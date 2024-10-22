Медведев в шаге от попадания на Итоговый турнир ATP. А Рублёву нужен решающий рывок

За последнюю неделю в Чемпионской гонке ATP существенных перестановок не произошло. Официально квалифицировавшихся на Итоговый чемпионат игроков не стало больше. В то же время теннисисты, находящиеся в заветной топ-8 и неподалёку от неё, усиленно играют турниры, чтобы не оказаться за бортом финального соревнования года, которое пройдёт в Турине. Поэтому небольшой анализ текущей таблицы вновь актуален.

Первые три строчки в Чемпионской гонке, как и прежде, занимают Янник Синнер, Карлос Алькарас и Александр Зверев. Они давно уже официально квалифицировались на Итоговый и на минувшей неделе не играли на турнирах категории ATP-250, тем более что мастера такого уровня, вообще говоря, редко приезжают на подобные мероприятия. Перед Турином Синнер и Алькарас сыграют только на «Мастерсе» в Париже, а Зверев выступает сейчас на «пятисотнике» в Вене.

Вторая тройка игроков в лице Даниила Медведева, Тейлора Фрица и Новака Джоковича также не играет на этой неделе. Медведев официально ещё не гарантировал себе участия в Итоговом, однако у него столько очков, что сразу пять человек почти наверняка его не обойдут. Сам Даниил, который изначально планировал играть в Вене, но потом снялся, недавно высказался в том смысле, что Итоговый «надо будет обязательно играть». «Плечо — в итоге с ним всё нормально, там ничего нет, оно просто устало. «Мастерс» в Париже, Итоговый турнир в Турине надо будет обязательно играть. Даже если не играешь Вену, это дней пять дома — и всё равно уже лететь на следующий турнир», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Больше!».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук также считает, что Медведеву ничто не помешает сыграть в Турине. «Думаю, он правильно сделал, что решил не играть в Вене. Да, это хороший турнир, но впереди Итоговый турнир ATP, поэтому нужно хорошо подготовиться к нему. Даниил хоть официально ещё не отобрался, но забрать его место не представляется возможным, потому что у него есть определённый запас очков», — цитирует Янчука ТАСС.

У Фрица очков поменьше, но и он может пока что не переживать насчёт квалификации в Турин. Американец, как и Медведев, также снялся с Вены и приедет уже в Париж. А вот место Джоковича под большим-большим вопросом. И даже не потому, что у него ещё чуть меньше очков, а потому, что Новак на данный момент является единственным топ-теннисистом, решившим пропустить «Мастерс» в Париже. А за победу там, напомним, дают 1000 очков.

Дальше начинается самое интересное. Из теннисистов, занимающих места с седьмого по 16-е, на этой неделе не играет только Хуберт Хуркач, снявшийся с Базеля из-за травмы колена. Все остальные игроки в строю, и в силу этого текущая неделя «пятисотников» способна вызвать серьёзные перестановки в таблице.

Из всей этой десятки теннисистов минувшую неделю могут занести себе в актив разве что Томми Пол и Григор Димитров, чемпион и финалист Стокгольма соответственно. Американец получил 250 очков, болгарин — 165. Нас же больше всего интересует Андрей Рублёв, располагающийся на восьмом месте. Россиянин в том же Стокгольме выбыл в четвертьфинале, а сейчас играет в Базеле. Строчкой выше располагается Каспер Рууд, а сразу за Рублёвым идут Алекс де Минор, Томми Пол и Григор Димитров.

«У меня очень хорошие отношения с Каспером Руудом и с Григором Димитровым. Поэтому я не хочу, чтобы это соревнование превратилось в битву за выход в финал ATP. Конечно, если я не попаду туда, мне будет грустно, но я буду рад за них. Я просто хочу, чтобы это стало соревнованием для меня самого», — цитирует Рублёва We Love Tennis.

Теннисист Очки 21-27 октября 28 октября — 3 ноября 3 ноября — 9 ноября Даниил Медведев 4820 Париж Тейлор Фриц 4290 Париж Новак Джокович 3910 Каспер Рууд 3845 Базель Париж Метц Андрей Рублёв 3670 Базель Париж Алекс де Минор 3355 Вена Париж Белград Томми Пол 3135 Вена Париж Белград Григор Димитров 3100 Вена Париж Стефанос Циципас 2875 Базель Париж Хуберт Хуркач 2630 Париж Фрэнсис Тиафо 2550 Вена Париж Белград Хольгер Руне 2475 Базель Париж Метц Лоренцо Музетти 2400 Вена Париж Белград

Снятие Новака Джоковича с Парижа автоматически повышает шансы всех остальных теннисистов, в том числе и Рублёва. Джокович уже не прибавит ничего к своим 3910 очкам, не говоря уже о том, что в теории Новак может и не сыграть на Итоговом. Серб уже говорил, что выступление на этом турнире уже не является для него приоритетом. Так что всё в руках Андрея.