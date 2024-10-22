Медведев в шаге от попадания на Итоговый турнир ATP. А Рублёву нужен решающий рывок

За последнюю неделю в Чемпионской гонке ATP существенных перестановок не произошло. Официально квалифицировавшихся на Итоговый чемпионат игроков не стало больше. В то же время теннисисты, находящиеся в заветной топ-8 и неподалёку от неё, усиленно играют турниры, чтобы не оказаться за бортом финального соревнования года, которое пройдёт в Турине. Поэтому небольшой анализ текущей таблицы вновь актуален.
Первые три строчки в Чемпионской гонке, как и прежде, занимают Янник Синнер, Карлос Алькарас и Александр Зверев. Они давно уже официально квалифицировались на Итоговый и на минувшей неделе не играли на турнирах категории ATP-250, тем более что мастера такого уровня, вообще говоря, редко приезжают на подобные мероприятия. Перед Турином Синнер и Алькарас сыграют только на «Мастерсе» в Париже, а Зверев выступает сейчас на «пятисотнике» в Вене.
Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков.
Карлос Алькарас (Испания) — 6710.
Александр Зверев (Германия) — 6265.
Вторая тройка игроков в лице Даниила Медведева, Тейлора Фрица и Новака Джоковича также не играет на этой неделе. Медведев официально ещё не гарантировал себе участия в Итоговом, однако у него столько очков, что сразу пять человек почти наверняка его не обойдут. Сам Даниил, который изначально планировал играть в Вене, но потом снялся, недавно высказался в том смысле, что Итоговый «надо будет обязательно играть». «Плечо — в итоге с ним всё нормально, там ничего нет, оно просто устало. «Мастерс» в Париже, Итоговый турнир в Турине надо будет обязательно играть. Даже если не играешь Вену, это дней пять дома — и всё равно уже лететь на следующий турнир», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Больше!».
Заслуженный тренер России Виктор Янчук также считает, что Медведеву ничто не помешает сыграть в Турине. «Думаю, он правильно сделал, что решил не играть в Вене. Да, это хороший турнир, но впереди Итоговый турнир ATP, поэтому нужно хорошо подготовиться к нему. Даниил хоть официально ещё не отобрался, но забрать его место не представляется возможным, потому что у него есть определённый запас очков», — цитирует Янчука ТАСС.
У Фрица очков поменьше, но и он может пока что не переживать насчёт квалификации в Турин. Американец, как и Медведев, также снялся с Вены и приедет уже в Париж. А вот место Джоковича под большим-большим вопросом. И даже не потому, что у него ещё чуть меньше очков, а потому, что Новак на данный момент является единственным топ-теннисистом, решившим пропустить «Мастерс» в Париже. А за победу там, напомним, дают 1000 очков.
Дальше начинается самое интересное. Из теннисистов, занимающих места с седьмого по 16-е, на этой неделе не играет только Хуберт Хуркач, снявшийся с Базеля из-за травмы колена. Все остальные игроки в строю, и в силу этого текущая неделя «пятисотников» способна вызвать серьёзные перестановки в таблице.
Из всей этой десятки теннисистов минувшую неделю могут занести себе в актив разве что Томми Пол и Григор Димитров, чемпион и финалист Стокгольма соответственно. Американец получил 250 очков, болгарин — 165. Нас же больше всего интересует Андрей Рублёв, располагающийся на восьмом месте. Россиянин в том же Стокгольме выбыл в четвертьфинале, а сейчас играет в Базеле. Строчкой выше располагается Каспер Рууд, а сразу за Рублёвым идут Алекс де Минор, Томми Пол и Григор Димитров.
«У меня очень хорошие отношения с Каспером Руудом и с Григором Димитровым. Поэтому я не хочу, чтобы это соревнование превратилось в битву за выход в финал ATP. Конечно, если я не попаду туда, мне будет грустно, но я буду рад за них. Я просто хочу, чтобы это стало соревнованием для меня самого», — цитирует Рублёва We Love Tennis.
|Теннисист
|Очки
|21-27 октября
|28 октября — 3 ноября
|3 ноября — 9 ноября
|Даниил Медведев
|4820
|Париж
|Тейлор Фриц
|4290
|Париж
|Новак Джокович
|3910
|Каспер Рууд
|3845
|Базель
|Париж
|Метц
|Андрей Рублёв
|3670
|Базель
|Париж
|Алекс де Минор
|3355
|Вена
|Париж
|Белград
|Томми Пол
|3135
|Вена
|Париж
|Белград
|Григор Димитров
|3100
|Вена
|Париж
|Стефанос Циципас
|2875
|Базель
|Париж
|Хуберт Хуркач
|2630
|Париж
|Фрэнсис Тиафо
|2550
|Вена
|Париж
|Белград
|Хольгер Руне
|2475
|Базель
|Париж
|Метц
|Лоренцо Музетти
|2400
|Вена
|Париж
|Белград
Снятие Новака Джоковича с Парижа автоматически повышает шансы всех остальных теннисистов, в том числе и Рублёва. Джокович уже не прибавит ничего к своим 3910 очкам, не говоря уже о том, что в теории Новак может и не сыграть на Итоговом. Серб уже говорил, что выступление на этом турнире уже не является для него приоритетом. Так что всё в руках Андрея.