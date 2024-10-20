Касаткина повесила «баранку» 17-летней Мирре в русском финале. Та плакала во время матча

В воскресенье, 20 октября, на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай) состоялся финал в одиночном разряде. До титульного матча добрались две российские теннисистки: из верхней половины сетки вышла первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная под пятым номером, а из нижней — 17-летняя Мирра Андреева. И Касаткина, и Андреева выиграли полуфиналы на отказах соперниц. Дарья проследовала в финал после того, как выиграла первый сет 6:4 у Паулы Бадосы, а Мирре хватило 6:2, 1:0 в противостоянии с Каролиной Муховой.
Важно отметить, что обе наши теннисистки на момент снятия соперниц вели в счёте. Таким образом, нельзя говорить, что они прошли дальше исключительно благодаря отказам.
Для Касаткиной этот финал стал шестым в сезоне и 19-м – в карьере. Из предыдущих пяти титульных матчей в 2024-м Дарья выиграла лишь один, в Истбурне у Лейлы Фернандес (6:3, 6:4). Андреева же впервые вышла в финал «пятисотника». До этого на счету Мирры был лишь один титульный матч на уровне WTA. И в первом финале она тоже играла с россиянкой. На турнире в Яссах, прошедшем в июле этого года, Андреева-младшая одолела Элину Аванесян, которая тогда ещё не перешла под флаг Армении, — 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).
Таким образом, во второй раз в сезоне на уровне WTA получился чисто российский финал. А за всё время россиянки в 34-й раз оспаривали титул друг с другом (полную таблицу смотрите в конце материала).
Елена Дементьева и Мария Шарапова после финала в Индиан-Уэллсе в 2006 году
Фото: Robert Laberge/Getty Images
Касаткина перед финалом порадовалась по поводу того, что в целом для неё этот сезон сложился успешно. «Конечно, это был отличный сезон, я сыграю ещё один финал. Очень приятно, что я смогла пройти этот сезон весьма последовательно и что я здорова и всё такое прочее. Это то, что я очень ценю», — приводит слова Дарьи пресс-служба WTA.
Андреева, которая на момент выхода в финал уже знала, что ей предстоит играть с Касаткиной, поделилась мнением о сопернице. «Знаю, завтра будет отличный матч. Она боец, выиграла свои последние встречи в борьбе. И, думаю, мы с ней хорошие подруги. Так что это будет тяжёлый матч и психологически, и физически», — приводит Мирры пресс-служба WTA.
Перед началом встречи вряд ли кто-то предполагал, что первый сет закончится «баранкой». Но именно это и произошло. И если первые два гейма Андреева проиграла в борьбе, то в оставшихся четырёх Касаткина не давала ей шансов. Виннеров-то у Мирры оказалось больше (восемь против четырёх), но проку от этого не было, так как невынужденных ошибок она собрала аж 16, в то время как Дарья — только две.
Особенно провальным для Андреевой стал пятый гейм, в котором она допустила три двойные ошибки. По ходу трансляции камера не раз выхватывала крупным планом лицо 17-летней теннисистки, и было видно, что она плачет. Особенно сильными были эмоции после того самого пятого гейма. Тогда спортсменка сорвалась, ударила ракеткой по корту и получила предупреждение от судьи на вышке.
Мирра Андреева плачет
Фото: кадр из трансляции
Касаткиной понадобилось 34 минуты, чтобы выиграть первую партию со счётом 6:0. Второй сет Дарья начала с брейка под ноль, однако предположения о том, что судьба титула фактически уже решена, оказались ошибочными. Андреева выиграла четыре гейма подряд, что по меркам первого сета казалось чудом. У Касаткиной случился провальный отрезок, во время которого она регулярно грешила неточностями и к тому же допустила две двойные подряд. А когда счёт стал 4:1 в пользу Мирры, ошибаться стала уже она. И следующие три гейма забрала Дарья, причём не просто так, а под ноль. Так счёт стал 4:4 — настоящие качели!
В концовке нервы крепче оказались у менее опытной Андреевой. В 10-м гейме она использовала второй сетбол на приёме, дождавшись ошибки от Касаткиной, — 6:4 за 36 минут. В этой партии тоже всё решило то, кто меньше ошибался. У Мирры на три виннера пришлось семь невынужденных ошибок, а Дарья выдала ужасную статистику: 1/11.
Начало решающего сета осталось за Андреевой. Первый гейм она выиграла под ноль, а во втором Касаткина вновь отдала подачу. В одном из розыгрышей Дарья в простейшей ситуации исполнила смэш в сетку. После такого срыва она на несколько секунд в недоумении застыла у сетки.
Дарья Касаткина
Фото: кадр из трансляции
Мирра подтвердила брейк — 3:0. Но Касаткина не собиралась сдаваться. В пятом гейме Дарья вознамерилась отыграть брейк, и после нескольких «ровно» ей это удалось. Подав затем под ноль, Касаткина сравняла счёт — 3:3. Вернув себе психологическое преимущество, Дарья тут же сделала ещё один брейк (вновь посыпались ошибки у Мирры). А в 10-м гейме подала на титул — 6:0, 4:6, 6:4 за 1 час 55 минут. И свалилась на корт от избытка эмоций. А Андреева обнялась с соперницей и вновь расплакалась.
Дарья Касаткина
Фото: Скриншот трансляции
Дарья Касаткина и Мирра Андреева
Фото: Скриншот трансляции
Мирра Андреева
Фото: Скриншот трансляции
Так Касаткина завоевала второй титул в сезоне и восьмой — в карьере. В ближайший понедельник она поднимется на две строчки в рейтинге WTA и станет девятой ракеткой мира (лучший результат Дарьи — восьмое место). Андреева с 19-го места переместится на три строчки вверх и впервые в карьере станет 16-й ракеткой мира. В Чемпионской гонке Дарья также идёт девятой, а Мирра — 15-й.
Все российские финалы на уровне WTA
|Турнир
|Чемпионка
|Финалистка
|Счёт
|1
|Доха-2003
|Мыскина
|Лиховцева
|6:3, 6:1
|2
|Доха-2004
|Мыскина
|Кузнецова
|4:6, 6:4, 6:4
|3
|«Ролан Гаррос» — 2004
|Мыскина
|Дементьева
|6:1, 6:2
|4
|US Open — 2004
|Кузнецова
|Дементьева
|6:3, 7:5
|5
|Хассельт-2004
|Дементьева
|Бовина
|0:6, 6:0, 6:4
|6
|Кубок Кремля — 2004
|Мыскина
|Дементьева
|7:5, 6:0
|7
|Индиан-Уэллс-2006
|Шарапова
|Дементьева
|6:1, 6:2
|8
|Майами-2006
|Кузнецова
|Шарапова
|6:4, 6:3
|9
|Кубок Кремля — 2006
|Чакветадзе
|Петрова
|6:4, 6:4
|10
|Линц-2006
|Шарапова
|Петрова
|7:5, 6:2
|11
|Хобарт-2007
|Чакветадзе
|Бардина
|6:3, 7:6 (7:3)
|12
|Доха-2008
|Шарапова
|Звонарёва
|6:1, 2:6, 6:0
|13
|Дубай-2008
|Дементьева
|Кузнецова
|4:6, 6:3, 6:2
|14
|Берлин-2008
|Сафина
|Дементьева
|3:6, 6:2, 6:2
|15
|Олимпиада-2008
|Дементьева
|Сафина
|3:6, 7:5, 6:3
|16
|Токио-2008
|Сафина
|Кузнецова
|6:1, 6:3
|17
|Окленд-2009
|Дементьева
|Веснина
|6:4, 6:1
|18
|Сидней-2009
|Дементьева
|Сафина
|6:3, 2:6, 6:1
|19
|Штутгарт-2009
|Кузнецова
|Сафина
|6:4, 6:3
|20
|Рим-2009
|Сафина
|Кузнецова
|6:3, 6:2
|21
|«Ролан Гаррос» — 2009
|Кузнецова
|Сафина
|6:4, 6:2
|22
|Канада-2009
|Дементьева
|Шарапова
|6:4, 6:3
|23
|Куала-Лумпур-2010
|Клейбанова
|Дементьева
|6:3, 6:2
|24
|Стамбул-2010
|Павлюченкова
|Веснина
|5:7, 7:5, 6:4
|25
|Ташкент-2010
|Кудрявцева
|Веснина
|6:4, 6:4
|26
|Баку-2011
|Звонарёва
|Первак
|6:1, 6:4
|27
|Кубок Кремля — 2015
|Кузнецова
|Павлюченкова
|6:2, 6:1
|28
|Индиан-Уэллс-2017
|Веснина
|Кузнецова
|6:7 (6:8), 7:5, 6:4
|29
|Ташкент-2018
|Гаспарян
|Потапова
|6:2, 6:1
|30
|Санкт-Петербург-2021
|Касаткина
|Гаспарян
|6:3, 2:1 (отказ)
|31
|Стамбул-2022
|Потапова
|В. Кудерметова
|6:3, 6:1
|32
|Хертогенбосх-2023
|Александрова
|В. Кудерметова
|4:6, 6:4, 7:6 (7:3)
|33
|Яссы-2024
|М. Андреева
|Аванесян
|5:7, 7:5, 4:0 (отказ)
|34
|Нинбо-2024
|Касаткина
|М. Андреева
|6:0, 4:6, 6:4
На следующей неделе пройдут два турнира WTA. На «пятисотнике» в Токио сыграют Дарья Касаткина, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова, а в Гуанчжоу выступят Камилла Рахимова и Эрика Андреева.