Две россиянки — в полуфиналах Нинбо. Устроят ли Касаткина и Мирра русский финал?

В пятницу, 18 октября, на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) состоялись четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших вышли три российские теннисистки, и все они в сетке расположились так, что ни одного дерби в 1/4 финала не было. Первым запуском играла 11-я ракетка мира Дарья Касаткина, у которой был пятый номер посева. Она вышла на корт с бывшей российской, а ныне казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, занимающей 32-е место в рейтинге.

Ранее Касаткина и Путинцева дважды играли друг с другом. И если первую встречу, состоявшуюся на Уимблдоне-2018, выиграла Дарья (6:2, 6:3), то на «тысячнике» в Мадриде в этом году Юлия одержала волевую победу (3:6, 6:2, 6:2). Сегодня вновь пришлось сражаться три сета, и на сей раз успеха добилась россиянка.

Касаткина быстрее включилась в игру. Россиянка в первом же гейме трижды выходила на брейк-пойнт, но не использовала ни одного шанса из трёх, а следом подала под ноль — 1:1. Однако после этого инициативу захватила Путинцева, которая взяла три гейма подряд и повела 4:1 с брейком. Дарья ответила на это серией из пяти выигранных геймов. Свои подачи она брала уверенно, а вот оба брейка добыла в борьбе. Особенно напряжённым выдался девятый гейм, в котором Касаткиной понадобилось целых четыре брейк-пойнта. А в 10-м гейме Дарья спокойно подала на партию — 6:4 за 58 минут.

Второй сет россиянка провалила. За всю партию она собрала лишь четыре активно выигранных очка, а невынужденных ошибок было 14. Касаткина взяла только один гейм, в начале сета. А после 1:1 Путинцева забрала пять геймов подряд, не давая сопернице даже геймболов, — 6:1 за 31 минуту.

В третьей партии Путинцева дважды выходила вперёд с брейком — Касаткина дважды отыгрывалась, пусть и не сразу. В девятом гейме россиянка, подавая при 4:4, допустила череду ошибок и отдала подачу. Однако Юлия в ответ сама наошибалась и не подала на матч — 5:5. Следующие два гейма теннисистки взяли под ноль и ушли на тай-брейк. В первой его половине Касаткина допустила две двойные ошибки, и у Путинцевой был двойной матчбол при 6:4. Однако Дарья отыграла оба матчбола, забрала следующие два розыгрыша и прошла в полуфинал — 6:4, 1:6, 7:6 (8:6) за 2 часа 42 минуты.

В полуфинале Касаткина сразится с Паулой Бадосой, которая в своей встрече 1/4 финала одолела Беатрис Хаддад-Майю — 6:3, 6:2.

19-я ракетка мира Мирра Андреева вышла на корт с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Барборой Крейчиковой (4), 13-м номером рейтинга WTA. Это была уже четвёртая встреча Андреевой и Крейчиковой. Оба матча в 2023 году выиграла россиянка, а в 1/8 финала Australian Open этого года чешка добилась волевой победы — 4:6, 6:3, 6:2. В этот раз 17-летняя Мирра, как и на Уимблдоне-2023, взяла матч на отказе соперницы по ходу второго сета.

Андреева неровно провела первую партию. Первая подача шла лишь в 44% случаев, а двойных ошибок оказалось четыре. В то же время россиянка значительно чаще выигрывала очки виннерами (16 против 10 у Крейчиковой). Она дважды вела с брейком, однако Барбора в обоих случаях проводила обратный брейк, в том числе не позволив Мирре подать на сет при 6:5. На тай-брейке теннисистки, сделав по мини-брейку в самом начале, затем брали каждая свои мячи, так что Андреевой при 6:5 хватило первого же сетбола на приёме. Крейчикова в коротком обмене пробила в коридор, и партия осталась за Миррой — 7:6 (7:5) за 1 час 11 минут.

На старте второго сета соперницы обменялись брейками, а после третьего гейма Крейчиковой из-за проблем с поясницей понадобился медицинский перерыв. Чешка вернулась на корт, но два гейма спустя показала, что больше не может играть. И Андреева прошла дальше — 7:6 (7:5), 3:2 (отказ) за 1 час 32 минуты. За счёт этого Мирра обновит личный рекорд в рейтинге WTA и станет как минимум 18-й ракеткой мира. Это третий в сезоне и в карьере полуфинал для юной россиянки, причём первый — на турнире WTA-500.

Седьмой номер посева Анна Калинская, располагающаяся на 12-й строчке в мировой классификации, сражалась с другой чешкой Каролиной Муховой, замыкающей топ-30. Мухова уже дважды обыгрывала Калинскую; в последний раз это случилось на US Open — 2020, когда Каролина победила со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Сегодня чешка снова выиграла.

В первом сете Калинская играла вторым номером, и это принесло ей победу в партии. Мухова чаще пробивала навылет (14 виннеров против восьми), но и невынужденных ошибок у неё тоже было больше (19 против 10). Россиянка так и не позволила чешке добиться брейка, отыграв все четыре брейк-пойнта. Особенно напряжённым оказался пятый гейм, в котором 10 раз фиксировали «ровно». Выиграв этот гейм, Анна повела 4:1, а в восьмом гейме приняла на сет — 6:2 за 52 минуты.

В начале второго сета из-за дождя матч на некоторое время пришлось прервать. Но пауза оказалась недолгой. Эту партию забрала Мухова, причём сделала она это увереннее, чем Калинская, несмотря на такой же счёт. Россиянка ни разу за четыре гейма на приёме не вышла на брейк-пойнт, а чешка, шесть раз подавшая навылет в этом сете, в чужих геймах дважды делала брейк — в том числе и по причине того, что Анна допустила целых семь двойных ошибок (а за весь матч — 11). В восьмом гейме Каролина закрыла партию — 6:2 за 47 минут.

В третьем сете теннисистки до дождя успели сыграть лишь один гейм, который Калинская взяла на своей подаче. Второй вынужденный перерыв составил около 40 минут, и по возобновлении игры Анна заработала два брейк-пойнта, но не реализовала их — 1:1. Ключевыми в матче стали пятый и шестой геймы. Мухова сначала добилась брейка, а затем подтвердила его, уйдя с 0:30, — 4:2. А в девятом гейме Каролина использовала второй матчбол на приёме — 2:6, 6:2, 6:3 за 2 часа 34 минуты.

В полуфинале Андреева и Мухова сыграют друг с другом.

Полуфиналы «пятисотника» в Нинбо состоятся в субботу, 19 октября, финал — в воскресенье, 20 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».