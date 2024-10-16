Медведев с «баранкой» проиграл Синнеру в Эр-Рияде. Но заработал $ 1,5 млн за час

В среду, 16 октября, в Эр-Рияде стартовал выставочный турнир под названием Six Kings Slam, то есть «Шлем шести королей». В столицу Саудовской Аравии приехали действительно топовые теннисисты: Даниил Медведев, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Янник Синнер, а также Хольгер Руне, который пока ещё не выигрывал турниры «Большого шлема». Подробнее о том, что это за турнир и каков формат соревнований, читайте в отдельном материале.

В первом четвертьфинале сошлись Медведев, чемпион US Open 2021 года, и Синнер, двукратный победитель мэйджоров. Россиянин совсем недавно играл с итальянцем, в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае, и тогда Янник победил Даниила — 6:1, 6:4. Из последних восьми официальных встреч с Медведевым Синнер выиграл семь. Впрочем, по итогам сегодняшнего поединка счёт в личном противостоянии остался равным (7-7), поскольку ATP в своей статистике не учитывает результаты, показанные на выставочных турнирах.

Перед стартом турнира Медведев заявил, что готов побеждать. «Готов сражаться. Готов попытаться выиграть. С нетерпением жду продолжения сезона и своей хорошей игры на этом турнире», — сказал Даниил в видео, выложенном в официальном аккаунте турнира в соцсетях.

Матч Медведев — Синнер открывал программу всего турнира, и перед его началом организаторы устроили масштабное световое шоу.

Перед началом матча Медведев — Синнер. Кадр из трансляции Фото: Скрин из трансляции

А техническая бригада, ответственная за трансляцию, удивила выбором ракурса. Вот как высоко и далеко располагалась основная камера:

Матч Медведев — Синнер. Кадр из трансляции Фото: Скрин из трансляции

Несмотря на выставочный характер встречи, Синнер играл так, словно это был как минимум полуфинал «Шлема». Итальянец носился по корту, вгрызался в каждый мяч, и Медведев мало что мог поделать. В середине первого сета был отрезок, на котором россиянин взял лишь два очка. В то же время первый и пятый геймы проходили в более упорной борьбе. В пятом гейме Даниил впервые добрался до геймболов, но не использовал их, допустив две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте. И Янник сделал третий брейк подряд. Подавая на сет при 5:0, Синнер упустил тройной сетбол, ушёл с брейк-пойнта, первого для Медведева, реализовал четвёртый сетбол и повесил сопернику «баранку» — 6:0 всего за 27 минут.

Интересно, что Медведев уступил в сете со счётом 0:6 впервые с февраля 2020 года. Тогда в четвертьфинале Марселя он проиграл 4:6, 0:6 Жилю Симону, своему нынешнему тренеру. Остаётся лишь утешаться, что в официальную статистику этот матч всё равно не войдёт.

Даниил Медведев на Six Kings Slam — 2024 Фото: Richard Pelham/Getty Images

Во втором сете Синнер не стал останавливаться на достигнутом и продолжил уверенно забирать свои подачи, а в чужих геймах выходил на брейк-пойнты. Поначалу Медведев их отыгрывал, но в пятом гейме всё же позволил оппоненту повести с брейком, сделав ещё одну двойную на брейк-пойнте, — 3:2.

В восьмом гейме Медведев впервые был близок к тому, чтобы сделать брейк. Он заработал тройной брейк-пойнт, не использовал его, вышел на четвёртый, упустил и его — и с досады швырнул ракетку. И через пару розыгрышей вместо 4:4 получилось 5:3 в пользу Синнера. Впоследствии Даниил ещё пару раз срывал злость на ракетке, стуча ею по корту. Девятый гейм, в котором Янник использовал второй матчбол на приёме, стал последним — 6:0, 6:3 в пользу итальянца за 1 час 9 минут.

Таким образом, в полуфинале Синнер сыграет с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем. Янник продолжит борьбу за $ 6 млн, а Даниил получит $ 1,5 млн. А победитель второго четвертьфинала Алькарас — Руне сразится в полуфинале с 22-кратным победителем мэйджоров Рафаэлем Надалем.

Полуфиналы состоятся в четверг, 17 октября, матч за третье место и финал — в субботу, 19 октября.

На турнире ATP-250 в Алма-Ате начались матчи второго круга. Сегодня играл российский теннисист Аслан Карацев, попавший на турнир через квалификацию. В первом круге Карацев победил китайца Чжан Чжичжэня, имевшего шестой номер посева, — 6:4, 7:6 (7:2). Соперником Аслана по 1/8 финала стал бывший российский, а ныне казахстанский теннисист Александр Шевченко. Карацев занимает лишь 139-е место в мировой классификации, а Шевченко идёт 61-м.

В первом круге «Ролан Гаррос» этого года Шевченко в напряжённом противостоянии прошёл Карацева — 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4. Сегодня Аслан вновь уступил в борьбе. В первом сете у Карацева ничего не получалось на корте. Россиянин регулярно ошибался (16 невынужденных за партию), а свои удачные действия проходили у него крайне редко (всего три виннера). Аслан проиграл шесть геймов из семи, и Александр был близок к «баранке», но не использовал брейк-пойнт в четвёртом гейме. В остальном же проблем у него не было. В седьмом гейме Шевченко использовал третий сетбол — 6:1 всего за 28 минут.

Второй сет нисколько не был похож на первый. В первых шести геймах на приёме было взято лишь два очка. При счёте 3:3 Шевченко постарался зацепиться и из 40:0 на подаче Карацева сделал «ровно», но не более. В восьмом гейме Аслан и сам впервые вышел на брейк-пойнт, но использовать его не смог — 4:4. После этого игроки словно бы согласились на тай-брейк. В нём Карацев заработал тройной сетбол — 6:3. В следующем розыгрыше Аслан неприятно упал, подвернув голеностоп, и возникли опасения, что теннисист может сняться. Однако россиянин смог продолжить игру и забрал-таки партию — 7:6 (7:5) за 1 час 2 минуты.

Аслан Карацев подвернул голеностоп Фото: Скрин из трансляции

Перед решающим сетом Карацеву, взявшему медицинский перерыв, жёстко затейпировали голеностоп, чтобы минимизировать риск травмироваться. Начало партии напомнило предыдущий сет: каждый брал свои геймы без малейших намёков на брейк-пойнты. Перелом произошёл в пятом гейме: Шевченко трижды подряд ошибся по длине, и Карацев вырвался вперёд с брейком. Подтверждая его, Аслан под ноль взял подачу — 4:2.

Удержать отрыв россиянин не смог. В восьмом гейме вновь вернулись ошибки, и Шевченко провёл ответный брейк — 4:4. Это позволило Александру в 12-м гейме выйти на матчболы на приёме. Первый матчбол Карацев отыграл, а вот второй не смог, пробив в сетку, и Шевченко вышел в четвертьфинал — 6:1, 6:7 (5:7), 7:5 за 2 часа 17 минут.

Турнир в Алма-Ате завершится 20 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».