Хачанов за 2,5 часа дожал канадца в финале Алма-Аты! Это 7-й титул Карена в карьере

В воскресенье, 20 октября, на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) состоялся финальный матч. Участниками титульного противостояния стали 26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и канадец Габриэль Диалло, занимающий сейчас 118-е место в мужской мировой табели о рангах.

Карен играет в Алма-Ате под третьим номером посева. Это позволило ему пройти первый круг без борьбы, после чего россиянин одолел представителя Финляндии Отто Виртанена (7:6 (7:2), 7:6 (7:3)), хозяина кортов Бейбита Жукаева (6:2, 6:4) и австралийца Александара Вукича (6:7 (3:7), 6:3, 6:4). Таким образом, Хачанов пробился в первый финал с февраля 2024 года, когда он взял титул на турнире серии ATP-250 в Дохе.

Победу над Вукичем серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде прокомментировал так.

«Был очень равный матч. Можно сказать, нервный. Я должен был сохранять спокойствие и сосредоточиться на своей подаче, особенно в третьем сете. Последние пару геймов были очень нервными, так как сделал обратный брейк при счёте 5:2. В целом матч был отличным, мы показали хороший уровень. Рад, что справился и вышел в финал», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

Диалло, в свою очередь, до финала провёл четыре поединка, в которых одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом (7:6 (7:5), 6:2), хорватом Борной Чоричем (7:6 (7:1), 6:4), чилийцем Алехандро Табило (3:6, 6:3, 6:4) и аргентинцем Франциско Серундоло (6:4, 6:2). После победы над четвёртым сеяным 23-летний канадец обеспечил себе дебют в топ-100 мужского мирового рейтинга.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Карена. Выиграл он совсем недавно, в первом круге «Мастерса» в Монреале 2,5 месяца назад — 6:4, 6:4. Отметим, что для Диалло это первый финал турнира ATP в карьере, а для Хачанова — девятый. Уступил россиянин только в двух финалах (один из них — на Олимпиаде летом 2021-го), а последний титул завоевал в Дохе-2024. Самая крупная победа Карена была на «Мастерсе» в Париже в 2018-м, где он обыграл в финале Новака Джоковича.

В первой партии было заметно, что у представителя Канады есть видимое волнение. Он неудачно провёл гейм на подаче в самом начале встречи. Третья ракетка России повёл со счётом 1:0. В середине сета Хачанов сделал ещё один брейк — 4:1. Примечательно, что в пятом гейме Диалло вёл со счётом 40:0, но не удержал его. Карен же чётко действовал на своей подаче и старался переходить в атаку, когда у него была возможность. Стартовый сет остался за отечественным спортсменом со счётом 6:2. Хачанов выиграл 11 из 12 очков на первой подаче (92%), тогда как у его противника этот показатель равнялся всего 63% — 12 из 19.

Карен Хачанов Фото: JESSICA LEE/EPA/ТАСС

Серебряный призёр ОИ-2020 в мужском одиночном разряде продолжил поддавливать соперника и в начале второго сета. В третьем гейме этой партии Карен зацепился на приёме и оформил очередной брейк — 2:1. При счёте 30:40 Габриэль вёл атаку, Хачанов выполнил свечу из обороны, Диалло сделал пару шагов назад, но пробил смэш в сетку. Россиянин контролировал ход игры и в дальнейшем, а в важнейшем седьмом гейме имел сразу пять (!) брейк-пойнтов, но все они были упущены. Канадец сократил отставание в счёте и тут же оформил обратный брейк, сравняв цифры на табло — 4:4. Габриэль прибавил, стал лучше держать мяч в корте, а Хачанов на подаче действовал уже не так успешно. В результате наш соотечественник не выстоял в концовке второго сета и позволил 118-й ракетке мира оставить партию за собой — 7:5.

И всё же в решающем сете Карен, известный своим бойцовским характером, сумел собраться. Он снова сделал быстрый брейк, который дал ему необходимое преимущество — 2:1. В третьем гейме при счёте 15:40 Диалло выполнил неточный обратный кросс. 26-я ракетка мира мог ещё раз брать чужую подачу и в середине третьей партии. Но пятый гейм сета остался всё же за Габриэлем, который отыграл два брейк-пойнта — 3:2 в пользу Хачанова. Затем он подал под ноль, а при счёте 4:2 отлично провёл гейм на приёме и оформил брейк, позволивший ему подавать на матч — 5:2. Однако сделать это у представителя России не получилось — 5:3. Но Карен следом исправился и отлично сыграл девятый гейм сета, приняв на матч.

Таким образом, Хачанов добился победы над Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3 за 2 часа 23 минуты. Это второй титул в сезоне для россиянина и седьмой в карьере. С грядущей недели наш теннисист будет 24-й ракеткой мира.