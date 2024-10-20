Касаткина повесила «баранку» 17-летней Мирре в русском финале. Та плакала во время матча

В воскресенье, 20 октября, на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай) состоялся финал в одиночном разряде. До титульного матча добрались две российские теннисистки: из верхней половины сетки вышла первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная под пятым номером, а из нижней — 17-летняя Мирра Андреева. И Касаткина, и Андреева выиграли полуфиналы на отказах соперниц. Дарья проследовала в финал после того, как выиграла первый сет 6:4 у Паулы Бадосы, а Мирре хватило 6:2, 1:0 в противостоянии с Каролиной Муховой.

Важно отметить, что обе наши теннисистки на момент снятия соперниц вели в счёте. Таким образом, нельзя говорить, что они прошли дальше исключительно благодаря отказам.

Для Касаткиной этот финал стал шестым в сезоне и 19-м – в карьере. Из предыдущих пяти титульных матчей в 2024-м Дарья выиграла лишь один, в Истбурне у Лейлы Фернандес (6:3, 6:4). Андреева же впервые вышла в финал «пятисотника». До этого на счету Мирры был лишь один титульный матч на уровне WTA. И в первом финале она тоже играла с россиянкой. На турнире в Яссах, прошедшем в июле этого года, Андреева-младшая одолела Элину Аванесян, которая тогда ещё не перешла под флаг Армении, — 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).

Таким образом, во второй раз в сезоне на уровне WTA получился чисто российский финал. А за всё время россиянки в 34-й раз оспаривали титул друг с другом (полную таблицу смотрите в конце материала).

Елена Дементьева и Мария Шарапова после финала в Индиан-Уэллсе в 2006 году Фото: Robert Laberge/Getty Images

Касаткина перед финалом порадовалась по поводу того, что в целом для неё этот сезон сложился успешно. «Конечно, это был отличный сезон, я сыграю ещё один финал. Очень приятно, что я смогла пройти этот сезон весьма последовательно и что я здорова и всё такое прочее. Это то, что я очень ценю», — приводит слова Дарьи пресс-служба WTA.

Андреева, которая на момент выхода в финал уже знала, что ей предстоит играть с Касаткиной, поделилась мнением о сопернице. «Знаю, завтра будет отличный матч. Она боец, выиграла свои последние встречи в борьбе. И, думаю, мы с ней хорошие подруги. Так что это будет тяжёлый матч и психологически, и физически», — приводит Мирры пресс-служба WTA.

Перед началом встречи вряд ли кто-то предполагал, что первый сет закончится «баранкой». Но именно это и произошло. И если первые два гейма Андреева проиграла в борьбе, то в оставшихся четырёх Касаткина не давала ей шансов. Виннеров-то у Мирры оказалось больше (восемь против четырёх), но проку от этого не было, так как невынужденных ошибок она собрала аж 16, в то время как Дарья — только две.

Особенно провальным для Андреевой стал пятый гейм, в котором она допустила три двойные ошибки. По ходу трансляции камера не раз выхватывала крупным планом лицо 17-летней теннисистки, и было видно, что она плачет. Особенно сильными были эмоции после того самого пятого гейма. Тогда спортсменка сорвалась, ударила ракеткой по корту и получила предупреждение от судьи на вышке.

Мирра Андреева плачет Фото: кадр из трансляции

Касаткиной понадобилось 34 минуты, чтобы выиграть первую партию со счётом 6:0. Второй сет Дарья начала с брейка под ноль, однако предположения о том, что судьба титула фактически уже решена, оказались ошибочными. Андреева выиграла четыре гейма подряд, что по меркам первого сета казалось чудом. У Касаткиной случился провальный отрезок, во время которого она регулярно грешила неточностями и к тому же допустила две двойные подряд. А когда счёт стал 4:1 в пользу Мирры, ошибаться стала уже она. И следующие три гейма забрала Дарья, причём не просто так, а под ноль. Так счёт стал 4:4 — настоящие качели!

В концовке нервы крепче оказались у менее опытной Андреевой. В 10-м гейме она использовала второй сетбол на приёме, дождавшись ошибки от Касаткиной, — 6:4 за 36 минут. В этой партии тоже всё решило то, кто меньше ошибался. У Мирры на три виннера пришлось семь невынужденных ошибок, а Дарья выдала ужасную статистику: 1/11.

Начало решающего сета осталось за Андреевой. Первый гейм она выиграла под ноль, а во втором Касаткина вновь отдала подачу. В одном из розыгрышей Дарья в простейшей ситуации исполнила смэш в сетку. После такого срыва она на несколько секунд в недоумении застыла у сетки.

Дарья Касаткина Фото: кадр из трансляции

Мирра подтвердила брейк — 3:0. Но Касаткина не собиралась сдаваться. В пятом гейме Дарья вознамерилась отыграть брейк, и после нескольких «ровно» ей это удалось. Подав затем под ноль, Касаткина сравняла счёт — 3:3. Вернув себе психологическое преимущество, Дарья тут же сделала ещё один брейк (вновь посыпались ошибки у Мирры). А в 10-м гейме подала на титул — 6:0, 4:6, 6:4 за 1 час 55 минут. И свалилась на корт от избытка эмоций. А Андреева обнялась с соперницей и вновь расплакалась.

Дарья Касаткина Фото: Скриншот трансляции

Дарья Касаткина и Мирра Андреева Фото: Скриншот трансляции

Мирра Андреева Фото: Скриншот трансляции

Так Касаткина завоевала второй титул в сезоне и восьмой — в карьере. В ближайший понедельник она поднимется на две строчки в рейтинге WTA и станет девятой ракеткой мира (лучший результат Дарьи — восьмое место). Андреева с 19-го места переместится на три строчки вверх и впервые в карьере станет 16-й ракеткой мира. В Чемпионской гонке Дарья также идёт девятой, а Мирра — 15-й.

Все российские финалы на уровне WTA

Турнир Чемпионка Финалистка Счёт 1 Доха-2003 Мыскина Лиховцева 6:3, 6:1 2 Доха-2004 Мыскина Кузнецова 4:6, 6:4, 6:4 3 «Ролан Гаррос» — 2004 Мыскина Дементьева 6:1, 6:2 4 US Open — 2004 Кузнецова Дементьева 6:3, 7:5 5 Хассельт-2004 Дементьева Бовина 0:6, 6:0, 6:4 6 Кубок Кремля — 2004 Мыскина Дементьева 7:5, 6:0 7 Индиан-Уэллс-2006 Шарапова Дементьева 6:1, 6:2 8 Майами-2006 Кузнецова Шарапова 6:4, 6:3 9 Кубок Кремля — 2006 Чакветадзе Петрова 6:4, 6:4 10 Линц-2006 Шарапова Петрова 7:5, 6:2 11 Хобарт-2007 Чакветадзе Бардина 6:3, 7:6 (7:3) 12 Доха-2008 Шарапова Звонарёва 6:1, 2:6, 6:0 13 Дубай-2008 Дементьева Кузнецова 4:6, 6:3, 6:2 14 Берлин-2008 Сафина Дементьева 3:6, 6:2, 6:2 15 Олимпиада-2008 Дементьева Сафина 3:6, 7:5, 6:3 16 Токио-2008 Сафина Кузнецова 6:1, 6:3 17 Окленд-2009 Дементьева Веснина 6:4, 6:1 18 Сидней-2009 Дементьева Сафина 6:3, 2:6, 6:1 19 Штутгарт-2009 Кузнецова Сафина 6:4, 6:3 20 Рим-2009 Сафина Кузнецова 6:3, 6:2 21 «Ролан Гаррос» — 2009 Кузнецова Сафина 6:4, 6:2 22 Канада-2009 Дементьева Шарапова 6:4, 6:3 23 Куала-Лумпур-2010 Клейбанова Дементьева 6:3, 6:2 24 Стамбул-2010 Павлюченкова Веснина 5:7, 7:5, 6:4 25 Ташкент-2010 Кудрявцева Веснина 6:4, 6:4 26 Баку-2011 Звонарёва Первак 6:1, 6:4 27 Кубок Кремля — 2015 Кузнецова Павлюченкова 6:2, 6:1 28 Индиан-Уэллс-2017 Веснина Кузнецова 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 29 Ташкент-2018 Гаспарян Потапова 6:2, 6:1 30 Санкт-Петербург-2021 Касаткина Гаспарян 6:3, 2:1 (отказ) 31 Стамбул-2022 Потапова В. Кудерметова 6:3, 6:1 32 Хертогенбосх-2023 Александрова В. Кудерметова 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) 33 Яссы-2024 М. Андреева Аванесян 5:7, 7:5, 4:0 (отказ) 34 Нинбо-2024 Касаткина М. Андреева 6:0, 4:6, 6:4

На следующей неделе пройдут два турнира WTA. На «пятисотнике» в Токио сыграют Дарья Касаткина, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова, а в Гуанчжоу выступят Камилла Рахимова и Эрика Андреева.