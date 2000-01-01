Рублёв установил историческое достижение
Андрей Рублёв во втором круге турнира в Стокгольме обыграл Александра Мюллера (6:4, 6:1). Благодаря этому россиянин установил уникальное достижение. Рублёв – первый игрок среди мужчин и женщин в этом десятилетии, который одержал 40+ побед в каждом году.
Крутая серия
В 2020 году Рублёв выиграл 41 матч ATP, в 2021-м — 53, в 2022-м — 51, в 2023-м — 56 и в 2024-м — 40.
Рублёв установил историческое достижение в этом десятилетии
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