Калинская с камбэком обыграла 225-ю ракетку мира в Нинбо. Анна дважды вызывала врача

Несколько россиянок снялись с китайского «пятисотника». В том числе Потапова, из-за которой не состоялось российское дерби.

Во вторник, 15 октября, в Антверпене, Алма-Ате и Нинбо завершились матчи первого круга с участием российских теннисистов. Свои встречи в конце этого игрового дня провели Анна Калинская, Аслан Карацев и Алексей Ватутин.

Сумбурным получился этот день в Нинбо. С соревнований снялись семь теннисисток, четыре из которых – россиянки. От участия отказались Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова. Последняя должна была в первом круге встретиться с Анной Калинской.

Калинская (12) в итоге на старте турнира сразилась с австралийкой Присциллой Хон (225). Девушки играли в третий раз. Обе прошлые встречи остались за россиянкой.

Только вот теннисистки успели отыграть всего четыре минуты: Присцилла взяла гейм на своей подаче, полил дождь, и матч приостановили. Вернулись девушки на площадку только спустя три часа.

Сложно было спортсменкам влиться в игру после затянувшейся паузы. Розыгрыши получались рваными, много было ошибок. Теннисистки долго обменивались брейками, пока эту тенденцию в седьмом гейме не прервала австралийка. У Хон чаще проходили линии, а мячи реже летели в сетку. И закономерно стартовый сет остался за Присциллой (6:3).

В начале второй партии Калинская продолжила испытывать проблемы, упустила свою подачу, после чего взяла медицинский тайм-аут. Сначала ей промяли ногу, а в следующем переходе дали обезболивающее. В этот момент россиянке удалось настроить игру и начать самой диктовать темп и скорость, действовать активнее и бить мощнее. Австралийка же такую силу выдержать не смогла. В результате Анна забрала второй сет со счётом 6:3.

Анна Калинская Фото: VCG via Getty Images

В начале решающей партии Калинской не хватало сил, чтобы продолжать борьбу и с соперницей, и с самой собой. Пропала мощь в ударах россиянки, а австралийка уверенно заиграла из обороны.

В пятом гейме россиянка бросила ракетку, споткнулась и упала, зацепилась за брейк-пойнт, но из-за невынужденных ошибок не смогла сравнять счёт. Здорово, что получилось всё задуманное чуть позже, в седьмой мини-партии, когда австралийка проиграла свою подачу, а силы и концентрация окончательно покинули её.

С большим трудом и щепоткой везения Калинская отыгралась с 1:4 и забрала этот сложный трёхсетовик (3:6, 6:4, 6:4). Во втором круге Нинбо она сразится с победительницей встречи Юань Юэ/Айла Томлянович.

На старте турнира серии ATP-250 в Алма-Ате Аслану Карацеву (139) предстояло сыграть с непростым соперником – Чжан Чжичжэнем (46). В последних двух встречах с Чжичжэнем победа оставалась за россиянином, так что Аслан попытался побороться за третью подряд.

Встреча шла быстро, бодро. Розыгрыши оказывались короткими, а игра – не слишком тягучей. Карацеву удалось ещё в середине первого сета сделать брейк, надёжно отыграть все свои подачи и взять партию со счётом 6:4.

Во втором сете чуть активнее стал действовать Чжан. Сложную для Карацева ситуацию он создал на подаче россиянина при счёте 3:4, 40:40. Однако Аслан не дрогнул и благодаря паре удачных розыгрышей завершил гейм в свою пользу.

Справедливо исход второй партии решился на тай-брейке. Практически вся игра проходила на задней линии, где увереннее себя чувствовал Карацев. Периодически Аслан выходил к сетке, где действовал тоже успешно.

Блестящую игру показал россиянин, особенно в концовке второго сета. За 1 час 29 минут и со счётом 6:4, 7:6 (7:2) Аслан забрал этот матч и вышел во второй круг на победителя встречи Александр Шевченко/Михаил Кукушкин.

В Антверпене единственным россиянином в сетке оказался Алексей Ватутин (336). 31-летний теннисист пробрался в основу через квалификацию и вышел на француза Юго Гастона (77). Для российского спортсмена этот матч оказался первым на уровне ATP в этом году.

В прошлый раз на турнире ATP Ватутин играл в апреле 2023-го. Тогда Алексей как лаки-лузер попал в основу Марракеша, но уступил в первом круге Бенжамену Бонзи. Однако пятью годами ранее, в сезоне-2018, россиянин на этом же турнире в Марокко добрался до четвертьфинала. Это были его пока единственные победы в про-туре.

Наивысшей позицией Ватутина в рейтинге ATP была 136-я строчка в том самом 2018 году. В текущем сезоне Алексей взял два титула ITF.

Первый сет Ватутин взял уверенно. Дважды ему удалось сделать брейк: сначала в пятом гейме, а затем – в девятом, при счёте 5:3 на приёме. Вторую партию же Алексей начал не так убедительно: с проигранной подачи.

Последние два сета остались за Гастоном. В решающей партии у француза и вовсе была возможность оформить «баранку», но в этот момент он сдал и позволил Ватутину взять три гейма подряд с одним брейком.

Матч в результате за 1 час 47 минут остался за Гастоном. Алексей же, допустив по ходу встречи 62 невынужденные ошибки, вновь, шестой год подряд, не смог одержать победу на уровне ATP.

Турниры в Антверпене, Алма-Ате и Нинбо завершатся в воскресенье, 20 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».