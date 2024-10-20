Лучший день рождения. Пять лет назад Рублёв выиграл дома, а теперь борется за Итоговый

Андрею Рублёву – 27! Один из лучших российских теннисистов сегодня, 20 октября, празднует день рождения. А мы поздравляем Андрея и отмечаем, в чём он преуспел к этому дню.

Андрей — хороший человек

Почти все игроки отмечают в Рублёве его личные качества: заботу, открытость, отзывчивость, а ещё большое, доброе сердце. И это, пожалуй, одно из главных его достижений.

Мы в день рождения всегда желаем оставаться добрыми людьми. Пускай это пожелание долетит и до Андрея – такого классного и приятного парня.

Андрей — надёжный друг

Все, кто входит в близкий круг Рублёва, тепло отзываются о теннисисте. Андрей дружит с Григором Димитровым, Кареном Хачановым, выстраивает классные приятельские отношения с другими игроками. И, кажется, самая крепкая дружба в туре у него складывается с Даниилом Медведевым.

«Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения. Даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Мы очень близки, у нас много общих интересов и всё такое.

Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко. Перелёты, перелёты, перелёты. Здорово иметь такого друга», — рассказал Даниил на одной из пресс-конференций в прошлом году.

Медведев даже попросил Рублёва стать крёстным отцом своей дочери Алисы. По словам Даниила, это решение далось ему легко.

Андрей — классный командный игрок

У Рублёва здорово получается выстраивать отношения с окружающими. Все добрые черты позволяют ему не только крепко дружить, но и строить рабочие отношения. Это заметно по его сотрудничеству с командой.

Под руководством Фернандо Висенте россиянин тренируется уже семь лет! Испанский специалист начал работу с Андреем ещё в 2017 году. И до сих пор они продолжают своё долгое сотрудничество.

Летом 2023-го к команде Рублёва присоединился второй тренер – Альберто Мартин. С ним россиянин тоже продолжает работу, и всё у них во взаимоотношениях складывается удачно.

Андрей Рублёв с тренером Фото: Tim Clayton/Getty Images

Кроме того, с Рублёвым хотят играть в дуэте коллеги. Карен Хачанов, например, ещё в 2018 году попробовал встать в пару с Андреем. Тогда теннисисты только сыграли в финалах Майами и Парижа, а в прошлом году снова объединились и взяли трофей «Мастерса» в Мадриде.

Ещё желанием сыграть с Рублёвым однажды поделилась Мирра Андреева.

«Я бы хотела сыграть со всеми, потому что все такие классные. Думаю, мне было бы комфортнее играть, например, с Рублёвым, потому что он приветливый, я — тоже, и думаю, что получился бы хороший микст. Если он однажды предложит, я не откажусь. Да, да и ещё раз да», — сказала Мирра в эфире Tennis Channel.

Андрей — успешный теннисист

Взлёт Рублёва и его лучший день рождения пришлись на 2019 год. Ровно пять лет назад Андрей подарил себе трофей Кубка Кремля на день 22-летия. Тогда он на глазах у домашней публики взял второй титул в карьере и отпраздновал день рождения, а после этого стал взбираться вверх по рейтингу и добиваться новых побед.

Сегодня, в свой 27-й день рождения Рублёву точно есть чем похвастаться и в профессиональной карьере. На его счету:

16 титулов ATP, из которых два – на «Мастерсах»;

пребывание в топ-10 мирового рейтинга на протяжении пяти сезонов подряд. Лишь в 2022 году Андрей на две недели отодвинулся на 11-ю строчку. Всё остальное время с середины сезона-2020 россиянин играет в десятке лучших;

золото Олимпийских игр в миксте с Анастасией Павлюченковой;

10 четвертьфиналов на «Больших шлемах». Да, пока ни одного полуфинала. Но это тоже отличает Андрея и даёт ему возможность ещё проявить себя на мэйджорах.

Сейчас Рублёв борется за попадание на Итоговый турнир в пятый раз подряд. Впереди у россиянина – «пятисотник» в Базеле, «Мастерс» в Париже и попытка сохранить себе место в топ-8 чемпионской гонки. Пускай у Андрея получится всё задуманное.