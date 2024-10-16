Мирра взяла с «баранкой» второй матч подряд! Андреева ворвалась в четвертьфинал Нинбо

На женском «пятисотнике» в Нинбо завершились первые матчи второго круга. Среди россиянок за выход в 1/4 финала в этот игровой день поборолись Дарья Касаткина и Мирра Андреева.

Касаткина (11) на правах пятой сеяной прошла первый круг без борьбы. Её сегодняшняя соперница Катержина Синякова (41) на старте турнира одержала победу над Магдой Линетт.

Дарья и Катержина встретились в шестой раз. Последний поединок девушек состоялся в Гамбурге в 2022 году. Тогда первую и пока единственную победу в этом противостоянии одержала чешская теннисистка (6:2, 2:6, 6:4).

Встречу в Нинбо девушки начали осторожно, с обмена на задней линии. Сразу не пошла игра у Касаткиной: мячи улетали в ауты, а первая подача оказалась упущена. Теннис Синяковой тоже был неидеален, но концентрации у чешки было больше, чем у россиянки.

Казалось, будто Касаткиной не хватало в первом сете физических сил. Возникали у неё трудности с передвижением по корту и с попаданием простых ударов. При счёте 0:4 на приёме Дарья бросила ракетку, затем проиграла ещё один гейм и, взяв единственную свою подачу, упустила сет (1:6).

Касаткина за стартовую партию набрала по активно выигранным розыгрышам и невынужденным ошибкам 1/12, Синякова – 10/11. К середине второго сета силы и точная игра перешли на сторону россиянки. Дарья стала смелее выходить вперёд, стабильнее подавать и больше попадать в корт. В итоге партия осталась за ней – 6:3.

Решающий сет Синякова начала с брейка и выхода вперёд со счётом 2:0. Правда, оставить за собой преимущество чешка не смогла и проиграла шесть геймов подряд, а во время одного из переходов заплакала.

Много суеты было в игре теннисисток сегодня, но сконцентрироваться и выдать уверенную концовку матча смогла именно Касаткина. Со «скрытой баранкой» Дарья переиграла Катержину – 1:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале россиянка сразится с Юлией Путинцевой.

Следом на корт вышла Мирра (19). После быстрой победы над Варварой Лепченко в первом круге Андреевой предстояло побороться с лаки-лузером Тамарой Корпач (129). Теннисистки встречались дважды, и оба матча остались за россиянкой.

Встреча в Нинбо началась гораздо удачнее и спокойнее для россиянки, нежели для её соперницы. Корпач сразу стала нервничать и переговариваться с боксом, плохо подходила ногами к мячу и часто срывала небыстрые обмены на задней линии. Андреева была сдержанной и точной в ударах, что помогло ей взять первый сет с «баранкой».

Мирра Андреева Фото: Shi Tang/Getty Images

На старте второй партии у Мирры случился спад, прошли несколько невынужденных ошибок, а Корпач воспользовалась этим, взяла первый гейм на своей подаче и следом – на подаче россиянки. Тамара удачно раскладывала мячи по углам, гоняла Андрееву и выжидала её неточностей. Мирра сразу сделала обратный брейк, но продолжила ошибаться и вновь позволила немке выйти вперёд по счёту.

Корпач во втором сете удавалось навязывать свою игру и сохранять эмоциональное равновесие, но Андреева оперативно адаптировалась к темпу немки и в середине партии взяла четыре гейма подряд.

При счёте 5:4 Мирра вышла подавать на матч. Пару красивых розыгрышей с выходом вперёд ещё провела Тамара, но и до брейк-пойнта добраться не смогла. Андреева одержала победу со счётом 6:0, 6:4. В четвертьфинале она сыграет с победительницей встречи Есинь Ма/Барбора Крейчикова.

«Пятисотник» в Нинбо пройдёт до воскресенья, 20 октября. За всеми событиями из Китая и с других турниров следите на «Чемпионате».