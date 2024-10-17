Калинская уверенно вышла в четвертьфинал Нинбо. Она в шаге от русского полуфинала с Миррой

На мужском турнире серии ATP-250 в Алма-Ате и женском «пятисотнике» в Нинбо в четверг, 17 октября, завершились матчи второго круга с участием российских теннисистов. Свои встречи в этот игровой день провели Карен Хачанов и Анна Калинская.

Хачанов (26) в Алма-Ате первый круг прошёл без борьбы, а во втором встретился с представителем Финляндии Отто Виртаненом (116). Теннисисты сыграли друг с другом впервые. А Карен после вылета Аслана Карацева остался единственным россиянином в сетке Алма-Аты.

Игра в первом сете развивалась стремительно, и розыгрыши получались непродолжительными. Хачанов надёжно держал свою подачу, но никак не мог добраться до брейк-пойнтов в геймах соперника: ещё чище и точнее подавал Виртанен.

Ожидаемо исход первой партии решился только на тай-брейке. Карен активно провёл этот отрезок сета, чуть чаще стал выходить к сетке и увереннее действовать на задней. У Отто же стала барахлить первая подача, и на тай-брейке он смог взять всего два очка.

Карен Хачанов Фото: Hugo Hu/Getty Images

Во втором сете Виртанен стал хуже подавать и тем самым помог Хачанову ещё в четвёртом гейме. Небольшие трудности возникли у Карена при счёте 4:2, 0:30 на своей подаче, но и здесь он здорово поддавил финна, пару раз удачно вышел к сетке и всё же оставил эту мини-партию за собой.

Чуть бо́льшие сложности настигли Хачанова во время подачи на матч при счёте 5:4. Не смог россиянин завершить эту встречу, решил продлить игру и из-за пары необязательных ошибок пустил Виртанена к брейку.

В остальном же уровень игры Хачанова в этой встрече был довольно высок. На тай-брейке Карен без проблем забрал матч с итоговым счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3). В четвертьфинале россиянин поборется с представителем Казахстана Бейбитом Жукаевым.

Следом в Нинбо за выход в 1/4 финала сразилась Анна Калинская (12). Ей в соперницы досталась представительница Китая Юань Юэ (46). Девушки встретились впервые.

Калинская не без трудностей начала выступление в Нинбо. В первом круге Анна в трёх сложных сетах одолела лаки-лузера Присциллу Хон (3:6, 6:3, 6:4). По ходу матча россиянка брала медицинский тайм-аут.

Калинской понадобились время и одна проигранная подача, чтобы влиться игру и понять, как называть сопернице свой ритм. С этим Анна разобралась довольно быстро: с 0:2 она отыгралась до 4:2. Китаянка чаще действовала на задней линии, стараясь из безопасной позиции посередине раскладывать мячи по углам и забирать розыгрыши в контратаке. Россиянка же лучше передвигалась по площадке и регулярно выходила к сетке, стараясь быть первой на мяче.

Ещё поборолась Юань при счёте 4:3 на подаче Анны. Три брейк-пойнта и активная игра на задней были у китаянки, но желание скорее завершить розыгрыш и ауты помешали ей реализовать задуманное. Калинская здорово выстояла и всё же забрала свой гейм, а за ним – и первый сет (6:3).

Ко второй партии Калинской удалось понять подачу соперницы и начать плотнее принимать. Во многих аспектах игры Анна сегодня была убедительнее китаянки. Первые три матчбола россиянка заработала ещё на приёме при счёте 5:2, но поспешила, отправила несколько мячей подряд в сетку и не сразу довела дело до конца.

Всё сложилось для Калинской при счёте 5:3. Пришлось Анне, правда, приложить усилия и выдержать агрессивный теннис от Юэ, но с пятого матчбола она всё же завершила эту встречу – 6:3, 6:3.

В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей встречи Каролина Мухова/Жаклин Кристиан. А во втором матче 1/4 финала в половине сетки Ани сыграют Мирра Андреева с Барборой Крейчиковой. Так что нас вполне может ждать в Нинбо российский полуфинал.

Турниры в Нинбо и Алма-Ате пройдут до воскресенья, 20 октября. За всеми событиями не забывайте следить на «Чемпионате».