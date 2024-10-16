«Нужен только новый Надаль». Алькараса и Синнера уже ставят выше «Большой тройки»

Пока Янник и Карлос доминируют над всеми соперниками. Бен Шелтон, Хольгер Руне или кто-то другой может к ним присоединиться?

Итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас – лучшие теннисисты современности. Они лидируют в рейтинге ATP и чемпионской гонке и выиграли все турниры «Большого шлема» в сезоне-2024.

Янник взял Australian Open и US Open, Карлос стал чемпионом «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Таким образом, прервалась длившаяся с 2003 года феноменальная серия, когда хотя бы один мэйджор за сезон покорялся кому-то из «Большой тройки» — Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю или Роджеру Федереру.

Синнер и Алькарас получают множество комплиментов в свой адрес. Некоторые даже ставят их выше той самой «Большой тройки». Например, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер.

«Они продолжают идти по следам «Большой тройки» с точки зрения уровня тенниса. Я надеюсь, что Роджер, Новак и Рафа меня не слышат, но, когда Янник Синнер и Карлос Алькарас находятся на пике, никто никогда не играл в теннис лучше. Никто не делал с теннисным мячом такие разные и сложные вещи, чем когда по нему наносят удары Синнер и Алькарас», — считает Виландер.

Шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер чуть более скромен в оценках Янника и Карлоса, но тоже восхищается ими и сравнивает с Джоковичем и Федерером соответственно.

«Мы можем назвать Синнера и Алькараса Джоковичем и Федерером будущего, даже если необходимо сделать соответствующие сноски. Роджер и Ноле вошли в историю спорта, как и Рафа. Стиль игры Алькараса, на уровне красоты, больше похож на швейцарца, хотя его кумиром всегда был Рафа. Может ли когда-нибудь Янник стать таким же доминирующим, как Ноле? Возможно, но не стоит слишком сильно давить на плечи этих игроков: выиграть 24 титула «Большого шлема» — это нечто сверхчеловеческое, как и 428 недель на первом месте в мире. Есть только один Ноле, только один Федерер и только один Надаль. Но я думаю, что с этими парнями теннис действительно в очень хороших руках.

Теперь у нас есть всего одна дилемма. Нужен только новый Надаль, чтобы завершить новую «Большую тройку». И, как всегда, ответ бывшего №1, кем может быть этот игрок, сразу же готов: это Бен Шелтон. Самым готовым, на первый взгляд, казался Хольгер Руне, но в этом году он не добился большого прогресса. Вместо этого я долго наблюдал за Шелтоном на Кубке Лэйвера, в одиночном и парном разрядх, и мне понравилось его отношение. Он улыбается, даёт шоу, развлекается», — приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Shi Tang/Getty Images

Сравнение Синнера и Алькараса с легендарной «Большой тройкой» действительно уместно, но с определённой оговоркой – нельзя загадывать на слишком далёкую перспективу, поскольку карьера игроков может пойти под откос по тем или иным причинам (основной риск представляют травмы). Однако Карлоса и Янника вполне можно сопоставлять с Джоковичем, Надалем и Федерером в одном и том же возрасте.

21-летний Алькарас уже успел выиграть четыре турнира «Большого шлема». Федереру в таком возрасте покорился лишь дебютный мэйджор (Уимблдон-2003). Джокович взял первый ТБШ в 20 лет (Australian Open — 2008), но следующий титул подобной категории ему покорился ровно через три года в том же Мельбурне. В плане успехов в юном возрасте больше всего на Карлоса похож Надаль, до исполнения 22 лет он выиграл три ТБШ, однако все титулы были добыты на его любимом грунтовом «Ролан Гаррос».

Алькараса вполне можно назвать наиболее успешным молодым теннисистом всех времён. Об этом говорят не только выигранные ТБШ, но и звание самой молодой первой ракетки мира в истории. Карлос стал ей после победы на US Open — 2022 в 19-летнем возрасте. Он побил рекорд австралийца Ллейтона Хьюитта, возглавившего рейтинг ATP в 20 лет в ноябре 2001-го. Что интересно, тот же Хьюитт взял всего два «Шлема» за карьеру, хотя ему рисовали очень радужные перспективы. Карлос уже превзошёл Ллейтона, но пока рано говорить, что он продолжит штамповать победы на ТБШ на постоянной основе и доберется до двузначной отметки по данному показателю. Испанец слишком часто травмируется, что вызывает большое беспокойство с прицелом на долгосрочную перспективу.

Синнер взял первый «Шлем» в 22 года, второй – в 23. Оба — на хардовом покрытии. Янник в данном плане больше всего похож на Джоковича. Новак примерно полтора десятилетия доминировал на харде, а сейчас абсолютно лучшим игроком на данном покрытии является Синнер. Примечательно, что у Янника и Новака равенство по личным встречам (4-4), но итальянец заметно превосходит серба на харде (4-1), причём в двух последних противостояниях Джокович вообще не зарабатывал брейк-поинтов. Именно восхождение Синнера является едва ли не главной помехой для того, чтобы Джокович взял свой 25-й «Шлем». Янник фактически «зашёл на его территорию» и будет считаться абсолютным фаворитом на Australian Open и US Open. В своё время аналогичным образом сам Джокович оттеснил Федерера на его любимых покрытиях. Очень показательным был недавний финал «Мастерса» в Шанхае – Новаку было тяжело поспевать за скоростью Янника, и он довольно легко отдал тому победу.

Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В общем, Алькараса и Синнера вполне можно сравнивать с «Большой тройкой» в раннем возрасте, а вот что будет дальше – большой вопрос. Возможно, карьеру испанца и итальянца сорвут травмы или что-то ещё (например, нависающая над Синнером потенциальная дисквалификация за допинг). А может быть и так, что Карлос и Янник превзойдут легенд прошлого и выиграют по 25+ «Шлемов» каждый, если сохранят текущий уровень и избегут серьёзных проблем со здоровьем.

«Большая тройка» конкурировала друг с другом примерно полтора десятилетия. Разница в том, что сейчас нет её аналога, Синнер и Алькарас, по сути, соперничают лишь друг с другом. Это весомое преимущество. Борис Беккер в вышеупомянутой цитате утверждает, что осталось лишь найти новую версию Рафаэля Надаля. Он видит в этой роли Бена Шелтона, однако 22-летний американец явно не тянет на роль конкурента Синнера и Алькараса. Бен добирался до полуфинала US Open (2023), что является его лучшим результатом на ТБШ. Он взял два титула ATP – «пятисотник» в Токио (2023) и турнир категории 250 в Хьюстоне (2024). Особого прогресса в его игре незаметно. Скорее даже наблюдается некоторый застой. Шелтон поднялся на максимальное для себя 13-е место в рейтинге ATP в августе этого года, сейчас он на 17-й строчке и вряд ли взлетит в топ-10 в ближайшее время.

Очень часто в новую «Большую тройку» включали 21-летнего датчанина Хольгера Руне, но он совсем не прогрессирует и даже делает шаг назад на корте. Руне впечатлил теннисный мир победой над Новаком Джоковичем в финале «Мастерса» в Париже в 2022-м, также в его активе три четвертьфинала на ТБШ и недолгое пребывание на четвёртом месте в рейтинге ATP. Прямо сейчас Руне всего лишь 14-я ракетка мира, причём в будущем вероятно ещё большее падение. По инерции Хольгера включили в список участников престижного выставочного турнира 6 Kings Slam («Шлем шести королей»), который стартует в Эр-Рияде 16 октября.

Соревнование станет частью культурно-развлекательного фестиваля Riyadh Season, игроки будут бороться за крупнейший в теннисной истории денежный приз — $ 6 млн. Хольгер выглядит явно лишним в компании других участников — Синнера, Алькараса, Джоковича, Надаля, Даниила Медведева, которых по вполне понятным причинам пригласили в Саудовскую Аравию.

Перспективным выглядит 19-летний чех Якуб Меншик, который на недавнем «Мастерсе» в Шанхае выбил игроков топ-10 Андрея Рублёва и Григора Димитрова, а также взял сет у Джоковича в четвертьфинале. Благодаря этому результату он поднялся на рекордное для себя 51-е место в рейтинге ATP.

Неплохо для 19 лет, но пока с трудом верится, что Меншик сможет составить конкуренцию Синнеру и Алькарасу в борьбе за «Шлемы» в ближайшее время. Скорее это сделают представители «среднего поколения» Даниил Медведев (28 лет) и Александр Зверев (27 лет). Оба выходили в финалы «Шлемов» в этом сезоне, однако в пяти сетах уступали Синнеру и Алькарасу на Australian Open и «Ролан Гаррос» соответственно. При этом Даниил остановил Синнера на Уимблдоне, а Александр выбил Карлоса на этой же стадии Australian Open. В удачный день Медведев и Зверев способны справиться с Алькарасом и Синнером, но всё-таки в ключевых матчах они куда чаще им уступают.

Даниил Медведев и Александр Зверев Фото: Maja Hitij/Getty Images for Laver Cup

Вряд ли кого-то из них можно назвать дополнением к новой «Большой тройке». Если Александр до конца карьеры возьмёт дебютный «Шлем», а Даниил зацепит второй-третий мэйджор, то это уже неплохой исход для них. Но Медведев и Зверев хотя бы продолжают играть на элитном уровне, в отличие от ранее упоминавшегося с ними в одном ряду Стефаноса Циципаса (26 лет), который совсем сдал и выпал из топ-10.

Возможно, какие-то вспышки будут у не так давно игравших в финалах ТБШ Каспера Рууда (25 лет) и Тейлора Фрица (26 лет). Нельзя списывать со счётов Андрея Рублёва (26 лет), которого может прорвать в случае преодоления злополучного четвертьфинального барьера на мэйджорах. И всё-таки все они серьёзными соперниками для Алькараса и Синнера в решающих матчах не выглядят.

Пока можно говорить лишь о так называемой «Большой двойке» в лице Янника и Карлоса. На раннем этапе карьеры они в целом не особо хуже Джоковича, Федерера и Надаля, а в чём-то даже превосходят их. Смогут ли испанец и итальянец доминировать над остальными соперниками в течение полутора десятков лет? Покажет лишь время.