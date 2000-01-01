Рублёв установил историческое достижение в этом десятилетии

Рублёв установил историческое достижение

Андрей Рублёв во втором круге турнира в Стокгольме обыграл Александра Мюллера (6:4, 6:1). Благодаря этому россиянин установил уникальное достижение. Рублёв – первый игрок среди мужчин и женщин в этом десятилетии, который одержал 40+ побед в каждом году.