Касаткина и Мирра разыграют титул в Нинбо! Это 34-й российский финал у женщин

В субботу, 19 октября, на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) состоялись полуфинальные матчи. В четвёрку лучших вышли две российские теннисистки — Дарья Касаткина и Мирра Андреева. В первом полуфинале отношения выясняли 11-я ракетка мира Дарья Касаткина и испанка Паула Бадоса, занимающая сейчас 14-е место в женской мировой табели о рангах.

Девушки уже успели провести несколько встреч в Нинбо. Первая ракетка России одолела Катержину Синякову из Чехии (1:6, 6:3, 6:2), а затем на решающем тай-брейке сломила сопротивление представительницы Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6). Бадоса, в свою очередь, сначала справилась с Дианой Шнайдер (4:6, 6:3, 6:3) и хозяйкой кортов Ван Сиюй (6:7 (4:7), 6:1, 6:2). В четвертьфинале престижных азиатских соревнований Паулу ждала непростая бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, однако экс вторая ракетка мира на удивление легко переиграла оппонентку — 6:3, 6:2.

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Бадосы (1-1 на харде). Она выигрывала в полуфинале Сиднея-2022 (6:2, 6:2), в первом круге Штутгарта-2023 (6:1, 6:1) и в третьем круге Уимблдона-2024 (7:6 (8:6), 4:6, 6:4). Дарья дважды побеждала Паулу в 2022 году — 6:4, 6:4 в Риме и 6:2, 6:4 в Сан-Хосе.

Новое очное противостояние началось с того, что Бадоса взяла свою подачу под ноль — 1:0. Однако затем пошёл небольшой дождь. Спортсменки были вынуждены покинуть центральный корт. Вернуться на него они смогли через 45 минут. Касаткина спокойно выиграла гейм на своей подаче, а затем оформила брейк — 2:1 в пользу нашей соотечественницы. Стоит отметить, что на втором брейк-пойнте Паула допустила двойную ошибку. Но представительница Испании, известная своим бойцовским характером, не выключилась из борьбы. Она забрала сразу три гейма подряд, поведя со счётом 4:3. Примечательно, что в седьмом гейме Дарья не использовала четыре шанса на приёме.

После этого поединок снова был приостановлен из-за непогоды. Паузой лучше воспользовалась именно россиянка. После перерыва она вышла на корт более сконцентрированной и свежей, сравняла цифры на табло, а затем и вовсе сделала брейк, без проблем закрыв сет на своей подаче — 6:4. Бадоса продолжила допускать много невынужденных и двойных ошибок. Затем 14-я ракетка мира взяла медицинский тайм-аут. Представительнице Испании измеряли давление, при это сама теннисистка выглядела неважно и вскоре решила отказаться от продолжения борьбы. Таким образом, Касаткина пробилась в шестой финал в сезоне. И все из них — турниры WTA-500! Удивительно, но это факт!

Добавим, что первая ракетка России после сегодняшней победы над Паулой Бадосой поднялась на две строчки в лайв-рейтинге WTA и с новой недели вернётся в топ-10: будет занимать девятую позицию

Соперница Дарьи по титульной встрече турнира в Нинбо определялась во втором полуфинале между ещё одной россиянкой Миррой Андреевой (19-е место в рейтинге WTA) и чешкой Каролиной Муховой, которая сейчас является 29-й ракеткой мира. Это было дебютное очное противостояние девушек.

На пути к полуфиналу китайского «пятисотника» 17-летняя Мирра справилась с Варварой Лепченко из США, немкой Тамарой Корпач, а в 1/4 финала на отказе прошла двукратную чемпионку ТБШ Барбору Крейчикову. А вот Мухова обыграла австралийку Оливию Гадеки, румынку Жаклин Кристиан и россиянку Анну Калинскую.

Андреева-младшая начала матч с непростой Муховой очень уверенно. Серебряный призёр парижской Олимпиады в паре стартовала с места в карьер, не давая противнице никаких шансов в первых геймах — 4:0. Затем наша юная соотечественница чуть-чуть сбавила, а Каролина заиграла точнее, но хватило чешки только на пару геймов, после чего Мирра уверенно её дожала — 6:2. Во втором сете девушки сыграли лишь гейм, который остался за Андреевой. После этого Мухова снялась с матча. Статистика: 9/7 у Мирры по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 3/13 – у чешки. Таким образом, нас ждёт 34-й российский финал у женщин. Первым таким был поединок между Еленой Дементьевой и Еленой Лиховцевой в феврале 2003 года.

Финал «пятисотника» в Нинбо состоится в воскресенье, 20 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».