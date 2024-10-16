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Six Kings Slam в Эр-Рияде — 2024: состав, участники, когда играют Медведев — Синнер, Алькарас — Руне, Джокович, Надаль

Новая битва Медведев — Синнер: Даниил в погоне за $ 6 млн на Six Kings Slam в Эр-Рияде
Александр Насонов
Six Kings Slam в Эр-Рияде — 2024
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На выставочном турнире в столице Саудовской Аравии также сыграют Новак Джокович и даже Рафаэль Надаль, готовящийся уйти из спорта.

С 16 по 19 октября в Эр-Рияде состоится выставочный турнир с участием лучших теннисистов современности. Six Kings Slam — а именно такое громкое название («Шлем шести королей») получил турнир в столице Саудовской Аравии — проходит в рамках так называемого Riyadh Season. Это серия развлекательных, культурных и спортивных мероприятий, обычно проводимых с октября по март.

Интересные «выставки» проходят не только в Саудовской Аравии:
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Первый Riyadh Season прошёл с октября 2019-го по январь 2020-го. В прошлом году в конце декабря саудовцы провели Riyadh Season Tennis Cup, в рамках которого Новак Джокович сразился с Карлосом Алькарасом, а Онс Жабер — с Ариной Соболенко. Обе встречи, само собой, были выставочными. В этот раз формат теннисной программы изменили. Женщины не сыграют, зато мужчин будет аж шестеро.

Призовые на турнире просто фантастические. Каждый участник гарантированно получит $ 1,5 млн, а победитель заберёт $ 6 млн. Для сравнения: это больше, чем заработали в этом году чемпионы US Open в одиночных разрядах — по $ 3,6 млн. И даже больше рекордного показателя Новака Джоковича в $ 4 740 300, которого тот достиг, пройдя Итоговый чемпионат 2022 года без поражений.

Новак Джокович в 2024 году

Новак Джокович в 2024 году

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кто же поборется за главный приз? Почти исключительно чемпионы турниров «Большого шлема». Лишь один теннисист не отвечает этому условию.

Новак Джокович — 24-кратный чемпион ТБШ

Дойдя до финала «Мастерса» в Шанхае, 37-летний Джокович взял паузу, чтобы подготовиться к «Мастерсу» в Париже. На Six Kings Slam гарантированы два поединка с участием серба: полуфинал, а затем, в зависимости от результата, Новака ожидает либо матч за третье место, либо финал.

Рафаэль Надаль — 22-кратный чемпион ТБШ

38-летний Надаль вот-вот завершит карьеру. Рафа уйдёт из спорта после выступления за сборную Испании в плей-офф Кубка Дэвиса. Однако уход из профессионального тенниса вовсе не означает, что спортсмен не будет играть на выставочных турнирах. В конце концов, Роджер Федерер не далее как на минувшей неделе провёл в Шанхае выставочный парный матч с китайскими игроками. Как и Джоковичу, Надалю организаторы предоставили льготные условия. Рафаэль тоже пропустит четвертьфинал и начнёт выступления с полуфинала.

Рафаэль Надаль в 2024 году

Рафаэль Надаль в 2024 году

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Карлос Алькарас — четырёхкратный чемпион ТБШ

Остальные участники — все они значительно моложе Надаля и Джоковича — таких привилегий не получили и начнут борьбу с четвертьфиналов. Алькарас в Шанхае сенсационно выбыл в четвертьфинале, так что у него чуть больше времени на подготовку.

Янник Синнер — двукратный чемпион ТБШ

Синнер прошёл полную дистанцию Шанхая, победив в финале Джоковича. Так что с настроением перед турниром у него должно быть всё в порядке. Если, конечно, вынести за скобки допинг-скандал.

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Даниил Медведев — чемпион US Open 2021 года

Медведев, как и Алькарас, проиграл в четвертьфинале Шанхая. По прибытии в отель в Эр-Рияде Даниилу вручили цветы.

Даниилу Медведеву вручают цветы

Даниилу Медведеву вручают цветы

Фото: Скриншоты из трансляции

После чего он обсудил что-то со своим тренером Жилем Сервара.

Даниил Медведев и Жиль Сервара

Даниил Медведев и Жиль Сервара

Фото: Скриншоты из трансляции

Хольгер Руне — трёхкратный четвертьфиналист ТБШ

Руне оказался единственным участником турнира, на счету которого нет титулов на мэйджорах. Почему же его позвали? А почему бы и нет? Организаторы вправе приглашать кого угодно. Хотя нельзя не отметить, что в последнее время Хольгер не блещет и опустился на 14-е место в рейтинге ATP.

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В ATP существует запрет на проведение посреди сезона выставочных турниров длительностью в три дня подряд и более. Организаторы остроумно обошли ограничение: в среду будут сыграны два четвертьфинала, в четверг — два полуфинала, в пятницу теннисисты отдохнут, а в субботу состоятся матч за третье место и финал.

Турнирная сетка уже известна. Медведев в четвертьфинале сыграет с Синнером. По личным встречам у них 7-7, и после Эр-Рияда официальная статистика не изменится. В данном случае она всё равно обманчива, поскольку из последних восьми матчей с Даниилом Янник выиграл семь, в том числе в четвертьфинале Шанхая.

Расписание

16 октября, среда. Четвертьфиналы
Янник СиннерДаниил Медведев
Карлос АлькарасХольгер Руне.

17 октября, четверг. Полуфиналы
Новак Джокович — Синнер/Медведев
Рафаэль Надаль — Алькарас/Руне.

19 октября, суббота
Матч за 3-е место.
Финал.

Six Kings Slam – 2024. Турнирная сетка

В конце сентября организаторы подготовили шикарный трейлер, который больше подошёл бы фильму с многомиллионным бюджетом. Медведев в нём скачет… да-да, на медведе, Руне предстал в образе викинга, а Надаль восстаёт из грунта, родной стихии. Никнеймы игрокам подобрали соответствующие: Алькарас — Песочный Человек, Синнер — Художник Возрождения, Руне — Викинг-Воин, Медведев — Король Медведей, Надаль — Грунтовый Воин, Джокович — Вожак Волков.

Права на видео принадлежат правительству Саудовской Аравии. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Turki Alalshikh.

Однако не все разделяют восторги по поводу Six Kings Slam. Глава Немецкой федерации тенниса Дитлоф фон Арним остался в недоумении: как можно играть на «выставках», а потом жаловаться на усталость? «Мы снова и снова слышим, что ведущие игроки жалуются на большую нагрузку в календаре турниров. Если кто-то жалуется на большую нагрузку, а потом играет на выставочном турнире — это немного странно», — приводит его слова German Press Agency.

А трёхкратный чемпион ТБШ Энди Маррей писал в X: «Вот только это не фильм, и вы не будете его смотреть, потому что это выставочный теннисный турнир, который никого не волнует».

Хотя за турниром всё же стоит понаблюдать. Тем более что в России его можно посмотреть официально.

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