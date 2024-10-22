Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Тейлор Фриц, Денис Шаповалов, Ник Кирьос, Джон Миллман и другие выступили против коучинга, который разрешили в теннисе

«Это полный отстой». Топ-игроки в бешенстве из-за нового правила в теннисе
Михаил Георгиев
Игроки в бешенстве из-за нового правила в теннисе
Аудио-версия:
Комментарии
Тейлор Фриц, Денис Шаповалов, Ник Кирьос и другие против легализации коучинга с сезона-2025.

Международная федерация тенниса (ITF) решила официально легализовать коучинг. С 1 января 2025 года тренеры смогут общаться с игроками во время матчей.

Последние пару лет на теннисных турнирах коучинг тестировали в разных форматах, но всё-таки официальной частью правил он не являлся. С начала сезона-2025 ситуация изменится. Подобное нововведение обрадовало далеко не всех игроков.

Материалы по теме
Громкий скандал в Цинциннати. Американца явно засудили — Медведев и другие игроки в ярости
Громкий скандал в Цинциннати. Американца явно засудили — Медведев и другие игроки в ярости

Шестая ракетка мира Тейлор Фриц выразил категорическое несогласие с нововведением.

«Давайте перестанем портить ментальный и стратегический аспект спорта один на один, пожалуйста», — написал Фриц в соцсетях.

Тейлор Фриц

Тейлор Фриц

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Бывшая 10-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов согласен с американцем.

«Не только как теннисисту, но и как поклоннику данного вида спорта грустно видеть это новое правило. Особенность тенниса как раз в том, что ты один на один с соперником. Почему вы пытаетесь изменить красоту этой игры?» — вопрошает Шаповалов.

Австралиец Джон Миллман – один из тех, кто тоже против новых правил.

«Подсказки тренеров вне корта – это полный отстой», — написал Миллман.

Материалы по теме
«Это ниже дна». Скандальный Кирьос жёстко оскорбил Калинскую, но за Анну вступились
«Это ниже дна». Скандальный Кирьос жёстко оскорбил Калинскую, но за Анну вступились

Скандальный австралиец Ник Кирьос сделал репост записи Фрица на своей странице. Кирьос готовится вернуться на корт в следующем сезоне, пропустив практически два года. Ему придётся сразу же столкнуться с легализацией коучинга, при этом Ник активно критиковал его, когда сталкивался с ним в момент пробного внедрения в сезоне-2022.

«Совершенно не согласен с коучингом. Теннис теряет одну из уникальных черт, которой не было ни в одном другом виде спорта. Игрок должен разобраться во всём самостоятельно. В этом была вся прелесть. Что произойдёт, если высококлассный теннисист сразится с низкорейтинговым игроком, у которого нет тренера или который не может себе его позволить?» — высказывался Кирьос во время Уимблдона-2022, где дошёл до финала и уступил Новаку Джоковичу.

Ник Кирьос и Денис Шаповалов

Ник Кирьос и Денис Шаповалов

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бывший шведский теннисист Магнус Норман, который сейчас тренирует трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку, поддержал Фрица, Шаповалова и Миллмана. Он отметился на страницах Тейлора, Дениса и Джона с коротким комментарием: «Согласен».

Знаменитый тренер Брэд Гилберт, недавно расставшийся с чемпионкой US Open – 2023 Кори Гауфф, тоже не в восторге от изменения правил.

«Вы разрешите коучинг прямо во время медицинских перерывов или в каких-либо других ситуациях?» — задаётся вопросом Гилберт.

Брэд Гилберт

Брэд Гилберт

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Как видно, даже некоторые тренеры не в восторге от нововведения. На самом деле, легализация коучинга не является чем-то революционным, поскольку он в той или иной форме использовался на крупных турнирах последние три года. Конечно, действовали определённые ограничения. Тренеру запрещали выходить на корт, коучинг допускался только между розыгрышами, во время смены сторон и перерывов, причём он должен был быть коротким и незаметным — в виде фраз и/или жестов. Всё это останется в силе.

Материалы по теме
Дикий скандал в Цинциннати — и снова с тем же судьёй. Видео матчбола разлетелось по Сети
Видео
Дикий скандал в Цинциннати — и снова с тем же судьёй. Видео матчбола разлетелось по Сети

Игра в теннис не превратится во что-то вроде футбола, баскетбола, волейбола и других командных видов, где некоторые тренеры предпочитают что-то кричать едва ли не в течение всего матча, а в придачу к этому ещё и могут брать тайм-ауты (футбол – исключение). Но некоторым теннисистам не нравится даже формальная легализация коучинга.

В чём-то можно понять Фрица, Шаповалова и остальных, но излишне негодовать им тоже не стоит. Наверняка сами тренеры не станут слишком грешить с коучингом, поскольку это будет считаться дурным тоном вроде подачи с руки, которая разрешена, однако используется теннисистами очень редко, если их зовут не Александр Бублик.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android