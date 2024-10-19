Закончилась битва длиной в 18 лет. Надаль проиграл Джоковичу последний матч

В субботу, 19 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся матч за третье место на выставочном турнире под названием Six Kings Slam, что с английского переводится как «Шлем шести королей». В отличие от многих других соревнований, на турнире был предусмотрен этот «бронзовый» матч, в котором сошлись теннисисты, проигравшие в полуфиналах. На корт выщли 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль.

На двоих Джоковичу и Надалю 75 лет, и за плечами у них богатейшая история личных встреч. Серб впереди: из 60 официальных поединков он выиграл 31 — у испанца, соответственно, 29 побед. И эти числа не изменятся, поскольку Рафа уже объявил, что после Кубка Дэвиса уйдёт из спорта, а сборная Сербии в плей-офф не вышла.

Перед финальным днём турнира Джокович высказался о противостоянии с Надалем и с 20-кратным чемпионом ТБШ Роджером Федерером. «Я рассматриваю это как, без сомнения, одно из величайших противостояний во всём спорте, очень горжусь и считаю для себя большой честью быть частью этой группы. Они повлияли на мою игру и моё развитие как теннисиста больше, чем любой другой игрок.

Они доминировали над всем. У меня не было формулы, чтобы победить их. Они заставили меня ещё больше жаждать победы. Я знал, что если найду способ обыграть тех парней в крупных матчах — а я знал, что многое из этого исходит отсюда (показывает на голову), — то смогу разобраться в «Шлемах» и играть лучше. И вот что произошло», — приводит слова Новака аргентинское издание La Nacion.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль после финала Australian Open — 2012 Фото: Scott Barbour/Getty Images

В первом сете Джокович не давал Надалю шансов. Во втором гейме, правда, было 0:30 на подаче серба, но, за исключением этого, у Новака не было трудностей в своих геймах. Брейк-пойнтов у испанца не было, а на своей подаче Рафа дважды позволял сопернику сделать брейк. В восьмом гейме Джокович подал на партию — 6:2 за 32 минуты.

Во втором сете Джокович — случайно ли, намеренно ли, кто знает — сбавил в скорости, и тут Надаль смог навязать ему борьбу. До 4:4 игроки сделали по брейку, затем последовал брейк под ноль от Новака, но на матч он не подал, упустив при этом матчбол. На тай-брейке серб, впрочем, использовал первый же матчбол — 6:2, 7:6 (7:5) за 1 час 31 минуту.

Сразу после матча Надаль с улыбкой подошёл к Джоковичу, и друзья-соперники тепло обнялись у сетки. Чуть позже Новак сказал, обращаясь к Рафе: «Даже не знаю, с чего начать… Пожалуй, с нашего первого поединка, по-моему, это был 2005 год (на самом деле 2006-й. — Прим. «Чемпионата»). Кто бы мог подумать, что спустя 20 лет мы проведём 60 матчей друг с другом. Испытываю колоссальное уважение по отношению к тебе. Наше соперничество было чем-то невероятным.

Хочу поздравить твою команду, семью с такой фантастической карьерой. Это и их заслуга. Понимаю, через что вы прошли с Рафой. Поздравляю вас. Рафа, я получил наслаждение от нашей игры. Не уходи из тенниса. Останься с нами ещё немного. Хочу сказать тебе спасибо». А ещё по окончании игры Надалю подарили… золотую ракетку. Ну а что, Саудовская Аравия может себе это позволить!

Рафаэль Надаль с золотой ракеткой Фото: Richard Pelham/Getty Images

Великое противостояние началось на «Ролан Гаррос» 2006 года. Тогда Надаль в 1/4 финала прошёл Джоковича (6:4, 6:4 (отказ)) — Новак снялся из-за травмы. Вот как выглядел тогда Рафаэль:

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А так выглядел Джокович:

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Последний официальный матч состоялся в 1/16 финала Олимпиады-2024. Джокович победил 6:1, 6:4. А теперь это противостояние окончательно ушло в историю.