Хачанов впервые с февраля вышел в полуфинал. А вот Рублёв уступил 39-летнему чемпиону ТБШ

В Алма-Ате Карен без проблем справился с казахом Бейбитом Жукаевым. Андрей, в свою очередь, в Стокгольме пал под натиском опытного Вавринки.

В пятницу, 18 октября, на турнире ATP-250 в Стокгольме проходили четвертьфинальные матчи. Свой поединок на шведских соревнованиях сегодня проводил и вторая ракетка России Андрей Рублёв. В соперниках у него был трёхкратный чемппион ТБШ Стэн Вавринка, занимающий сейчас лишь 217-е место в мужской мировой табели о рангах.

Изначально Рублёв не планировал играть в Стокгольме. Однако провальное выступление на «Мастерсе» в Шанхае, где Андрей в первом же матче уступил Якубу Меншику, серьёзно ухудшило положение россиянина в Чемпионской гонке ATP. И поэтому Рублёв в срочном порядке прилетел в столицу Швеции, где ему дали первый посев.

На старте турнира в Стокгольме седьмая ракетка мира встречался с представителем Франции Александром Мюллером. Андрей сумел переиграть оппонента в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. А вот Вавринка в столице Швеции провёл два противостояния. Сначала 39-летний спортсмен одолел шестого сеяного Брэндона Накашиму (6:4, 6:4), а во втором круге дожал испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:4, 3:6, 7:5).

Счёт личных встреч равный — 2-2. Рублёв выиграл со счётом 6:4, 6:4 во втором круге «Мастерса» в Цинциннати-2019 и 7:5, 6:4 на аналогичной стадии «Мастерса» в Мадриде-2023. Вавринка побеждал во втором круге Ченная-2016 (6:3, 6:2) и в третьем круге парижского «тысячника» в 2020 году (1:6, 6:4, 6:3). Также швейцарец взял верх на выставочном турнире в Эр-Рияде в декабре 2022-го, но матчи на таких соревнованиях в зачёт личных встреч не идут.

Первая партия очередного очного противостояния проходила в равной борьбе. Андрей лучше подавал, имел два брейк-пойнта в середине сета, но Вавринка отыграл оба мяча. В итоге победитель партии определялся на тай-брейке, где смотрелся лучше именно возрастной швейцарец. Именно он и забрал стартовый сет со счётом 7:6 (7:5). Зрители этой встречи увидели много красивых розыгрышей, мощных ударов и атак, в том числе классику от Стэна — одноручный бекхэнд.

Стэн Вавринка Фото: VCG via Getty Images

39-летний теннисист и не думал сбавлять оборотов. Уже в начале второй партии он повёл со счётом 2:0, правда, преимущество Вавринке удержать не удалось. Трёхкратный чемпион мэйджоров позволил противнику вернуться в матч — 2:1. В итоге игроки опять дошли до «теннисного пенальти», где снова удачливее оказался более опытный Стэн — 7:6 (5), 7:6 (5) за 1 час 52 минуты. В сегодняшнем поединке представитель Швейцарии сделал 14 эйсов, на первой подаче выиграл 77% мячей, выполнил множество ударов навылет, в том числе слева и, таким образом, заслуженно одержал первую победу над игроком топ-10 с Цинциннати прошлого года. При этом у Рублёва были шансы сделать брейк и подавать на второй сет, но он не реализовал свою возможность на приёме в 11-м гейме.

Добавим, что второй ракетке России крайне необходимо ударно провести ближайшие несколько недель, чтобы отобраться на Итоговый чемпионат ATP. В гонке на Nitto ATP Finals Андрей сейчас идёт на восьмой позиции.

В Алма-Ате за выход в полуфинал сражался третья ракетка России Карен Хачанов. Серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде встречался с хозяином кортов Бейбитом Жукаевым. Напомним, на старте соревнований в Казахстане наш соотечественник на двух тай-брейках закрыл финна Отто Виртанена со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3). Жукаев в первом круге домашнего турнира обыграл ливанца Беньямина Хассана (6:4, 6:1), а в 1/8 финала на отказе прошёл пятого сеяного Томаша Махача. Чех отказался от продолжения борьбы при счёте 3:1 в первом сете в пользу соперника.

Карен и Бейбит лишь раз встречались друг с другом. Во втором круге «Мастерса» в Шанхае-2023 россиянин оказался сильнее казахстанского теннисиста — 7:6 (7:1), 4:6, 6:2.

В новой очной битве Хачанов также выглядел безоговорочным фаворитом. Это и неудивительно: в своё время этот спортсмен входил в топ-10 рейтинга ATP, выходил в полуфинальные стадии «Шлемов» и брал медаль на ОИ. Жукаев же сейчас даже не входит в топ-200 лучших теннисистов мира, играя регулярно лишь «челленджеры» и квалификации турниров ATP. В первом сете Карен мог сделать брейк уже в самом первом гейме, однако местный игрок отвёл все угрозы за счёт хорошей подачи — 1:0 в пользу Жукаева. Правда, 26-й ракетке мира всё же удалось сделать брейк в середине сета и завладеть преимуществом — 3:2 в пользу Хачанова. Далее он действовал ещё более раскованно и забрал три гейма подряд. Таким образом, стартовая партия осталась именно за россиянином. Он реализовал два брейк-пойнта из девяти, тогда как у Бейбита даже не возникло шансов на приёме. Отметим, что лишь по количеству эйсов Жукаев превзошёл оппонента (восемь против одного).

Во втором сете Карен чуть сбавил натиск, однако единственного брейк-пойнта ему хватило для итоговой победы в матче. 6:2, 6:4 — именно с таким счётом Хачанов победил хозяина кортов за 1 час 23 минуты. Далее нашего соотечественника ждёт битва с представителем Австралии Александаром Вукичем, который ранее оказался сильнее первого сеяного Фрэнсиса Тиафо. Добавим, что серебряный призёр ОИ-2020 в одиночном разряде пробился в свой третий полуфинал в нынешнем сезоне. В феврале этого года Карен играл в полуфиналах Марселя и Дохи.

Турниры в Стокгольме и Алма-Ате пройдут до воскресенья, 20 октября. За всеми событиями не забывайте следить на «Чемпионате».