«Это полный отстой». Топ-игроки в бешенстве из-за нового правила в теннисе

Международная федерация тенниса (ITF) решила официально легализовать коучинг. С 1 января 2025 года тренеры смогут общаться с игроками во время матчей.

Последние пару лет на теннисных турнирах коучинг тестировали в разных форматах, но всё-таки официальной частью правил он не являлся. С начала сезона-2025 ситуация изменится. Подобное нововведение обрадовало далеко не всех игроков.

Шестая ракетка мира Тейлор Фриц выразил категорическое несогласие с нововведением.

«Давайте перестанем портить ментальный и стратегический аспект спорта один на один, пожалуйста», — написал Фриц в соцсетях.

Тейлор Фриц Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Бывшая 10-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов согласен с американцем.

«Не только как теннисисту, но и как поклоннику данного вида спорта грустно видеть это новое правило. Особенность тенниса как раз в том, что ты один на один с соперником. Почему вы пытаетесь изменить красоту этой игры?» — вопрошает Шаповалов.

Австралиец Джон Миллман – один из тех, кто тоже против новых правил.

«Подсказки тренеров вне корта – это полный отстой», — написал Миллман.

Скандальный австралиец Ник Кирьос сделал репост записи Фрица на своей странице. Кирьос готовится вернуться на корт в следующем сезоне, пропустив практически два года. Ему придётся сразу же столкнуться с легализацией коучинга, при этом Ник активно критиковал его, когда сталкивался с ним в момент пробного внедрения в сезоне-2022.

«Совершенно не согласен с коучингом. Теннис теряет одну из уникальных черт, которой не было ни в одном другом виде спорта. Игрок должен разобраться во всём самостоятельно. В этом была вся прелесть. Что произойдёт, если высококлассный теннисист сразится с низкорейтинговым игроком, у которого нет тренера или который не может себе его позволить?» — высказывался Кирьос во время Уимблдона-2022, где дошёл до финала и уступил Новаку Джоковичу.

Ник Кирьос и Денис Шаповалов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бывший шведский теннисист Магнус Норман, который сейчас тренирует трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку, поддержал Фрица, Шаповалова и Миллмана. Он отметился на страницах Тейлора, Дениса и Джона с коротким комментарием: «Согласен».

Знаменитый тренер Брэд Гилберт, недавно расставшийся с чемпионкой US Open – 2023 Кори Гауфф, тоже не в восторге от изменения правил.

«Вы разрешите коучинг прямо во время медицинских перерывов или в каких-либо других ситуациях?» — задаётся вопросом Гилберт.

Брэд Гилберт Фото: Sarah Stier/Getty Images

Как видно, даже некоторые тренеры не в восторге от нововведения. На самом деле, легализация коучинга не является чем-то революционным, поскольку он в той или иной форме использовался на крупных турнирах последние три года. Конечно, действовали определённые ограничения. Тренеру запрещали выходить на корт, коучинг допускался только между розыгрышами, во время смены сторон и перерывов, причём он должен был быть коротким и незаметным — в виде фраз и/или жестов. Всё это останется в силе.

Игра в теннис не превратится во что-то вроде футбола, баскетбола, волейбола и других командных видов, где некоторые тренеры предпочитают что-то кричать едва ли не в течение всего матча, а в придачу к этому ещё и могут брать тайм-ауты (футбол – исключение). Но некоторым теннисистам не нравится даже формальная легализация коучинга.

В чём-то можно понять Фрица, Шаповалова и остальных, но излишне негодовать им тоже не стоит. Наверняка сами тренеры не станут слишком грешить с коучингом, поскольку это будет считаться дурным тоном вроде подачи с руки, которая разрешена, однако используется теннисистами очень редко, если их зовут не Александр Бублик.