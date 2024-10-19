Хачанов сотворил камбэк в полуфинале Алма-Аты! Карен сразится за титул впервые с февраля

На турнире серии ATP-250 в Алма-Ате в субботу, 19 октября, прошли полуфинальные матчи. В одном из них принял участие россиянин Карен Хачанов.

Карен играет в Алма-Ате под третьим номером посева. Это позволило ему пройти первый круг без борьбы, после чего россиянин одолел Отто Виртанена (7:6 (7:2), 7:6 (7:3)) и Бейбита Жукаева (6:2, 6:4). Его сегодняшний соперник – австралиец Александар Вукич – до полуфинала провёл три матча, в которых одержал победу над Джеймсом Даквортом (6:4, 7:5), действующим чемпионом турнира Адриано Маннарино (7:6 (7:4), 6:3) и первым сеяным Фрэнсисом Тиафо (6:2, 7:6 (13:11)).

Друг с другом Карен (26) и Александар (85) встречаются в третий раз. Счёт в их противостоянии – 1-1. Последний поединок состоялся этим летом в Хертогенбосхе – тогда сильнее оказался австралиец (6:4, 5:7, 7:6 (7:4)).

В Казахстане Хачанову предстояло взять реванш. Его соперник Вукич на протяжении всего турнира здорово держал свою подачу, не подпускал оппонентов к брейк-пойнтам и даже встречу с россиянином начал с двух эйсов. Но Карен быстро подстроился под австралийца и доставил ему трудности в первом же гейме, хоть так и не смог сделать брейк.

Чуть позже это удалось уже Вукичу: он стал читать подачу Хачанова и завершать розыгрыши на приёме в несколько ударов. Карену нужно было оперативно придумывать что-то новое, в то время как Александар вновь нащупывал свои неберущиеся подачи.

Отличную выдержку проявил Хачанов в концовке этого сета. Он отыграл пару сетболов соперника, отстоял свои подачи и перевёл игру в тай-брейк, но на нём, увы, практически в каждом розыгрыше доминировал Вукич. Всё же подача и частые выходы к сетке давали австралийцу большое преимущество. Стартовый сет остался за Александаром – 7:6 (7:3).

Карен Хачанов Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В начале второго сета чуть просела концентрация у Вукича, благодаря чему в третьем гейме Хачанов заработал несколько брейк-пойнтов, но австралиец тут же включился и всё отыграл.

И всё же сохранить прежний фокус до конца партии Александару не удалось. Хачанов в восьмом гейме наконец сделал брейк, после чего вышел подавать, записал на свой счёт три эйса подряд и без проблем закрыл сет в свою пользу – 6:3.

К решающей партии Вукич стал мягче подавать, и это помогло Хачанову сделать ранний брейк. Разыгрался Карен, а Александар, напротив, растерял мощную первую подачу и уверенность в розыгрышах.

В третьей партии всё было в руках Хачанова. Всего лишь два гейма он отдал сопернику. При счёте 5:2 Карен вышел подавать на матч. В нескольких розыгрышах Вукич ещё поддавил россиянина, включил второе дыхание, воспользовался осторожными действиями Карена и внезапно сделал брейк.

Здорово, что у Хачанова был запас по счёту. Чуть увереннее он сыграл на следующей своей подаче, и это помогло ему завершить встречу. Россиянин одержал победу с итоговым счётом 6:7, 6:3, 6:4 и вышел в решающую стадию. Там его ожидает 118-й номер рейтинга ATP Габриэль Диалло.

Для Хачанова это первый финал с февраля, когда он взял титул на турнире серии ATP-250 в Дохе. Такое успешное выступление в Казахстане позволит Карену не только приблизиться к былой форме, но и вернуться в топ-25 рейтинга.

Финал Алма-Аты состоится в воскресенье, 20 октября. За развязкой турнира следите на «Чемпионате».