Соболенко — снова первая ракетка мира. Как ей остаться на вершине после Итогового турнира

Звание первой ракетки мира по итогам 52 недель — определённый знак качества для теннисистов и теннисисток. Первое место в рейтинге в смысле посева на «Шлемах» ничем не отличается от второго, но ведь не просто так спортсмены стремятся покорить вершину. Арина Соболенко бо́льшую часть сезона провела на второй строчке, а теперь вот отобрала лидерство у Иги Швёнтек.

Впервые Соболенко возглавила классификацию 11 сентября 2023 года. Такого результата она добилась благодаря выходу в финал на Открытом чемпионате США. Швёнтек на том турнире дошла лишь до четвёртого круга и по этой причине опустилась на вторую строчку. Однако первой Арина пробыла недолго, всего восемь недель. Решающий матч в свете борьбы за лидерство в классификации состоялся в полуфинале Итогового чемпионата WTA — 2023, в котором полька победила белоруску. Затем Ига выиграла и финал и 6 ноября вернулась на первое место.

Бо́льшую часть сезона-2024 Соболенко провела на втором месте. В его середине был отрезок длиной в 10 недель, когда Арина занимала третью строчку, а на первых двух располагались Швёнтек и Кори Гауфф. Однако ударная концовка сезона позволила белоруске во второй раз в карьере забраться на вершину. В данное время Соболенко может похвастаться 20 победами в последнем 21 матче. За этот период она выиграла турнир WTA-1000 в Цинциннати, US Open и «тысячник» в Ухане. Единственное поражение Арина потерпела от Каролины Муховой, оказавшейся сильнее в четвертьфинале Пекина.

Рейтинг WTA на 21 октября (топ-10)



1.

2.

3. Кори Гауфф (США) — 5963

4. Джессика Пегула (США) — 5785

5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471

6. Жасмин Паолини (Италия) — 5144

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480

8. Эмма Наварро (США) — 3698

9. Дарья Касаткина (Россия) — 3500

10. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 3194. 1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9706 очков2. Ига Швёнтек (Польша) — 96653. Кори Гауфф (США) — 59634. Джессика Пегула (США) — 57855. Елена Рыбакина (Казахстан) — 54716. Жасмин Паолини (Италия) — 51447. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 44808. Эмма Наварро (США) — 36989. Дарья Касаткина (Россия) — 350010. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 3194.

Отрыв Соболенко от Швёнтек составляет 41 очко. Вроде бы не так и много, однако у Арины всё равно хорошие шансы сохранить за собой первую строчку на внушительный срок. До Итогового турнира белоруска и полька играть не будут, как и год назад. Это означает, что в лайв-рейтинге перед финалом сезона в Эр-Рияде на счету Соболенко будет на 625 очков меньше (именно столько она заработала на Итоговом-2023), а Швёнтек лишится 1500 очков, полученных за титул. То есть к нынешнему Итоговому Арина подойдёт с 9081 очком, а Ига — с 8165. Собственно, именно эти числа мы и видим в Чемпионской гонке. Таким образом, актуальный разрыв составляет 916 очков.

Швёнтек может отыграть это отставание на Итоговом, поскольку за титул максимум дают 1500 очков. Но не всё зависит от неё. Тут уместно напомнить о двух схемах, в соответствии с которыми могут начисляться очки на турнире, — старой и возможной новой.

Распределение очков на Итоговом чемпионате WTA (старая схема)

Результат Победы в группе Поражения в группе Очки Чемпион 1500 Финалист 1080 Полуфиналист 750 Группа 3 0 750 Группа 2 1 625 Группа 2 0 500 Группа 1 2 500 Группа 1 1 375 Группа 1 0 250 Группа 0 3 375 Группа 0 2 250 Группа 0 1 125

Распределение очков на Итоговом чемпионате WTA (возможная новая схема)

Результат Победы в группе Очки Чемпион 1500 Финалист 1000 Полуфиналист 600 Группа 3 600 Группа 2 400 Группа 1 200 Группа 0 0

Что мы видим? Мы видим, что по старой схеме Соболенко достаточно будет выйти в полуфинал с двумя победами, чтобы обеспечить себе первое место по итогам турнира и всего сезона. Потому что 916 + 625 = 1541 > 1500. А вот выход в полуфинал с одной победой ничего не гарантирует Арине, так как 916 + 500 = 1416 < 1500. По новой же схеме белоруску устроит выход в полуфинал только с тремя победами (916 + 600 = 1516 > 1500). Если же Соболенко окажется в полуфинале с двумя или даже с одной победой, то ей необходимо будет выходить в финал, чтобы не зависеть от Швёнтек.

Арина Соболенко — чемпионка Уханя-2024 Фото: Wang He/Getty Images

Подойдём с другой стороны. Какой минимальный результат должна показать полька, чтобы у неё были шансы обойти Соболенко в рейтинге? В обеих схемах 916 располагается посередине между очками финалиста и полуфиналиста. Иными словами, Швёнтек точно останется второй (а Соболенко, соответственно, первой), если не выйдет в финал. По большому счёту даже выход в финал вряд ли устроит польку в смысле рейтинга, поскольку при старой схеме белоруска будет набирать очки даже в случае поражений в группе, а при новой ей достаточно будет одержать одну победу.

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По количеству недель во главе рейтинга Арина Соболенко занимает 26-е место в общеисторической таблице. «№1… Посмотрим, как долго это продлится», — написала она на своей странице в Х (ранее Twitter). Белорусской теннисистке вполне по силам продлить своё пребывание на вершине. И в значительной степени всё зависит от неё самой.

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