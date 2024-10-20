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Нинбо 2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Касаткина победила Мирру, все российские финалы WTA, список

Касаткина повесила «баранку» 17-летней Мирре в русском финале. Та плакала во время матча
Александр Насонов
Касаткина повесила «баранку» Мирре
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Благодаря титулу в Нинбо первая ракетка России станет девятой в мире, а Андреева-младшая впервые в карьере будет 16-й.

В воскресенье, 20 октября, на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай) состоялся финал в одиночном разряде. До титульного матча добрались две российские теннисистки: из верхней половины сетки вышла первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная под пятым номером, а из нижней — 17-летняя Мирра Андреева. И Касаткина, и Андреева выиграли полуфиналы на отказах соперниц. Дарья проследовала в финал после того, как выиграла первый сет 6:4 у Паулы Бадосы, а Мирре хватило 6:2, 1:0 в противостоянии с Каролиной Муховой.

Важно отметить, что обе наши теннисистки на момент снятия соперниц вели в счёте. Таким образом, нельзя говорить, что они прошли дальше исключительно благодаря отказам.

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Для Касаткиной этот финал стал шестым в сезоне и 19-м – в карьере. Из предыдущих пяти титульных матчей в 2024-м Дарья выиграла лишь один, в Истбурне у Лейлы Фернандес (6:3, 6:4). Андреева же впервые вышла в финал «пятисотника». До этого на счету Мирры был лишь один титульный матч на уровне WTA. И в первом финале она тоже играла с россиянкой. На турнире в Яссах, прошедшем в июле этого года, Андреева-младшая одолела Элину Аванесян, которая тогда ещё не перешла под флаг Армении, — 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).

Таким образом, во второй раз в сезоне на уровне WTA получился чисто российский финал. А за всё время россиянки в 34-й раз оспаривали титул друг с другом (полную таблицу смотрите в конце материала).

Елена Дементьева и Мария Шарапова после финала в Индиан-Уэллсе в 2006 году

Елена Дементьева и Мария Шарапова после финала в Индиан-Уэллсе в 2006 году

Фото: Robert Laberge/Getty Images

Касаткина перед финалом порадовалась по поводу того, что в целом для неё этот сезон сложился успешно. «Конечно, это был отличный сезон, я сыграю ещё один финал. Очень приятно, что я смогла пройти этот сезон весьма последовательно и что я здорова и всё такое прочее. Это то, что я очень ценю», — приводит слова Дарьи пресс-служба WTA.

Андреева, которая на момент выхода в финал уже знала, что ей предстоит играть с Касаткиной, поделилась мнением о сопернице. «Знаю, завтра будет отличный матч. Она боец, выиграла свои последние встречи в борьбе. И, думаю, мы с ней хорошие подруги. Так что это будет тяжёлый матч и психологически, и физически», — приводит Мирры пресс-служба WTA.

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Перед началом встречи вряд ли кто-то предполагал, что первый сет закончится «баранкой». Но именно это и произошло. И если первые два гейма Андреева проиграла в борьбе, то в оставшихся четырёх Касаткина не давала ей шансов. Виннеров-то у Мирры оказалось больше (восемь против четырёх), но проку от этого не было, так как невынужденных ошибок она собрала аж 16, в то время как Дарья — только две.

Особенно провальным для Андреевой стал пятый гейм, в котором она допустила три двойные ошибки. По ходу трансляции камера не раз выхватывала крупным планом лицо 17-летней теннисистки, и было видно, что она плачет. Особенно сильными были эмоции после того самого пятого гейма. Тогда спортсменка сорвалась, ударила ракеткой по корту и получила предупреждение от судьи на вышке.

Мирра Андреева плачет

Мирра Андреева плачет

Фото: кадр из трансляции

Касаткиной понадобилось 34 минуты, чтобы выиграть первую партию со счётом 6:0. Второй сет Дарья начала с брейка под ноль, однако предположения о том, что судьба титула фактически уже решена, оказались ошибочными. Андреева выиграла четыре гейма подряд, что по меркам первого сета казалось чудом. У Касаткиной случился провальный отрезок, во время которого она регулярно грешила неточностями и к тому же допустила две двойные подряд. А когда счёт стал 4:1 в пользу Мирры, ошибаться стала уже она. И следующие три гейма забрала Дарья, причём не просто так, а под ноль. Так счёт стал 4:4 — настоящие качели!

В концовке нервы крепче оказались у менее опытной Андреевой. В 10-м гейме она использовала второй сетбол на приёме, дождавшись ошибки от Касаткиной, — 6:4 за 36 минут. В этой партии тоже всё решило то, кто меньше ошибался. У Мирры на три виннера пришлось семь невынужденных ошибок, а Дарья выдала ужасную статистику: 1/11.

Начало решающего сета осталось за Андреевой. Первый гейм она выиграла под ноль, а во втором Касаткина вновь отдала подачу. В одном из розыгрышей Дарья в простейшей ситуации исполнила смэш в сетку. После такого срыва она на несколько секунд в недоумении застыла у сетки.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: кадр из трансляции

Мирра подтвердила брейк — 3:0. Но Касаткина не собиралась сдаваться. В пятом гейме Дарья вознамерилась отыграть брейк, и после нескольких «ровно» ей это удалось. Подав затем под ноль, Касаткина сравняла счёт — 3:3. Вернув себе психологическое преимущество, Дарья тут же сделала ещё один брейк (вновь посыпались ошибки у Мирры). А в 10-м гейме подала на титул — 6:0, 4:6, 6:4 за 1 час 55 минут. И свалилась на корт от избытка эмоций. А Андреева обнялась с соперницей и вновь расплакалась.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Скриншот трансляции

Дарья Касаткина и Мирра Андреева

Дарья Касаткина и Мирра Андреева

Фото: Скриншот трансляции

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Скриншот трансляции

Так Касаткина завоевала второй титул в сезоне и восьмой — в карьере. В ближайший понедельник она поднимется на две строчки в рейтинге WTA и станет девятой ракеткой мира (лучший результат Дарьи — восьмое место). Андреева с 19-го места переместится на три строчки вверх и впервые в карьере станет 16-й ракеткой мира. В Чемпионской гонке Дарья также идёт девятой, а Мирра — 15-й.

Все российские финалы на уровне WTA

ТурнирЧемпионкаФиналисткаСчёт
1Доха-2003МыскинаЛиховцева6:3, 6:1
2Доха-2004МыскинаКузнецова4:6, 6:4, 6:4
3«Ролан Гаррос» — 2004МыскинаДементьева6:1, 6:2
4US Open — 2004КузнецоваДементьева6:3, 7:5
5Хассельт-2004ДементьеваБовина0:6, 6:0, 6:4
6Кубок Кремля — 2004МыскинаДементьева7:5, 6:0
7Индиан-Уэллс-2006ШараповаДементьева6:1, 6:2
8Майами-2006КузнецоваШарапова6:4, 6:3
9Кубок Кремля — 2006ЧакветадзеПетрова6:4, 6:4
10Линц-2006ШараповаПетрова7:5, 6:2
11Хобарт-2007ЧакветадзеБардина6:3, 7:6 (7:3)
12Доха-2008ШараповаЗвонарёва6:1, 2:6, 6:0
13Дубай-2008ДементьеваКузнецова4:6, 6:3, 6:2
14Берлин-2008СафинаДементьева3:6, 6:2, 6:2
15Олимпиада-2008ДементьеваСафина3:6, 7:5, 6:3
16Токио-2008СафинаКузнецова6:1, 6:3
17Окленд-2009ДементьеваВеснина6:4, 6:1
18Сидней-2009ДементьеваСафина6:3, 2:6, 6:1
19Штутгарт-2009КузнецоваСафина6:4, 6:3
20Рим-2009СафинаКузнецова6:3, 6:2
21«Ролан Гаррос» — 2009КузнецоваСафина6:4, 6:2
22Канада-2009ДементьеваШарапова6:4, 6:3
23Куала-Лумпур-2010КлейбановаДементьева6:3, 6:2
24Стамбул-2010ПавлюченковаВеснина5:7, 7:5, 6:4
25Ташкент-2010КудрявцеваВеснина6:4, 6:4
26Баку-2011ЗвонарёваПервак6:1, 6:4
27Кубок Кремля — 2015КузнецоваПавлюченкова6:2, 6:1
28Индиан-Уэллс-2017ВеснинаКузнецова6:7 (6:8), 7:5, 6:4
29Ташкент-2018ГаспарянПотапова6:2, 6:1
30Санкт-Петербург-2021КасаткинаГаспарян6:3, 2:1 (отказ)
31Стамбул-2022ПотаповаВ. Кудерметова6:3, 6:1
32Хертогенбосх-2023АлександроваВ. Кудерметова4:6, 6:4, 7:6 (7:3)
33Яссы-2024М. АндрееваАванесян5:7, 7:5, 4:0 (отказ)
34Нинбо-2024КасаткинаМ. Андреева6:0, 4:6, 6:4

На следующей неделе пройдут два турнира WTA. На «пятисотнике» в Токио сыграют Дарья Касаткина, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова, а в Гуанчжоу выступят Камилла Рахимова и Эрика Андреева.

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