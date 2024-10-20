«Я всё ещё верю в человечность». Драма в финале Касаткиной и Мирры тронула теннисный мир

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Миррой Андреевой (6:0, 4:6, 6:4) в финале «пятисотника» в Нинбо. Матч длился 1 час 54 минуты и был полон драматичных моментов.

Андреева крайне неудачно начала встречу, получив «баранку» в первом сете. Мирра забрала вторую партию и вела 3:0 в третьей. 17-летняя теннисистка шла к своему второму и потенциально крупнейшему титулу WTA (первый был на летнем турнире категории 250 в Яссах), но Касаткина в решающий момент собралась и взяла пять геймов подряд. В конечном счёте более опытная 27-летняя Дарья довела матч до победы и взяла свой второй «пятисотник» в сезоне после Истбурна (ещё было четыре поражения в финалах турниров данной категории).

Касаткина является первой ракеткой России и занимает 11-е место в рейтинге WTA. Юная Андреева не сильно отстаёт, находясь на 19-й позиции. Дарья и Мирра — близкие подруги, но на корте наблюдалась по-настоящему бескомпромиссная борьба.

Андреева очень хотела победить, однако в решающие моменты нервы оказались крепче у Касаткиной. Победа далась Дарье ценой громадных усилий. После матча она упала на корт от бессилия и в то же время от радости, а Мирра в это время расплакалась. Касаткина подошла к более молодой соотечественнице и поддержала её объятиями и ободряющими словами.

Первые моменты после матча Дарья Касаткина — Мирра Андреева Фото: кадр из трансляции

На церемонии награждения Мирра всё ещё была расстроена, но при этом нашла в себе силы поздравить соперницу с победой.

«В первую очередь поздравляю Дашу, ты точно заслужила этот титул», – сказала Мирра и заплакала снова.

К ней на подиум поднялась Касаткина. Она обняла юную соотечественницу и попыталась её утешить. Было слышно что-то вроде: «Это же легче, чем… Давай, камон».

Драма в финале Касаткиной и Андреевой Фото: кадр из трансляции

«Я очень стараюсь не плакать, потому что фотографии будут ужасные, но ничего не могу с собой поделать – простите. Ты в этом году сыграла так много финалов, и вот под конец года ещё один титул», – говорила Мирра, не переставая рыдать.

Далее слово взяла Касаткина.

«Ты так молода и уже такая сложная соперница, просто невероятно. Вижу, ты плачешь и никак не успокоишься, но это ничего – всё ещё придёт. Уверена, некоторые моменты твоего счастья мы ещё разделим вместе. Я счастлива, что ты есть в туре, рядом со мной – окей, может не так уж счастлива, что с тобой так сложно играть, но это очень впечатляет. Ты очень хороший игрок и друг. Спасибо, что постоянно участвуешь в нашем влоге. Хочу играть с тобой как можно чаще. И да – спасибо, что напомнила, как много финалов я проиграла в этом году», — заявила Касаткина.

После столь трогательной церемонии Мирра всё-таки стала выглядеть более радостно. Во время позирования с Касаткиной на подиуме она улыбалась.

Дарья Касаткина и Мирра Андреева после финала турнира в Нинбо Фото: кадр из трансляции

Финал Касаткина – Андреева в Нинбо не оставил равнодушным теннисное сообщество.

«Я думаю, Касаткина сыграла на своём хорошем уровне. Но в игре было видно, что это абсолютно равный матч. В общем, Касаткиной не было чем взламывать оборону соперницы. Потому что Мирра держала эти атаки, и была равная перекидка, я бы сказал, что Андреева играла временами острее, она временами забивала, прошивала оборону Касаткиной. Дарье всё-таки не хватало остроты в атаках. Её стиль разнообразный, надёжный, но не слишком выразительный. Касаткина за счёт именно характера дотерпела и смогла сохранить инициативу. Последний гейм Мирра не выдержала, наошибалась, по сути дела концовку она провалила», — прокомментировал исход встречи советский и российский теннисист Виктор Янчук в интервью Vprognoze.

«Дарья подтвердила, что на сегодняшний день она сильнейшая в России. Касаткина, может, немного поактивнее была, меньше ошибок у неё было. На мой взгляд, играли в меру своей силы сейчас. Женский теннис — это про внимание. Сегодняшний матч показал, что первая подача вообще ничего не решает. Девочки показали тот уровень, на который играют, а он у них достаточно высокий. Хотел бы их поздравить. У нас был русский финал — это всегда здорово», — сказал двукратный чемпион турниров Андрей Ольховский в комментарии «СЭ».

Многих впечатлили эмоции после матча, а именно поддержка, которую Касаткина оказала расплакавшейся Мирре.

«Я всё ещё верю в человечность! Какой уникальный момент между Касаткиной и Андреевой», — написал в соцсетях известный португальский теннисный журналист Жоау Пинту.

«Подбадривает свою подругу. Касаткина утешила Андрееву на пьедестале в Нинбо после упорной борьбы на корте», — сказано в посте официального аккаунта WTA.

«Невероятно трогательный момент. Дарья Касаткина вышла на сцену и поддержала Мирру Андрееву после поражения в финале Нинбо», — отметил популярный аккаунт Tennis Legend с 47 тыс. подписчиков.

«Трогательный момент на турнире в Нинбо. После победы над близкой подругой Миррой Андреевой со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в финале Дарья Касаткина утешала свою 17-летнюю соотечественницу из России, которая была в слезах, на пьедестале почёта», — охарактеризовал эпизод аккаунт индийского журнала Sportstar.

«Фантастический момент между Андреевой и Касаткиной после их напряжённого финала», — написал итальянский теннисный блогер и журналист Марио Боккардо.

В Нинбо Касаткина и Андреева впервые встретились в официальном матче. Они подарили зрителям упорную борьбу на корте и растрогали их после финала. Мирра младше Дарьи на 10 лет, но обе теннисистки ещё долго будут выступать в туре. Наверняка они ещё не раз пересекутся на корте. У прогрессирующей молодой Андреевой будут хорошие шансы взять реванш, что позволит ей пребывать в более приподнятом настроении после игры. В свою очередь, Касаткина сделает всё возможное, чтобы этого не допустить. Противостояние подруг становится по-настоящему интересным и принципиальным.