом и не налегает на слишком жирную пищу. Она решила поесть морепродуктов в ресторане во время прогулки с Гилксом и Теодором на берегу океана.

«Кто любит поесть…» — подписала фото Шарапова.

Морепродукты из рациона Марии Шараповой Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Отдых с ребёнком – приятное времяпровождение, но всё-таки иногда Шарапова и Гилкс предпочитают гулять вдвоём. На днях они покинули свой дом в Калифорнии и отправились чуть севернее в Скалистые горы.

Шарапова опубликовала серию снимков с прогулки и посмеялась над Гилксом, который решил умыться водой из горного источника.

«Нормальное поведение Алекса во время походов», — написала Шарапова.

Мария Шарапова посмеялась над Александром Гилксом Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Мария Шарапова ушла из тенниса, но семья не даёт ей заскучать. Легендарной теннисистке это очень нравится, особенно отдых с ребёнком.

«Финалы теннисных турниров всегда были на выходных. Если я играла в это время, значит, выступила успешно. Теперь я ценю то, что могу посвятить выходные Тео», — заявила Шарапова в недавнем интервью The Guardian.