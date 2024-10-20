Синнер одолел Алькараса на Six Kings Slam в Эр-Рияде. Янник заработал $ 6 млн за три матча

В субботу, 19 октября, в Эр-Рияде завершился выставочный турнир Six Kings Slam. В первой встрече дня, призванной определить судьбу третьего места, играли 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль, прощающийся с теннисом. Джокович победил Надаля — 6:2, 7:6 (7:5). А по окончании матча саудовцы подарили Рафе золотую ракетку. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

А в финале турнира встретились молодые суперзвёзды. 23-летний Янник Синнер, двукратный чемпион мэйджоров, вышел на корт с 21-летним Карлосом Алькарасом, четырёхкратным победителем ТБШ. Синнер в полуфинале оказался сильнее Джоковича, а Алькарас победил Надаля. И тут борьба обещала быть серьёзнее, чем в первой встрече, — не только по той причине, что у молодёжи больше сил и энергии, но и потому, что на кону стояли $ 6 млн, причитающиеся победителю. В среднем по $ 2 млн за каждый матч (с учётом четвертьфинала) — неплохой приз!

Это противостояние только набирает обороты, хотя Синнер и Алькарас уже провели немало очных матчей. Из 10 официальных поединков шесть выиграл испанец, в том числе все три в 2024-м: в полуфинале Индиан-Уэллса (1:6, 6:3, 6:2), на той же стадии «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)).

Синнер заверил, что серьёзно отнесётся к финалу, несмотря на выставочный характер турнира. «Посмотрим, что будет в субботу. Надеюсь, она выдастся хорошей. Для этого мы все здесь и собрались. Все мы стараемся повышать свой уровень, стараемся отыграть каждое очко наилучшим образом. Мы относимся к этому очень серьёзно. Просто пытаемся улучшить свою игру. В том числе и для следующих встреч. Все мы хорошо знаем друг друга», — сказал Янник на корте после победы в полуфинале.

Алькарас же перед встречей с Синнером признался, что считает итальянца лучшим теннисистом в мире. «Он лучший игрок в мире на данный момент. По крайней мере, по моей версии. Играть с ним – это действительно большой вызов. Видеть, какой год он проводит, удивительно. Не так много поражений. Для меня это будет тяжёлое испытание. Я принимал участие в действительно тяжёлых битвах. И сейчас ожидаю трудного и хорошего матча. Думаю, люди получат удовольствие. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы победить его и выиграть турнир. Посмотрим в субботу. Это будет нелегко», — сказал Карлос на корте после победы в полуфинале.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Richard Pelham/Getty Images

И теннисисты не подкачали. Ни разу не возникло ощущения, что это выставочная игра, — оба игрока отдавали борьбе все силы.

На старте матча у Алькараса были проблемы. Первая подача проходила у него едва ли в одном случае из трёх, и в таких условиях Синнер, который здорово подавал, не имел особых трудностей. В четвёртом гейме итальянец добился брейка, после чего подтвердил его — 4:1. Тут испанец разобрался наконец с подачей и, отыграв брейк в седьмом гейме, в восьмом гейме ушёл с брейк-пойнта и сравнял счёт — 4:4. Одно из очков на этом отрезке Карлос выиграл красивейшим реверсом, после которого Янник пробил в сетку:

Реверс Карлоса Алькараса Фото: кадр из трансляции

В 10-м гейме Алькарасу также пришлось попотеть, чтобы защитить подачу. Семь с половиной минут понадобилось Карлосу, чтобы не дать забрать Синнеру сет, — 5:5. Два гейма спустя состоялся тай-брейк. Там испанцу хватило первого же сетбола — 7:6 (7:5) за 1 час 6 минут. В решающем розыгрыше у итальянца был буквально миллиметровый аут по длине. Услышав крик «аут» от линейного, Янник недовольно взмахнул ракеткой.

В начале второй партии на корте на несколько секунд погасло основное освещение. Похоже, это немного сбило Алькараса, который в этом третьем гейме отдал подачу.

На матче Синнер — Алькарас погасло освещение Фото: кадр из трансляции

В оставшейся части сета испанец регулярно имел проблемы в своих геймах и лишь в одном случае защитил подачу, да и там пришлось отыгрывать четыре брейк-пойнта. У Синнера же случился лишь один срыв, в шестом гейме, когда он под ноль проиграл подачу и позволил оппоненту сравнять счёт — 3:3. Однако после этого Янник забрал три гейма подряд и перевёл финал в третий сет — 6:3 за 39 минут.

В решающем сете подающие спокойно брали свои геймы. В восьмом гейме Алькарас неожиданно провалил подачу, допустив две двойные, Синнер сделал брейк и вышел подавать на титул. Девятый гейм он взял под ноль — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 за 2 часа 21 минуту.

Таким образом, выставочный турнир Six Kings Slam выиграл Синнер, получивший за это $ 6 млн, а Алькарас занял второе место. Третьим стал Джокович, а четвёртым — Надаль. Даниил Медведев и Хольгер Руне, выбывшие в четвертьфиналах, разделили пятую и шестую строчки.