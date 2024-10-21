Борьба за попадание в Турин ещё идёт. Рублёв за час разгромил 33-ю ракетку мира в Базеле

В понедельник, 21 октября, на турнире ATP-500 в Базеле (Швейцария) свой путь начинал вторая ракетка России Андрей Рублёв. На старте соревнований олимпийскому чемпиону Токио в миксте предстояло сразиться с Нуну Боржешем из Португалии.Сейчас

Турнир в Базеле разыгрывается с 1970 года. Безусловным рекордсменом здесь является Роджер Федерер, завоевавший тут 10 титулов и ещё пять раз игравший в финале. Список участников нынешнего розыгрыша возглавил именно Рублёв. Сейчас он занимает седьмое место в мужской мировой табели о рангах.

Рублёв, которые в минувшие выходные отметил свой 27-й день рождения, перед стартом «пятисотника» в Базеле пребывал на 8-й позиции в Чемпионской гонке ATP. Напомним, на Итоговый турнир проходят восьмеро теннисистов. Сейчас в активе нашего спортсмена 3620 очков. От Новака Джоковича и Каспера Рууда, которые идут в гонке на Nitto ATP Finals на шестом и седьмом месте, Андрей в преддверии швейцарских соревнований отставал на 290 и 225 баллов соответственно. При этом 24-кратный чемпион ТБШ не участвует на соревнованиях на этой неделе, тогда как норвежец посеян под вторым номером в Базеле. К тому же, 20 октября издание Sportklub объявило, что Джокович пропустит «Мастерс» в Париже и может вообще не сыграть на Итоговом. Добавим, что Алекс де Минор, Томми Пол и Григор Димитров, также претендующие на попадание в Турин, всё ещё могут потеснить Рублёва с его 8-й строчки в Чемпионской гонке ATP. Австралиец, американец и болгарин на этой неделе выступают на «пятисотнике» в Вене. Поэтому мотивация у олимпийского чемпиона Токио в миксте перед началом состязаний в Швейцарии была запредельная!

На старте дебютного очного противостояния лучше выглядел именно его фаворит — Андрей Рублёв. Он сходу повёл со счётом 3:0. При счёте 40-30 в 3-м гейме Боржеш был в атаке, но не дожал противника, и россиянин в итоге классно пробил с форхенда навылет. Затем седьмая ракетка мира мог оформить ещё один брейк в сете, но упустил своих два своих шанса в 4-м гейме — 3:1. Это обстоятельство немного сбило Андрея с толку. Он позволил португальцу сначала сделать обратный брейк, а затем и вовсе сравнять цифры на табло — 3:3. Правда во второй половине партии наш соотечественник снова сумел собраться. Рублёв выиграл три гейма подряд и забрал сет со счётом 6:3. Статистика партии: 12/11 у Андрея по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 7/10 у Нуну. Отметим, что олимпийский чемпион Токио в миксте выиграл 13 из 13 мячей на первой подаче в этом сете!

Начало следующей партии также осталось за Рублёвым. Он продолжал атаковать в своём привычном стиле и постоянно поддавливал соперника, за что в награду получил два брейка — 3:0. В обоих програнных геймах на своей подаче на брейк-пойнтах Боржеш не успевал за резкими ударами Андрея то с форхенда в угол корта, то слева по линии. В итоге седьмой номер рейтинга ATP спокойно довёл дело до победы со счётом 6:3, 6:2 за 65 минут! Далее Рублёв сразится либо с Алехандро Табило из Чили, либо с хорватом Марином Чиличем.