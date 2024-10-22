«Мужчины об этом не говорят». Главный теннисный сердцеед рассказал о панических атаках

Только что завершился мужской турнир категории ATP-250 в Стокгольме. В финале Томми Пол из США в двух сетах обыграл опытного Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3. Там же, в столице Швеции, 33-летний болгарский теннисист на пресс-конференции поднял крайне важную в современном спортивном мире тему, рассказав о влиянии психологического состояния на карьеру атлетов.

Почему Димитрова называют сердцеедом?

Григор Димитров, бывшая третья ракетка мира и полуфиналист турниров «Большого шлема», известен своими яркими романами и по праву считается одним из главных плейбоев в теннисном мире. За время пребывания в туре болгарин успел покорить немало женских сердец, а его имя то и дело мелькало в заголовках различных таблоидов.

Причём в списке его прошлых спутниц значатся совершенно разные девушки. Так, за сердце Димитрова в своё время боролись культовые Серена Уильямс, Мария Шарапова и американская певица Николь Шерзингер. Согласитесь, не каждый может похвастаться такой яркой историей романтической жизни!

Особый шарм игрока отмечают и давние друзья, например, россиянин Андрей Рублёв. «Если бы я был девушкой, то был бы полностью влюблён в Григора. Нет, даже будучи мужчиной, я влюблён в него», – шутил Андрей после выставочного матча против Димитрова в сентябре 2023 года.

Григор Димитров на отдыхе Фото: Из личного архива теннисиста

Проблемы с психологическим здоровьем

Но, как оказалось, на самом деле не всё так радужно. Как и все остальные, Григор сталкивается с большим количеством испытаний, которые касаются не только его личной жизни, но и карьеры. Многочисленные травмы, потеря мотивации и временами не самое адекватное отношение со стороны фанатов – лишь малая часть того, что сопровождало и сопровождает его профессиональную карьеру. В ходе общения с журналистами на турнире в Стокгольме Григор подтвердил данную мысль, обратив особое внимание на проблемы с психологическим здоровьем. Слова Григора приводит датское спортивное СМИ SpilXperten:

«Я совру, если скажу, что у меня никогда такого не было. У меня были некоторые эпизоды тревожности, панических атак, даже во время теннисного матча. Всегда помогает, когда ты можешь поговорить и поделиться с людьми, даже если это другой игрок. Считаю, мы должны быть более открытыми по отношению друг к другу. Я знаю, что это тяжело, что это очень индивидуальный вид спорта, и он весьма жесток. Но в конце концов мы все люди и ничем не отличаемся от остальных – просто случилось так, что мы хорошо играем в теннис, вот и всё.

Многие спортсмены по всему миру постепенно начинают делиться своими мыслями, что приятно видеть. В частности, я видел, как некоторые ребята из НБА открыто говорили о ментальном здоровье. Мы недостаточно часто касаемся этой темы. Мужчины в целом редко говорят о таком, а стоило бы. Это не слабость, на мой взгляд, даже наоборот. Показать свою ранимость – это, безусловно, огромная сила. Как мужчина я очень горжусь этим».

Григор Димитров на пресс-конференции Фото: Maja Hitij/Getty Images

Успешный 2017 год

По-настоящему триумфальным для Димитрова выдался сезон 2017 года. Уже в январе он завоевал свой первый из четырёх титулов того года в Брисбене на турнире категории ATP-250. Затем сразу последовал полуфинал Australian Open, где Григор в напряжённом пятисетовике проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:5, 6:7, 7:6, 4:6. Однако это поражение не выбило болгарина из колеи – наоборот, в феврале был завоёван титул на домашнем турнире ATP-250 в Софии.

После небольшого спада во время грунтового и травяного отрезков он вернулся в форму – в августе был покорён «тысячник» в Цинциннати. В финале Димитров переиграл австралийца Ника Кирьоса — 6:3, 7:5.

Димитров сохранил хорошую форму во время азиатской серии и впервые в своей карьере квалифицировался на Итоговый турнир в Лондоне. Мало кто из болельщиков ставил на него, но болгарин не дрогнул. Григор выиграл все три матча на групповой стадии, после чего с «баранкой» прошёл полуфиналиста Джека Сока из США, а в финале справился с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Несмотря на это, вместе с ошеломительными результатами теннисиста пришли и высокие ожидания со стороны публики, что впоследствии сказалось на его выступлениях. О неоднозначности данного периода Григор также рассказал журналистам:

«Я прошёл через очень важные, определяющие моменты в своей жизни. Если сяду здесь и расскажу про то, что преодолел, вы скажете: «И ты всё равно играл? Ого, ты прошёл через это или как ты сделал это?» У каждого свой собственный путь. Нужно прислушиваться к самому себе, потому что это важно.

Безусловно, теннис тоже безумно важен, однако с годами и опытом, не только на корте, но и за его пределами, начинаешь понимать всю значимость. Мы как будто смотрим на это со стороны, однако самая важная работа проделывается изнутри. И я пытаюсь не то что проделать, хотя бы уделять этому большое внимание, но до сих пор испытываю трудности», – признаётся Димитров.

Григор Димитров на Итоговом турнире — 2017 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Последующий провал

Сезон-2017 болгарин закончил на третьем месте в рейтинге ATP, что на данный момент является лучшим достижением в его карьере. Однако после этого произошёл резкий откат назад. В течение 2018 года Григор выиграл лишь три матча у игроков топ-20, а к концу сезона и вовсе откатился на 19-ю строчку рейтинга. Начался тяжёлый период в карьере Димитрова, омрачившийся не только травмами, но и многочисленными психологическими трудностями.

«Даже сейчас, на данном этапе своей карьеры – когда я пережил всё, что было за пределами корта, всё отчаяние, когда казалось, что мир вот-вот рухнет, проигрывал матчи – осуждаю себя за поражения. «Как это может случиться со мной?» Изображаю жертву — и всё такое. Подобные вещи неизбежны и рано или поздно проявляются. Но дело в том, как ты собираешься их использовать и как планируешь решать. Нужно работать с этим, что я и сделал в ключевые моменты своей жизни.

Вспомнить, например, как я в 2019 году попал на US Open, будучи 82-й ракеткой мира – после того как совсем недавно был третьим. Я три раза был на грани ухода из тенниса. Это сложно. Ты просыпаешься и чувствуешь себя отвратительно. И что с этим поделать? Надо жить дальше. Глаза боятся, а руки делают. Если побеждаешь – здорово, а если нет – не падаешь духом и продолжаешь двигаться, другого выхода нет. А что, если доктор однажды проснётся и решит не проводить операцию, когда ему нужно спасти чью-то жизнь? Но в нашем деле, к счастью, есть выбор, поэтому нужно понять, что именно важно для тебя в тот день», – подвёл итог своим рассуждениям болгарин.

Григор Димитров на US Open — 2019 Фото: Al Bello/Getty Images

Признания других игроков

Стоит отметить, что Димитров не единственный теннисист, который открыто рассказал о проблемах с ментальным здоровьем. В конце 2023 года Андрей Рублёв также обратил внимание на проявление психологических проблем на корте:

«Совершаются ошибки, эмоциональные, некрасивые выплески, где-то совсем неадекватные. Из-за того что иногда желание берёт верх и ты становишься зависимым от этого «хочу-хочу!» и «надо-надо!». Ничего не видишь и ничего не слышишь. И в итоге, когда картинка не сходится, начинается паника». – рассказал Андрей в интервью проекту «Больше!».

Наличие панических атак признала и бывшая четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия, досрочно завершившая текущий сезон. В соцсетях она писала, что «измотана тревогой, паническими атаками, слезами перед матчами», а также «испытывает давление от выступлений».

С каждым годом тема психологического здоровья теннисистов проявляется всё острее, а увеличение продолжительности и плотности сезона лишь усугубляет ситуацию. Хочется верить, что в ближайшее время куда большее число игроков сможет обратить внимание на эту проблему и изменить тенденцию в лучшую сторону.