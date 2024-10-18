Синнер и Алькарас сразятся за $ 6 млн в Эр-Рияде. А Джокович опять сыграет с Надалем

В четверг, 17 октября, на турнире ATP-250 в Стокгольме завершились матчи второго круга. Сегодня в борьбу вступил седьмая ракетка мира Андрей Рублёв, посеянный под первым номером. Его соперником стал французский теннисист Александр Мюллер, замыкающий топ-70 мирового рейтинга. Рублёв в первом круге имел bye, а Мюллер победил Лео Борга (WC), сына легендарного Бьорна Борга, — 6:3, 7:6 (7:5).

Изначально Рублёв не планировал играть в Стокгольме. Однако провальное выступление на «Мастерсе» в Шанхае, где Андрей в первом же матче уступил Якубу Меншику, серьёзно ухудшило положение россиянина в Чемпионской гонке ATP. И поэтому Рублёв в срочном порядке прилетел в столицу Швеции, где ему дали первый посев. Что касается положения в гонке на Итоговый турнир, то там Андрей занимает восьмое место, то есть находится в шаге от непопадания в Турин.

Поэтому Мюллера необходимо было побеждать. Хотя изначально задача не представлялась простой, несмотря на большой разрыв в рейтинге. Впервые Рублёв сыграл с французом на «Мастерсе» в Риме в этом году, и тогда Александр одержал волевую победу над Андреем — 3:6, 6:3, 6:2. Так что в этот раз россиянин получил шанс поквитаться за то поражение.

Рублёв сразу же принялся оправдывать свой статус фаворита. Россиянин удачно играл в своих геймах, несмотря на довольно низкий процент попадания первой подачи (55%), а Мюллер как раз слабо выглядел на приёме. Андрей же и на приёме старался играть активно и почаще задействовать форхенд, и в пятом гейме ему удалось сделать брейк. Был Рублёв близок и ко второму брейку, но не использовал два брейк-пойнта, из-за чего у него чуть было не возникли проблемы. Подавая при 5:4, Андрей подарил сопернику двойной брейк-пойнт, но в дальнейшем действовал точно и со второго сетбола закрыл партию — 6:4 за 39 минут.

Во втором сете Мюллер уже почти не оказывал сопротивления Рублёву. Россиянин здорово выглядел как на подаче, так и на приёме. У Андрея была возможность закончить партию «баранкой», но он не использовал брейк-пойнт в пятом гейме. Скользкий момент возник лишь однажды, в четвёртом гейме, когда Рублёв отыграл брейк-пойнт. А в седьмом гейме он подал на матч — 6:4, 6:1 за 1 час 5 минут.

В четвертьфинале Рублёв сразится с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой — в следующем году швейцарцу исполнится 40 лет.

На выставочном турнире под названием Six Kings Slam, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), состоялись полуфинальные матчи. Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале проиграл Яннику Синнеру, и итальянец вышел на Новака Джоковича. А Карлос Алькарас, победивший Хольгера Руне, провёл матч с соотечественником Рафаэлем Надалем, который уже объявил, что после плей-офф Кубка Дэвиса закончит карьеру.

Сначала на корте появились Синнер и Джокович. Стоит отметить, что организаторы прислушались к недовольству в соцсетях по поводу расположения основной камеры и понизили и приблизили её — вот каким образом (сверху скриншот из вчерашнего матча Медведев — Синнер, снизу — с сегодняшней встречи Синнера и Джоковича):

Сравнение уровня камеры Фото: Скрин из трансляции

В первом сете Синнер во всём превосходил Джоковича, почти как Медведева в четвертьфинале. Серб ни разу не приблизился к брейк-пойнтам, а итальянец дважды брал его подачу, во втором гейме и в восьмом. И забрал партию, продолжавшуюся всего 27 минут, со счётом 6:2.

Во втором сете всё изменилось. Новак прибавил, а у Янника, напротив, пропала подача (всего 51% попадания первой и пять двойных ошибок за партию). Джокович в первом же гейме добился брейка, который, правда, не удержал — в четвёртом гейме Синнер восстановил равенство. После этого теннисисты без брейк-пойнтов дошли до тай-брейка, хотя Янник был в двух очках от победы — Новак, подавая при 4:5, начал с 0:30.

На тай-брейке же Джокович не отдал Синнеру ни одного очка — 7:6 (7:0) за 59 минут. И сразу после этого запросил медицинский перерыв из-за дискомфорта в плече.

Медицинский перерыв Новака Джоковича Фото: Скрин из трансляции

Но и у итальянца были проблемы. В некоторых моментах он прихрамывал и держался за живот. На старте решающей партии соперники сделали по брейку, а самым интересным стал 12-минутный пятый гейм, в котором Джокович ушёл с четырёх брейк-пойнтов. В следующем гейме у Новака был реальный шанс вырваться вперёд с брейком, но он упустил двойной брейк-пойнт — 3:3. Затем последовал ещё один обмен брейками, а в девятом гейме Янник в третий раз за сет взял подачу оппонента, после чего подал на матч — 6:2, 6:7 (0:7), 6:4 за 2 часа 27 минут.

«Мы играли в финале Шанхая не так много дней назад. Оба немного устали и допускали некоторые ошибки. Мы все любим играть здесь. Спасибо всем, кто пришёл. Это причина, по которой мы здесь.

Может быть, со стороны казалось, что я не паниковал во время матча. Но внутри… Это нормально. В игре всё может быстро измениться. У меня была парочка оверхедов, но он сделал несколько действительно хороших ударов. Я просто старался как можно быстрее восстановить темп игры. Я доволен тем, как провёл этот матч.

Посмотрим, что будет в субботу. Надеюсь, она выдастся хорошей. Для этого мы все здесь и собрались. Все мы стараемся повышать свой уровень, стараемся отыграть каждое очко наилучшим образом. Мы относимся к этому очень серьёзно. Просто пытаемся улучшить свою игру. В том числе и для следующих встреч. Все мы хорошо знаем друг друга», — сказал Синнер в интервью на корте.

Янник Синнер и Новак Джокович на Six Kings Slam Фото: Richard Pelham/Getty Images

Затем настал черёд Алькараса и Надаля. Карлос, само собой, был явным фаворитом. И поначалу было непонятно, что может противопоставить ему Рафаэль. Первые очки Надаль взял только в третьем гейме. Ветеран наконец-то включился и принялся забирать свои геймы, но то же самое делал его 21-летний соотечественник, который уже вёл с брейком. А в девятом гейме Алькарас, который по понятным причинам превосходил Надаля в движении, вновь выиграл приём — 6:3 за 42 минуты.

Во втором сете Надаль тоже не оказал реального сопротивления Алькарасу, несмотря на пристойный счёт. Трибуны часто заряжали «Рафа, Рафа!», однако легендарный теннисист так и не добрался до брейк-пойнтов, хотя несколько раз порадовал публику классными виннерами. Карлос взял партию за счёт единственного брейка, оформленного в четвёртом гейме. В девятом гейме Алькарас подал на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 17 минут.

Таким образом, в матче за третье место на Six Kings Slam сыграют Джокович и Надаль (в который уже раз!), а в финале сразятся Синнер и Алькарас. Решающий матч состоится в субботу, 19 октября, а турнир в Стокгольме закончится 20 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».